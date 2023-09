Inteligencia Artificial, la clave para la era de la superproductividad

La inteligencia artificial (IA) generativa ha provocado una transformación profunda en todas las áreas de la economía. Tanto las organizaciones como los colaboradores están observando una gran cantidad de posibilidades en lo que respecta a la mejora en la gestión de tiempo y recursos, entre otros aspectos. El impacto de esta tecnología es tal que, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) encontró en un reciente estudio que esta herramienta aumentó en un 37% la productividad en labores de áreas administrativas. Fernando López Iervasi, Presidente de Microsoft para Sudamérica hispana, habla acerca de la IA, su impacto en la productividad y los principales desarrollos de la compañía en este frente.

¿Cómo puede la IA ayudar a mejorar la productividad para las personas y las empresas?

El ritmo de trabajo se ha intensificado y también nuestra “deuda digital”: la cantidad inmensa de correos electrónicos que no llegamos a responder, las reuniones en las que no podemos participar y los chats que pasan desapercibidos. Es tal el flujo de información y de interacción que es casi imposible de procesar para la mayoría de nosotros, y está tomando demasiado tiempo que no se dedica a las labores más estratégicas y creativas, de mayor valor.



Los colaboradores están más concentrados en comunicar que en crear, y esto afecta en gran medida la capacidad de innovación y creación en las empresas. Nuestros estudios así lo confirman: de acuerdo con el Índice de Tendencias Laborales 2023 de Microsoft, el 68% de las personas dicen no tener suficiente tiempo de concentración ininterrumpido durante su jornada y cerca del 64% colaboradores afirman no contar con la energía requerida para hacer su trabajo.



La IA llegó para hacer más sencilla la vida de los trabajadores, y permitir que se enfoquen en lo que realmente importa. Creemos que la inteligencia artificial es el amplificador definitivo. Microsoft se enfoca en crear esta tecnología de manera responsable que permita a las personas lograr una mayor productividad, crecimiento y satisfacción en el trabajo que realizan. Cuando las personas son liberadas de tareas repetitivas o tediosas, pueden aprovechar su ingenio humano para concentrarse en tareas más estratégicas o creativas. Y no se trata solo de aumentar la productividad, una encuesta reciente mostró que la gran mayoría (89%) de las personas que tienen acceso a herramientas automatizadas y con IA se sienten más satisfechas porque pueden dedicar tiempo a trabajos que realmente importan.



¿Cómo se ve esta mejora en productividad para el trabajo de todos los días de las personas?

Nuestro más reciente Índice de Tendencias Laborales encontró que un 70% de encuestados en Colombia seguiría optando por delegar la mayor cantidad posible de trabajo a la IA para reducir su carga de trabajo. En pocas palabras: los empleados saben lo que significa para ellos, vislumbran usarla, no solo para tareas administrativas, sino también para trabajo analítico y creativo.



Con la convergencia de interfaces de chat y grandes modelos de lenguaje, ahora podemos pedir lo que deseemos en lenguaje natural y la tecnología es lo suficientemente inteligente como para responder, crearlo o tomar acción.



En Microsoft, pensamos en esto como tener un copiloto para ayudar a navegar cualquier tarea y hemos estado construyendo copilotos impulsados por IA en nuestros productos más queridos y utilizados, haciendo que la codificación sea más eficiente con ‘GitHub’, transformando la productividad en el trabajo con Microsoft 365, redefiniendo la búsqueda con ‘Bing’ y ‘Edge’ y brindando valor contextual que funciona en sus aplicaciones y PC con Windows.



Por ejemplo, Microsoft 365 ‘Chat’ recorre todo su universo de datos en el trabajo, incluidos correos electrónicos, reuniones, chats, documentos y más, además de la web. Al igual que un asistente, tiene un profundo conocimiento de usted, su trabajo, sus prioridades y su organización. Va mucho más allá de simples preguntas y respuestas para darle una ventaja inicial en algunas de sus tareas más complejas o tediosas, ya sea escribir un documento de estrategia, reservar un viaje de negocios o ponerse al día con los correos electrónicos.



¿Cómo va a modificar la IA el mundo laboral? ¿Cómo aprovechar esta ventaja y no quedarse fuera de la innovación?

A medida que la inteligencia artificial transforma el mundo laboral, se vislumbra un nuevo paradigma de colaboración de nosotros como personas y la tecnología. La capacidad de cocrear con la herramienta se convertirá en una habilidad fundamental para todos los trabajadores. Los líderes empresariales lo saben, y para el 82% de ellos, su equipo de trabajo deberá adquirir nuevas destrezas si quieren estar listos para afrontar los nuevos retos.



Esta nueva realidad requerirá nuevas formas de pensar sobre habilidades y capacitación para asegurarnos de que los trabajadores estén preparados para el futuro y de que haya suficiente talento disponible para trabajos críticos.



Para ayudar a las personas a obtener la capacitación y las habilidades que necesitan para prosperar en la economía actual y prepararse para el futuro, nos estamos enfocando en tres áreas: preparar a los estudiantes de hoy para los empleos del mañana, ayudar a los trabajadores actuales a adquirir las habilidades que necesitan para participar en la economía digital y trabajar con organizaciones sin fines de lucro, organizaciones cívicas y líderes gubernamentales para ayudar a más personas a acceder a habilidades digitales.



¿Cómo hacer que los colaboradores interioricen el uso de la IA?

Sin duda, nos enfrentamos a una nueva era en términos tecnológicos y es importante que tanto las empresas como los equipos se capaciten de manera adecuada para responder a los desafíos venideros. Habilidades como el pensamiento crítico y el juicio analítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad y la originalidad son nuevas competencias básicas, y no solo para roles técnicos o expertos en IA, sino que son trasversales a las compañías.



El anterior es un punto en que los empleados y los líderes coinciden. Nuestros datos muestran que los gerentes son el doble de propensos a decir que desean empoderar a las personas con IA, en vez de reemplazarlas. De hecho, reducir la nómina era la última opción en su lista. ¿Sus principales expectativas para la IA? Incrementar la productividad, automatizar las tareas, aumentar el bienestar de los empleados y permitirles enfocarse en el trabajo de impacto.



En un reciente estudio, realizado por el Foro Económico Mundial, los empresarios estimaron que esta tecnología será creadora de empleo en los próximos cinco años. De hecho, el 49% de las empresas esperan adoptar la inteligencia artificial para crear más empleos.



¿Cómo Microsoft está apalancando el crecimiento de la IA?

En Microsoft estamos comprometidos en desarrollar esta tecnología de manera responsable con una comprensión de su impacto en la sociedad. Sabemos que este cambio requerirá nuevas formas de pensar sobre las habilidades y la capacitación. Tenemos un enorme desafío hacia el interior de nuestras organizaciones, ya que debemos preparar a nuestro talento para una cultura que acompañe este cambio de paradigma en la que la Inteligencia Artificial sea su copiloto para el día a día, y donde cada persona pueda gestionar cómo ser su mejor versión, aportando creatividad y generando innovación para el futuro.