Inversiones en tiempos de reforma

En general, estas reformas buscan abordar los desafíos estructurales que enfrenta el país en cada una de estas áreas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero también producen incertidumbre y preocupación por la manera en que el Gobierno ha abordado la socialización de estas, así como algunas dudas en temas procedimentales y de sostenibilidad.



En cuanto a la reforma de salud, el Gobierno de Gustavo Petro busca crear un sistema único de atención médica que, en principio, garantice el acceso a servicios de calidad para todos los ciudadanos. Allí se limita o incluso se propende a la eliminación del rol de las EPS y se pretende darle funciones de gestión y contratación a la ADRES, así como un papel más protagónico a los gobiernos locales y a la Nueva EPS. En este sentido, preocupa la capacidad del Estado para administrar un sistema de salud eficiente.



Respecto a la reforma laboral, esta administración busca que el contrato de trabajo a término indefinido sea la regla general en materia de contratación laboral y se establece un preaviso de 30 días calendario por parte del trabajador para darle terminación. Pese a lo anterior, no se definen consecuencias para estos incumplimientos por parte de los empleados. Por su parte, el contrato a término fijo sería excepcional, supeditado a necesidades puntuales y temporales del empleador.



El punto álgido de la reforma es, en lo referente a trabajadores de las plataformas digitales de reparto, las cuales quedarían obligadas a realizar vinculaciones a través de contratos de trabajo, lo que haría insostenible este modelo de negocio y pondría en riesgo el ingreso de unas 300.000 personas.







Por último, la reforma pensional también ha sido uno de los temas más polémicos en Colombia. La propuesta del Gobierno busca encontrar alternativas al sistema pensional actual que, con el paso del tiempo, se ha vuelto insostenible debido a la falta de capacidad financiera para mantenerlo tal y como está. Una de las ventajas de este proyecto de ley es que busca soluciones financieras para lograr una mayor estabilidad y acceso al sistema pensional en el tiempo.



Sin embargo, los mayores retos que enfrenta esta discusión es el papel de los fondos privados (AFP), no solo por la posibilidad de las personas de escoger a cuál fondo dirigir sus aportes pensionales, sino porque las AFP son los actores principales en el mercado de capitales, donde se fondean proyectos, especialmente de largo plazo. Comprender el papel de los fondos de pensiones en el mercado de capitales es fundamental, y su consideración debe ser incorporada en la reforma, en la definición de los pilares. Afectar el mercado de capitales podría tener consecuencias graves, ya que el país no podría desarrollarse si no cuenta con un mercado de capitales sólido.



En definitiva, las reformas propuestas por el Gobierno en materia de salud, laboral y de pensiones están generando inquietud y nerviosismo en las personas del común que buscan dónde colocar sus ahorros. Si bien existen mecanismos como los depósitos a plazo (CDTs), fondos de inversión colectiva (FIC) y fondos voluntarios de pensión (FVP), así como bienes inmuebles y otras opciones no tradicionales, todas se ven afectadas por el desempeño del mercado laboral, la informalidad, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del mercado de capitales. Por lo tanto, es importante comprender el impacto de estas reformas en los diferentes sectores económicos, ya que afectan la estabilidad y el desarrollo del país.



En todo caso, es importante siempre contar con la información adecuada y

una estrategia de inversión sólida, que permitan tomar decisiones informadas y rentables en este escenario retador.