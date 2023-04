JFK Cooperativa Financiera habilita nuevo medio de pago

Para brindar una mayor flexibilidad a la hora de realizar sus transacciones diarias, JFK Cooperativa Financiera dispuso para clientes y asociados una nueva modalidad de pago en línea a través de su pasarela de pagos, esta vez permitiendo pagar sus productos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

De esta manera, la Cooperativa robustece sus canales digitales apostando por una transformación digital que sea de beneficio para todos, tras dos exitosos años de haber implementado la apertura de este canal virtual, un mecanismo de pago que permite hacer transacciones desde la comodidad de la casa o la oficina, mediante cualquier dispositivo móvil, los 365 días del año.



Juan Carlos Jaramillo, subgerente de operaciones de JFK Cooperativa Financiera, comenta: “tenemos una pasarela de pagos habilitada para que los clientes que tengan productos en la Cooperativa pueden hacer sus pagos de crédito o ahorros con PSE; la novedad a partir de abril es que podrán además hacer usos de tarjetas de crédito para sus pagos”.



Con esto, señala el funcionario, se busca que los clientes tengan a su disposición la mayor cantidad de canales y medios habilitados. Según cifras de la organización, 7.000 pagos han sido procesados desde enero a través de PSE, y se espera que estos números incrementen en la medida que se dispongan de más modalidades.



Agrega Jaramillo que “una característica muy especial que tiene la aplicación de pagos con esta nueva pasarela es que los pagos quedan aplicados en línea, lo que significa que el cliente puede acceder a la agencia virtual a hacer consulta de sus saldos de manera inmediata”.



A esta nueva modalidad de pago se le sumará más adelante la posibilidad de pagos en efectivo y por medio de corresponsales bancarios, de esta manera se dará por finalizada la implementación completa del proyecto para beneficio de clientes y asociados que, entre ambos, suman 200.000 en todo el país.

​

Agilidad y facilidad

La Agencia Virtual de JFK Cooperativa Financiera, a la que clientes y asociados pueden acceder a través de www.jfk.com.co, permite al usuario conocer de primera mano su información financiera, la fecha de sus pagos, los saldos y movimientos que realiza. Adicionalmente mediante la virtualidad es como también se accede a la pasarela de pagos en la cual puede elegir, mediante un menú desplegable, la factura que desea pagar y hacerlo de manera independiente.



De acuerdo con el subgerente de operaciones de JFK Cooperativa Financiera, la virtualidad le ayuda a los asociados y clientes a controlar el pago mensual de sus productos desde su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito. Así mismo, hacer seguimiento de sus gastos, para no tener que trasladarse presencialmente a las oficinas físicas con sumas de dinero en el bolsillo, lo que se convierte en un plus mayor.



“Los pagos que se hagan desde la pasarela de pago no tienen costo para el cliente, JFK Cooperativa Financiera asume los costos de intermediación para que no se vean afectadas las finanzas del usuario”, dice Jaramillo.



Otro beneficio es la posibilidad de realizar distintas transacciones con tranquilidad, pues la nueva pasarela de pagos cuenta con el respaldo de una de las entidades financieras más importantes del país. A lo que se suman los esfuerzos de JFK Cooperativa Financiera para robustecer sus acciones de ciberseguridad, para brindar plena confianza a sus asociados.