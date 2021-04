Ideas de negocio de la mano de expertos

En todas las áreas del mundo empresarial, podemos encontrar héroes. Emprendedores, visionarios que cambiarán para siempre las reglas del juego en sus respectivos campos económicos y se convertirán en referentes en otras industrias.

¿Qué pasa alrededor del héroe? Lo analizamos, descubrimos sus habilidades y sus desaciertos los transformamos, con éxito, en reglas. Es fácil creer en quienes lo han hecho. La ventaja radica en confiar en aquellos que están a punto de lanzar una idea de negocio, motivados por tener la libertad de cumplir sus sueños.



En ese sentido, además de otros factores relevantes al momento de emprender, es muy importante mantenerse motivado al iniciar un negocio ya que esto puede guiar a las personas a buscar activamente los recursos necesarios para asegurar su supervivencia en el mercado. No importa si un emprendedor quiere abrir una tienda online o prestar sus servicios profesionales, la motivación y el acompañamiento de la mano de expertos son necesarios en cualquier tipo de negocio.



Por eso, y para acompañar a los empresarios hasta que logren sus objetivos, existe VILIV: una plataforma que guía y garantiza el proceso de crear empresa.



¿Cuáles son esos momentos clave a la hora de crear empresa?



1. Materializar la idea y definir la propuesta de valor



Que las ganas de empezar a facturar no lo distraigan de crear una estructura para que su empresa sobreviva en el mercado, antes de comenzar con su empresa, desarrolle con calma su idea de negocio y pruebe su viabilidad técnica, financiera, operativa y de mercado. ¿Cómo lograrlo? tenga en cuenta lo siguiente:



● ¿Para quién es exactamente el producto o servicio que va a ofrecer?



● ¿Cómo puede ser más innovador?



● ¿Qué modelo financiero puede definir? ¿Con cuál capital debe iniciar?



● Identificar los incidentes y riesgos inesperados a los que está expuesta la idea de negocio.



2. Hacer un piloto de su producto o servicio



Pruebe sus ideas en el mercado y analice el comportamiento de su producto o servicio. Para ello, puede acceder a un curso de MVP (Producto Mínimo Viable) en donde aprenderá a reconocer conceptos y herramientas para crear la primera versión de lo que ofrece y, además, aprenderá a incluir métricas de validación por cada una de las etapas.



3. Definir su plan empresarial



La planificación estratégica es fundamental para la gestión de cualquier compañía. Esto le permitirá diseñar un norte para su negocio. Este es uno de los procesos básicos y principales por los que todo empresario o empresaria debe pasar. Con ello, podrá conocer cuál es la propuesta de valor que ofrece, qué necesidad va a resolver en la sociedad y qué herramientas necesita.



4. Tener en cuenta los asuntos legales



La mayoría de los emprendedores pueden tener cubiertos todos los consejos anteriores. Sin embargo, una de las áreas en las que más buscan asesoría es en temas jurídicos; por ejemplo, cómo registrar su compañía, qué normatividad rige al mundo laboral, qué necesitan los empleados, cómo hacer un contrato, cómo redactar estatutos, entre otras. Todo esto hace parte del portafolio de expertos en VILIV.



5. Conformar el equipo de trabajo



Delegar es vital para el funcionamiento de cualquier compañía. Si bien muchos empresarios comienzan este camino de emprender solos, es importante que desarrollen su liderazgo. Antes de ello, es importante definir para qué quiere delegar. ¿Qué es lo que le va a posibilitar ese tiempo adicional que ganará?, ¿qué es lo que va a poder empezar a hacer que no está haciendo?.



Una vez esto sea definido es importante que confiemos en el equipo de trabajo, aunque implique soltar.



6. Diseñar y registrar la marca



Una marca es la representación de una empresa, sus productos o servicios. Su diseño se vuelve un aspecto fundamental a la hora de diferenciarse de sus competidores. Además, hacer el registro en las primeras etapas de la compañía tiene beneficios como la identificación de la misma en el mercado y la producción de artículos o su nombre, lo cual evitará acciones de terceros inescrupulosos que se aprovechen de su reconocimiento.



Además, se ha evidenciado que, durante el proceso de creación de negocios, una gran parte de las y los emprendedores tendrán que enfrentar la falta de acompañamiento y asesoría que necesitan para poner en marcha sus ideas. Es por ello que VILIV, una inversión estratégica de Grupo Bancolombia y Grupo Sura, guía, acompaña y garantiza que este camino que han decidido tomar sea más simple para que puedan enfocarse en el éxito.