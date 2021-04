Intangibles, los activos que le están dando mayor valor a los negocios

Los confinamientos estipulados por los gobiernos llevaron a las personas a aprender a trabajar desde sus casas y a las empresas a llegar a su público objetivo haciendo un mayor uso de los canales digitales. Esta situación hizo que los activos denominados intangibles adquirieran una gran relevancia en el mercado, superando, incluso, a los bienes materiales, como edificios o equipos.

“Si bien el concepto de activos intangibles no está específicamente regulado o definido en la legislación de Propiedad Intelectual (PI), es posible decir que están conformados por cualquier propiedad no corporal de una organización o persona, y que genera un valor determinado a su actividad en el comercio”, explica María Fernanda Castellanos, socia de Brigard Castro, firma de abogados líder en PI en Colombia y una de las de mayor prestigio en la región.



Dichos intangibles incluyen: la marca, signo que distingue o identifica productos y servicios, junto con todo lo que produce la creatividad humana y que puede ser susceptible de protección por los Derechos de Autor. “También, se pueden entender como la información privilegiada o información a la que acude o usa una empresa en su labor comercial, y el ‘know-how’, o conocimiento implícito”, aclara la abogada.



Un diferencial de mercado



La importancia que han adquirido los activos intangibles ha ido de la mano con los cambios tecnológicos, tan evidentes en medio de la emergencia sanitaria global, y que han impulsado, entre otros, el comercio electrónico y las comunicaciones.



“Esos son intangibles que han adquirido importancia en medio de la pandemia no porque surgieran durante el último año, sino porque fueron acelerados por la situación, fortaleciendo plataformas que están generando cambios importantes en todas las industrias”, señala Juan Pablo Cadena, socio gerente de Brigard Castro.



Al igual que los materiales, los activos intangibles necesitan ser protegidos porque son ejecuciones de las ideas que tienen los individuos o las empresas, y que hacen posible su actividad económica, artística o literaria.



Martín Torres, abogado socio de la firma, agrega que “en nuestra vida diaria estamos expuestos a esos activos. Canciones, libros o tecnologías son frutos del intelecto humano y de los cuales se puede sacar provecho”.



Por eso, las marcas, las nuevas creaciones, los derechos de autor y los secretos comerciales necesitan ser protegidos, evitando que otros, ajenos a su desarrollo, puedan disfrutar de los beneficios inherentes que tienen, al tiempo que se favorece, de manera exclusiva, a sus creadores.

Foto: Brigard

Adelantos tecnológicos



Igual sucede con las innovaciones tecnológicas que han surgido gracias al auge de tendencias como el comercio electrónico.



Debido a eso, es cada vez más frecuente que compañías de todos los tamaños, que han entendido la importancia de proteger sus activos intangibles como requisito fundamental para valorizarlos, acudan a servicios legales de firmas especializadas como Brigard Castro.



Juan Pablo Cadena destaca que las multinacionales y pequeñas y medianas empresas han comenzado a darse cuenta de que, además de sus inversiones en bienes físicos, todo lo que se genera como intangible se convierte en un diferencial y les permite contar con una gran ventaja competitiva en el mercado.



“En cualquier industria existen cientos de empresas que elaboran o manufacturan productos similares u ofrecen servicios con características similares. La diferenciación solo es posible cuando se les da fuerza a los activos intangibles, incluyendo información, procesos y conocimientos”, manifiesta María Fernanda Castellanos.