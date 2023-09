Institutos de Fomento y Desarrollo Regional ejemplo de innovación

Durante la reciente Cumbre de Finanzas en Común, celebrada en Cartagena, esta experiencia única llamó la atención de la banca pública de todo el mundo y de importantes organismos internacionales.

Los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, Infis, han demostrado ser decisivos para el progreso y desarrollo de las diversas regiones en el país. Su enfoque en impulsar proyectos de impacto social y económico ha sido fundamental para generar empleo, fomentar el emprendimiento y fortalecer las economías locales.



La Cumbre de Finanzas en Común brindó un espacio ideal para exponer los logros de los Infis, y fue destacada como un ejemplo de éxito en materia de banca regional. Representantes de la banca pública de otras naciones, así como destacados organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, elogiaron la labor de los Infis y resaltaron los resultados obtenidos.



El gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez, quien también es presidente Asoinfis, destacó las bondades de la Cumbre, “una integración muy importante, que nos da la oportunidad como banca subregional de desarrollo, como modelo que hemos venido trabajando desde hace casi 60 años en los territorios para el desarrollo económico, de mostrarle al mundo lo que vienen haciendo todos los infis. Y lo más relevante es que nos dan la oportunidad de poder mostrar y mirar la posibilidad de conseguir recursos condonables y no condonables y de asistencia pública y capacitación para nuestros proyectos”.



El reconocimiento internacional es una clara evidencia de que el modelo de banca de los Infis ha trascendido fronteras y se ha convertido en un referente para otros países. Su enfoque en promover el desarrollo regional y generar un impacto positivo en las comunidades ha sido aplaudido por su eficacia en la generación de bienestar y crecimiento económico.



“Los institutos financieros de fomento y desarrollo en Colombia somos entidades financieras que prestamos servicios a la comunidad en los territorios más alejados, no solamente nos dedicamos a hacer los créditos, sino que también ejecutamos proyectos, hacemos gestión integral de proyectos desde su formulación hasta la ejecución”, añadió Ramírez.



El éxito de los Infis es el resultado del arduo trabajo de un equipo comprometido y de la visión estratégica de las autoridades. La dedicación para impulsar proyectos con potencial transformador y el acompañamiento constante a los emprendedores locales han sido claves en este proceso.



Infivalle se ha convertido en un referente en el campo de las finanzas públicas gracias a su enfoque en la gestión y las alianzas estratégicas. En este sentido, se destaca como líder a nivel nacional de procesos de integración que han tenido un impacto trascendental en la industria.



Una de estas alianzas clave es la que se fortalece con Alide, la comunidad de instituciones financieras que trabaja en pro del desarrollo de América Latina y el Caribe. A través de esta colaboración, han logrado generar soluciones en banca que promueven el crecimiento y el bienestar de la región.



Para Romy Calderón, jefe de Estudios Económicos de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, Alide, se trata de un modelo que puede ser adaptado en otras regiones para mejorar el trabajo que realizan. “Hemos venido siguiendo desde hace un tiempo en los últimos años, varios de los Infis han sido reconocidos, especialmente Infivalle por buenas prácticas y productos que han estado desarrollando y que ha permitido un escalonamiento a una dimensión regional, donde se han hecho más conocidos y ha habido un posicionamiento en otros países, en otras regiones y organismos internacionales. Por eso, este foro de alcance mundial no es una cuestión gratuita si no es resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo previamente”, añadió Calderón.



Es importante recalcar que, para avanzar en el campo de las finanzas públicas es necesario contar con socios estratégicos que compartan el compromiso de brindar servicios financieros de calidad y contribuir al desarrollo económico del país.



“Estuvimos ya con la comunidad internacional, ya no solo Infivalle, sino todos los Infis presentes en esta Cumbre, donde dimos resultados importantes y donde hablamos con organismos para traer más recursos. Salimos del anonimato y esto es muy importante porque están viendo un modelo que es el modelo Infivalle que aplican las regiones, que desafortunadamente no había sido muy reconocido en Colombia y ahora a nivel mundial es muy interesante”, concluyó el gerente de Infivalle.