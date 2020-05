Industria de cannabis medicinal, encaminada a certificarse

¿Qué es CUMCS-G.A.P. y cuál es su objetivo?



Coen Esser (CE): CUMCS-G.A.P. es una certificación diseñada específicamente para poder certificar el cultivo de cannabis medicinal. Certificarse en CUMCS-G.A.P. asegura un cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y de recolección (BPAR o GACP, por sus siglas en inglés). El objetivo de este estándar es garantizar un producto de la más alta calidad y consistencia en la producción.



¿En cuáles países los cultivos de cannabis medicinal se certifican bajo CUMCS-G.A.P.?

(CE): Control Union, fundado en 1920, es líder global en la certificación de cannabis medicinal mediante las certificaciones CUMCS-G.A.P. e IMC-GAP. Este último, precisamente, fue el primer estándar para certificar el cultivo de cannabis medicinal y nuestra firma contribuyó en su diseño en calidad de coautor para el Gobierno de Israel (‘Israel Medical Cannabis GAP’). Cabe resaltar que Control Union creó CUMCS-G.A.P. con base en dicho estándar.



Actualmente, se ha certificado una importante cantidad de empresas en Israel, Uganda, Sudáfrica, Portugal, España y, más recientemente, en Colombia.



¿Cuáles factores hicieron que Control Union se consolidara como líder en su segmento?

(CE): Haber sido la primera firma con un estándar y contar con los mejores expertos contribuyó mucho a estar en la parte alta del mercado, pero no lo es todo. Nuestro conocimiento del cannabis medicinal tiene su origen en Israel, un país pionero y muy avanzado en esta industria.



Además, Control Union es uno de los entes certificadores líderes a nivel mundial con presencia en más de 70 países.



De otro lado, la reputación y calidad de nuestros servicios habla muy bien de nosotros. Por último, contamos con diferentes alianzas estratégicas: por ejemplo, en Alemania tenemos a blue inspection body, empresa líder en inspecciones en la industria farmacéutica. Y, para la extracción, hemos forjado alianzas con FS Origins, compañía con sede en Estados Unidos.



¿Cuáles han sido los avances de Control Union en la industria del cannabis en Colombia?

(CE): Contrario a lo que se veía hace un año, hoy la industria de cannabis medicinal en Colombia está totalmente consciente de la necesidad de conseguir este tipo de certificación. Trabajamos con una multitud de empresas del sector. Hace poco, certificamos el primer proyecto en Colombia en CUMCS-G.A.P.



Como gran aprendizaje, hemos visto la necesidad de más capacitaciones entre los productores; así como hemos notado la falta de oferta de las mismas. En res-puesta a esto, hemos desarrollado una variedad de cursos en torno al cannabis medicinal.



¿En qué consisten esos cursos y cómo pueden inscribirse los interesados?

(CE): A través de nuestra plataforma CU Academy, los cursos se enfocan en explicar y aclarar la teoría, y llevarla a la práctica entendiendo sus implicaciones.



Con esta opción de formación, le apuntamos no solo a educar, sino a lograr un cambio de mentalidad: de “agro” con un componente “farma”, a “farma” con un componente “agro”. Lograr esta transformación ha costado más de lo que habíamos previsto, pero es clave avanzar en este camino y nuestros cursos han sido recibidos con enorme satisfacción y pertinencia.



En la segunda mitad del mes de junio, teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia de Covid-19, tendremos un curso virtual de alto perfil: ‘Medical Cannabis, All you need to know about: EU-GMP, GACP, CUMCS-G.A.P. and the implications for setting up your Cultivation and Processing’. Habrá espacios en español en el transcurso del año y otros cursos hechos a la medida de las empresas que lo soliciten.