Innovación, no solo en tiempo de crisis

En los últimos meses mucho se ha escuchado hablar sobre las "crisis", un término que etimológicamente viene del griego krísis, el cual significa “yo decido”. Y a propósito, cómo olvidar el concepto chino que alguna vez popularizó el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en uno de sus discursos, señalando que se compone de dos caracteres, uno que representa “peligro” y otro “oportunidad”. Y es que, sin lugar a dudas, a lo largo de la historia, las crisis han impulsado los cambios más revolucionarios de la humanidad.

Para no ir tan lejos, según la firma consultora McKinsey & Company, Inc., el 90% de los grandes líderes de las empresas alrededor del mundo creen que la crisis ocasionada por el COVID-19 cambiará la manera de hacer negocios y que dicha transformación será exponencial durante los próximos 5 años. Al mismo tiempo, más de las tres cuartas partes también consideran que esta coyuntura abonará el terreno a nuevos modelos de innovación. En todo caso, en lo que todos coinciden es que, si bien este panorama sin precedentes deja un claro ambiente de incertidumbre para las compañías, al mismo tiempo viene acompañado del reto de convertir esta crisis en una oportunidad para reinventarse.



Y es que hoy, más que nunca, el nivel de adaptabilidad de las organizaciones es puesto a prueba, y atributos como la innovación y la agilidad se hacen cada vez más necesarios. Es así como desde el inicio de la pandemia en Colombia, las organizaciones han venido adaptando todos sus procesos para responder a las nuevas realidades. Particularmente, en el caso de las entidades dedicadas a la prestación de servicios, el reto se ha concentrado en robustecer las herramientas virtuales de interacción con los clientes y con los mismos trabajadores, comprendiendo las nuevas necesidades y trascendiendo las barreras físicas para ofrecerles a sus usuarios experiencias diferenciales.



Precisamente, desde hace varios años Compensar ha estado avanzando en el fortalecimiento de algunos de estos pilares y, por supuesto, la pandemia por el Covid-19, que obligó a cambiar los hábitos y rutinas de millones colombianos, contribuyó a acelerar mucho más este proceso. “En los últimos años hemos logrado afianzar la cultura de innovación corporativa a través de la generación de nuevos modelos de negocio, productos, servicios, ideas que le dan sentido a nuestro rol social, que agregan valor y favorecen la calidad de vida de nuestros afiliados y usuarios, soportados en un profundo conocimiento del cliente y del mercado. Eso nos ha permitido estar mucho más preparados y ha hecho que en esta coyuntura podamos seguir dando pasos en la búsqueda de ser una plataforma de bienestar integral.” Afirma Luisa Salazar, Gerente de Innovación de Compensar.



El modelo de innovación de Compensar contempla 4 líneas de acción: intraemprendimiento, innovación abierta, transformación cultural y ecosistemas de innovación, y se reta a través de la transformación 10x, lo que permite lograr resultados diferentes y encontrar nuevas formas de hacer las cosas junto a una amplia red de aliados e incubando ideas en su “Laboratorio de Innovación”, muchas de las cuales surgen incluso de sus mismos colaboradores.



En línea con ello y como resultado de esta cultura de innovación, en los últimos meses la entidad ha desarrollado nuevas aplicaciones, plataformas, servicios, exploración de oportunidades y reorientación de procesos, destacándose, entre otros, el reciente lanzamiento de su tienda virtual, con más de 800 actividades de bienestar físico, mental y emocional, así como de Bienestar a la Carta, una plataforma pensada para facilitar el intercambio de valor entre los colaboradores, las empresas y su red de aliados, para contribuir a la generación de experiencias de bienestar acorde a los proyectos de vida de las personas.



Sumado a ello, activó la Billetera Móvil, una aplicación que le permite a los usuarios realizar transacciones de forma rápida, fácil y segura, aprovechar los recursos disponibles en su tarjeta Compensar, cupos de créditos y hacer uso del subsidio. De igual manera, por medio de una completa plataforma de producción de eventos virtuales, sigue poniendo al servicio de las empresas su experiencia en la asesoría y organización de espacios que contribuyen a apalancar sus objetivos estratégicos. Además, en Salud, ha avanzado en la atención virtual para diferentes trámites, la puesta en marcha de plataformas como “Pregúntale al Doc”, que contempla orientación en línea por parte de profesionales médicos, además, de la posibilidad de solicitar la historia clínica en línea, entre otros desarrollos, incluyendo una APP que próximamente estará disponible para los pacientes en seguimiento por COVID19.



De esta manera, Compensar ratifica su filosofía de permanente bienestar en evolución, adaptándose a las cambiantes dinámicas del entorno y sumando esfuerzos para hacerle frente a los retos que depara el futuro, entendiendo que la innovación y la transformación, no son proyectos con fecha de finalización o de caducidad y que cobran mucho más sentido cuando se ponen al servicio de la transformación social.



Más información en: www.compensar.com