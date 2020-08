Innovación en seguridad, la clave del retorno a la vida productiva

La reactivación de la economía ya es una realidad y cada vez son más las industrias que restablecen sus operaciones a toda marcha. En este preciso momento, la gran mayoría de las empresas -especialmente las que pertenecen a los sectores más afectados por la pandemia- se encuentran adecuando sus instalaciones con miras a volver a albergar nuevamente a sus empleados o al público en general. Para ello, no solo es necesario el cumplimiento de la estricta normativa del Gobierno y las autoridades nacionales de salud: el gran reto que tienen las compañías es garantizar la seguridad de sus ambientes para, de esta manera, lograr un retorno de empleados y clientes con la mayor confianza y salud. Lo cierto es que esto plantea un gran desafío que va mucho más allá de proveer antibacteriales o desinfectar superficies.

SOBREPONERSE AL COVID-19 SÍ ES POSIBLE

​

El desarrollo tecnológico e innovación de vanguardia, el talento humano altamente calificado, los más eficientes procesos y la cercanía con el cliente se han juntado en el nuevo portafolio de servicios ‘Covid-Free’ de Prosegur, la reconocida compañía de seguridad con presencia en cinco continentes y 26.000 proveedores de 18 países en su cadena de valor y suministro. De acuerdo con Lina María Mejía, directora de Prosegur Seguridad Colombia, “la pandemia de covid-19 se ha presentado como el mayor reto que debe enfrentar el sector privado para continuar funcionando. En Prosegur, gracias a nuestra constante innovación, estábamos listos para acompañar y reaccionar rápidamente a la pandemia, siendo los aliados principales para que las empresas se adapten a esta situación y puedan seguir operando sus negocios”.



TRANQUILIDAD EN LA REACTIVACIÓN

​

Bajo la línea ‘Covid-Free’, Prosegur incorporó nuevos servicios tecnológicos para ofrecer soluciones en el mercado que les permitan a las empresas combatir el covid-19; entre las más destacadas se encuentran: sistemas de control de acceso a través de lectores biométricos sin contacto, cámaras termográficas y programas de inteligencia artificial capaces de reconocer el uso de tapabocas o la aglomeración de personas que no estén respetando el distanciamiento social.



Todas estas soluciones permiten crear espacios seguros y libres de covid-19, con lo cual las organizaciones del país podrán restablecer sus cadenas productivas con la tranquilidad de que sus instalaciones no serán un foco de contagio de coronavirus. “Las soluciones de Prosegur se enmarcan en un modelo integral diseñado para todos los sectores de la economía, con especial foco en los que están en mayor funcionamiento durante la pandemia y lo estarán cuando esta coyuntura sea superada: salud, transporte (terrestre y aéreo), comercio, el sector educativo, entidades del Gobierno y, en general, todos los recintos que tengan afluencia de personas”, afirma Mejía.



¿SEGURIDAD DIGITAL? HOY MÁS QUE NUNCA

​

Prosegur se ha consolidado en el mercado internacional gracias a una visión integral de la seguridad que protege a las empresas bajo los tres principales vectores que evitan el actuar de los atacantes: la seguridad física (personal de vigilancia en sitio), la seguridad electrónica (cámaras y sistemas de acceso y control de aforo) y la seguridad digital. Respecto a este último, Prosegur está en capacidad de blindar a sus clientes de toda amenaza informática en sus sistemas de Internet de las Cosas, tales como los correos electrónicos corporativos.



“Hoy, cuando muchos colombianos están teletrabajando, el cuidado de información sensible es vital para las organizaciones. En la coyuntura actual, la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos deben ser los tres pilares que toda empresa debe contemplar para proteger su información sensible, tanto de la organización (recursos internos) o recursos de terceros que, de hacerse públicos, conllevan implicaciones legales y de reputación”, afirma la directora de Prosegur Seguridad Colombia. En respuesta a ello, Prosegur Seguridad ofrece un servicio que permite conocer el flujo de esa información para detectar y contener posibles filtraciones o fugas de datos. “Una organización, por ejemplo, puede detectar si uno de sus empleados está extrayendo su información sensible para venderla de manera ilícita”, enfatiza Mejía.



En la misma línea, la transferencia de datos desde casa se ha incrementado. Diariamente, se envían una gran cantidad de correos electrónicos que, posiblemente, pueden llegar a ser interceptados por un cibercriminal. “Por ello, Prosegur también ofrece servicios de encriptado o cifrado de esos canales de comunicación, para así proteger los datos valiosos de las empresas”, precisa Lina María Mejía. Finalmente, Prosegur Seguridad también está en capacidad de proteger sistemas basados en Inteligencia Artificial como los circuitos de videovigilancia actuales, los cuales son ubicados, por ejemplo, en estaciones de trabajo. Así, ningún ciberdelincuente puede llegar a tener acceso a estos.



LA NUEVA ERA DE LA SEGURIDAD

​

Aunque la innovación tecnológica aplicada a la seguridad ha sido la clave de Prosegur para tener numerosos casos de éxito en la reactivación de organizaciones del sector financiero, entidades de salud o la industria en general durante la pandemia, lo cierto es que la seguridad privada es una actividad esencial en cualquier momento de la vida de las empresas. Por tanto, los nuevos desarrollos en inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), reconocimiento facial o analítica de datos son tecnologías que enmarcan una nueva era de la seguridad, la cual seguirá vigente aun cuando la pandemia se supere.