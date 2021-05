Invertir en el talento humano es clave en tiempos difíciles

El talento humano en las organizaciones se posiciona hoy como el pilar fundamental a la hora de gestionar los cambios que llegan en estos tiempos de incertidumbre. Han cambiado las maneras de hacer las cosas, las formas de proyectar financieramente las empresas, las prácticas de los trabajos en equipo.

En esta línea, Víctor Hugo Romero Correa, Gerente General de JFK Cooperativa Financiera, explica que, cuando inició la emergencia sanitaria por Covid-19, la Entidad se enfrentó a hitos importantes y toma de decisiones oportunas para adaptar sus procesos, por ejemplo, al reto que significaba la virtualidad para brindar nuevas experiencias a los asociados, ahorradores, clientes y comunidad en general frente a los productos y servicios que ofrecen. Lo que implicó, desde entonces, una preparación continua de sus colaboradores frente a las nuevas demandas y una mejora permanente de los procesos.



“Al inicio, en 2020, enfrentamos grandes retos como migrar al trabajo remoto, pues con la llegada de la pandemia no contábamos con los recursos tecnológicos para hacerlo con la rapidez que se exigía. Tampoco contábamos con soluciones virtuales robustas para brindarles a los clientes medios de pago más allá de las agencias, por lo que tuvimos que reconvertirnos y aunar esfuerzos para empezar a fortalecer los canales digitales. Es decir, a repensar los procesos apalancados en la tecnología”, precisa el Directivo.



En ese esfuerzo, la Cooperativa empezó a enviar a sus colaboradores a trabajar desde casa, acondicionándose a las nuevas formas de laborar y, a la par de la nueva visión estratégica de JFK 2020 -2023, en el que las personas representan el eje principal de la estrategia, también se dio prioridad a reforzar aspectos relacionados con las competencias de los empleados y la mejora de sus beneficios, es así como Romero Correa considera que las estrategias funcionan, cuando las personas están convencidas de que la Entidad en donde trabajan las respalda.



Como muestra de ello, se reestablecieron algunos puestos de trabajo que se habían suprimido al comienzo de la pandemia, se mantuvieron las prestaciones extralegales y se fortaleció el plan de beneficios que, además de impactar a los empleados, se extiende a sus familias.



“Lo hicimos así porque nuestra apuesta era que, si nuestro talento humano se preparaba para el cambio y estaba motivado, sus resultados también iban a ser importantes de cara a la gestión que realizan. No nos equivocamos, nos ha ido muy bien”, reconoce el Gerente General.



En este sentido, el Directivo ha sido consciente de que en este camino se empezaron a evidenciar brechas de conocimiento al cambiar las maneras y las formas de hacer las cosas, razón por la que se capacita continuamente al personal en los aspectos necesarios para las nuevas perspectivas. Y un motivo superior por el que se busca constantemente establecer comunicaciones directas con los empleados para contarles los avances y retos.



“Les recalcamos lo importantes que son para la Cooperativa, cuáles son los desafíos y cómo cada uno desde su rol aporta para consolidar a la Entidad y lograr su permanencia en el tiempo, buscando afianzar los niveles de cercanía y fortalecer la confianza en sus tareas diarias”, afirma.



Solidaridad interna



De esta manera, JFK no solo se solidariza con sus asociados, ahorradores y clientes, sino que también prioriza a su talento humano, pues el Gerente General sostiene que por convicción la compañía cree que su primer cliente es el interno, porque si las personas están bien, entienden la estrategia de la Cooperativa, en ese mismo sentido, brindan el mejor servicio de cara al cliente externo.



“Es importante reconocer, además, que también estamos fortaleciendo los beneficios frente a nuestros asociados porque como Cooperativa nos debemos a ellos y a la mejora de su calidad de vida. Somos una Entidad socialmente muy fuerte y tenemos mucha responsabilidad social”, enfatiza. Se destaca el nuevo plan de asistencias de ´JFK Te Acompaña´ enfocado en temas de salud, educación, orientación veterinaria y vehicular. Hace dos meses se presentó el nuevo y único sitio www.jfk.com.co y recientemente se lanzó el nuevo canal digital WhatsApp Business desde su página web.



Además, la Entidad cuenta con una programación virtual variada y caravanas musicales que van a los barrios donde la Cooperativa tiene operación, con las que se acompaña y se llega hasta las casas de sus asociados, ahorradores, clientes y comunidad en general, mientras se cuidan en casa, lo que permite brindarles otros espacios de entretenimiento frente al contexto de cierres y medidas protocolarias en referencia a la pandemia.



Igualmente, en cuanto a los beneficios que mantienen para sus asociados, Romero Correa destaca el seguro de vida del préstamo sin costo, los auxilios educativos, los auxilios por solidaridad y los alivios financieros. “Adicionalmente, en los meses de diciembre y enero fuimos a varias comunidades y entregamos kits escolares y alimentos, con lo que buscamos hacer cosas diferentes para que las personas se sientan también acompañadas”, subraya.



En lo corrido de 2021, la Cooperativa se acerca a los 10.150 millones de pesos invertidos en sus asociados. 4.150 millones de pesos en beneficios sociales y financieros, y 6.000 millones de pesos serán entregados en auxilios en la tercera fase de Alivios a quienes cumplan con los parámetros definidos.



Estos son los motivos por los que JFK Cooperativa Financiera ratifica a sus empleados como pilar fundamental de su estrategia, posibilitadores de la permanencia de la Entidad y protagonistas de los cambios que hoy le permiten continuar estar más cerca de sus públicos de interés.