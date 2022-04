Iteria, expertos en implementación, tecnología y soluciones en la nube

Ser uno de los ‘partners’ de Oracle, uno de los fabricantes de soluciones en la nube más grandes del mundo –con productos líderes en la industria, con ofertas robustas y seguras para sus clientes– es un privilegio que no todas las compañías pueden ostentar.



Para Iteria, esta es hoy una de sus más importantes realidades, por cuanto esta cercanía con la reconocida corporación norteamericana le ha permitido trabajar con empresas de talla mundial que usan productos Oracle.



Al lograr el ‘expertise’ en aplicaciones y productos, este fabricante no solo los respalda, sino que los apoya en los procesos comerciales para que los negocios se cierren y la implementación sea exitosa.



Pero es que ese logro no corresponde a una casualidad, sino a la integración de numerosos profesionales certificados en aplicaciones, tecnología y nube, a los que se suman ya 20 años de proyectos en diferentes industrias y países que enriquecen la oferta de esta organización y que garantizan a sus clientes el éxito en la puesta en marcha de esos proyectos, respaldada además por las certificaciones ISO 9001:2015, en la implementación de soluciones ERP; ERP Cloud, OCI, Move to Cloud, Itil, Project Management Institute, Developer de Java, CSM y CSD de Scrum Alliance.



“Nuestros servicios de implementación, soporte evolutivos técnico y funcional (24/7), fábrica de software e integraciones, el middleware, las historias de éxito y nuestra solución en la nube Colokial que complementa los ERP para cumplir con los reportes a las autoridades locales, permiten a nuestros clientes la continuidad de su negocio y el cumplimiento de reportes ante las autoridades”, resalta Jaime Andrés Millán, Gerente General de Iteria.



Larga y exitosa trayectoria



De acuerdo con el directivo, luego de 5 años de experiencia en la implementación de soluciones empresariales Oracle en Venezuela, uno de los socios decidió regresar a Colombia donde el mercado para estas aplicaciones estaba creciendo y la oferta de servicios profesionales era escasa, lo cual era claramente una oportunidad de crecimiento.



Durante estos años, recuerda, se han sumado profesionales de diferentes áreas y nacionalidades que –sin duda– robustecieron la oferta de servicios de Iteria y les permitió abrir nuevas líneas de negocio.



Así, de estos 20 años de historia, Millán destaca como algunos de los hitos más relevantes de la compañía que en el modelo anterior de ‘partnership’ de Oracle obtuvieron unos de los niveles más altos: el ‘platinum’, que se logra con ventas y referencias comerciales comprobables.



“Recientemente el modelo se modernizó y estamos adquiriendo el expertise necesario para seguir ofreciendo soluciones confiables a nuestros clientes y contribuir a los objetivos del fabricante para la región”, precisa el Gerente General.

Igualmente, señala que han podido publicar dos casos de éxito recientes, por mover cargas de clientes on-premise a la nube pública de Oracle, OCI, logrando beneficios importantes para todos.



El primer de ellos es el de Idemia, líder mundial en identidad aumentada (personas, compañías y transacciones) y en la seguridad de tarjetas de crédito, medios de pago y reconocimientos biométricos, entre otros.



Pese a ya trabajar con las soluciones de Oracle, Idemia –con el propósito de atender el crecimiento acelerado de la compañía en América Latina– quiso integrar toda su operación en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y contar con un proveedor único.

Allí, Iteria jugó un papel fundamental en la implementación de OCI, lo que le valió los mejores comentarios de este cliente, pues la reconoció como una compañía que le brindó la tranquilidad de conocer la solución y un servicio al cliente excepcional. https://www.iteria.com.co/casos-de-exito/.



“También, gracias a esto, publicamos el primer podcast en español para América Latina y hemos sido postulados para los premios Oracle Excellence Awards 2022”, asegura Millán. https://partnerperspectives.libsyn.com/idemia-optimiz-en-un-30-su-capacidad-de-procesamiento-con-iteria-y-oracle-cloud.



En la actualidad, con presencia física en Colombia y Ecuador, pero a la vez con ejecución de proyectos en cualquier lugar dadas las facilidades de la virtualidad, como Europa, Australia, América, África, Iteria atiende a empresas de todos los sectores de la economía, ya que cualquiera que use productos Oracle es un potencial cliente, sin importar la industria.



“De la misma forma, hoy contamos con más de 80 profesionales directos y más de 30 indirectos, para atender los proyectos regionales de nuestros clientes corporativos con operaciones en América Latina, USA, Europa y África”, puntualiza Jaime Andrés Millán, quien revela que pronto tendrán presencia en Centroamérica y El Caribe donde, junto con Oracle de Centroamérica, están preparando el camino para iniciar la oferta de sus servicios y apoyar los objetivos del fabricante para esta región.



Iteria hoy ofrece servicios de Plataforma, Bases de Datos bajo IaaS (Infraestructura como servicio) o PaaS (Plataforma como servicio), Servidores de Aplicaciones, Implementación de Soluciones de Negocio, Migración de Información, Desarrollo a la Medida, Servicios de Soporte Técnico, Funcional y Administración.

www.iteria.com.co