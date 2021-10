Indra refuerza su portafolio SAP con Consultoría Organizacional

César Rodríguez, gerente general de Consultoría Organizacional, comenta sobre la operación que llevó a Indra a la compra de esta firma con 20 años de experiencia, enfocada en fortalecer la cadena de valor de las organizaciones innovando con soluciones tecnológicas.

¿Brevemente, a qué se dedica Indra?

Es una de las principales compañías tecnológicas de Colombia. Cuenta con más de 3.500 profesionales y oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, así como con un Delivery Center (Centro de Producción de Software) en Pereira y un Centro de Ciberseguridad en Bogotá. La compañía forma parte de algunos de los proyectos innovadores clave para el desarrollo tecnológico de Colombia en los sectores de Transporte y Defensa y Tecnologías de la Información.



¿En qué radicó la decisión de adquirir la compañía?

Los mercados hoy día están exigiendo soluciones que involucren todo lo que trae la industria 4.0 y la transformación digital. Ese fue el ‘driver’ principal que hizo considerar que Consultoría Organizacional fuera comprada por una compañía como Indra que tiene trascendencia a nivel global en servicios de tecnología de valor agregado, complementándose perfectamente con la oferta que trae Consultoría Organizacional en el entorno SAP, una de las plataformas más utilizadas en Colombia y el mundo para las compañías y sus industrias.



¿Cuál es el mayor beneficio para Indra al concretar la operación?

Indra va a tener una oferta más amplia a través de los servicios que venía prestando. Suma a su portafolio la capacidad, experiencia y trayectoria que tiene Consultoría Organizacional y se fortalece a través de esta compra con el objetivo de brindarle a los clientes esas grandes soluciones esa tranquilidad y respaldo que tiene una compañía de carácter mundial como ellos. Colombia es el tercer mercado en importancia para SAP en la región, después de Brasil y México, con lo que la adquisición de Consultoría Organizacional, al ser una empresa de referencia en el negocio a nivel nacional y que ocupa la posición de Gold Partner, robustece la oferta de Indra en todos los niveles que necesitan sus clientes a la hora de transformar su organización.



¿De cara a los clientes, cuál es el principal beneficio?



Esta unión de fuerzas va a traer al mercado el beneficio de tener en una sola marca un ‘end to end’. Hoy las compañías luchan mucho por conseguir las soluciones que requieren, pero las encuentran en distintos lugares. Vamos a integrar ese universo bajo una sombrilla que nos permitirá llegar con una oferta ‘end to end’ en una sola llamada. Van a tener un solo aliado en el cual encuentran todo.



¿Cómo funcionan los servicios que reforzarán el portafolio de Indra?

SAP es una de las plataformas de sistemas de gestión más grande a nivel mundial y nuestra oferta les permitirá a las organizaciones gestionar todo su ciclo de negocio dentro de una sola plataforma. Este portafolio está basado en las soluciones que cubren el 360 de una organización y que incluyen soluciones de CRM, de Back Office para la gestión interna, de cadena de abastecimiento para integrar a sus proveedores, de seguridad y de analítica. Pero, además, estamos sumando el portafolio de Indra que está alrededor de temas de procesamiento en la nube, analítica avanzada, Big Data y solución de aplicaciones en todos los niveles.



¿Qué proyecciones contemplan con esta adquisición?



Pretendemos que la suma de uno más uno, de cuatro. Queremos entregarles a nuestros clientes en Colombia una oferta más integral, más fuerte, con mejor respaldo y, sobre todo, con una proyección de crecimiento a sectores en los cuales Consultoría Organizacional no podía llegar por su tamaño, pero que ahora podrá hacerlo justamente con el respaldo brindado por Indra. Pretendemos crecer en 2022 a un ritmo mucho más acelerado del que traíamos, no solo por las soluciones adicionales que vamos a sumar al portafolio, sino por la expansión geográfica que nos da Indra en Colombia y el mundo.



¿Actualmente, cuál es el rol de una empresa que quiere transformarse?



El tema de la solución digital pasa por muchos ámbitos de la organización y el tecnológico viene a ser un habilitador. Sin embargo, tenemos un área de Business Consulting que trabaja para establecer cómo ayudamos a la empresa a concebir estas soluciones, para qué las apalancamos con todos estos elementos de tecnología, cómo podemos utilizar dicha tecnología por los beneficios que va a traer y en ese foco de ayudar a las empresas a armar desde un Business Case hasta encontrar las ganancias que representará para el negocio, es que vamos a centrarnos con un portafolio mucho más completo que le cubre al cliente todo el ciclo vital de su transformación digital.



¿Cuánto le toma a una empresa concretar su proceso de transformación?

Dependerá del tamaño de la organización, del punto de partida y de sus ambiciones. Sin embargo, hoy ya no vemos proyectos diluidos en el tiempo de seis u ocho meses y hasta un año. Actualmente estamos experimentamos proyectos ágiles, que entregan resultados rápidos en el corto plazo; hoy estamos haciendo proyectos de menos de tres meses en los cuales empezamos a entregar resultados para que la organización evidencie los beneficios tangibles y reales que trae la tecnología.



¿Cuánto requiere en materia de inversión económica?



Hoy ya no hablamos de cuánto cuesta un proyecto sino cuánto me reditúa y lo vemos por Business case, en donde procuramos que la inversión siempre genere un rédito de por lo menos 5X, eso es importante porque cada vez los recursos son más escasos y las compañías, a pesar de que saben que deben tener un mundo digital, ya están viendo el tema más como un caso de negocio en donde si yo invierto $100 quiero tener $500, casi que la relación de todas las inversiones se está dando de un X a un rédito de por lo menos 5x y eso es lo que mide realmente el tema las inversiones en las compañías no tanto el concepto de costo per se.