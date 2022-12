JFK Cooperativa Financiera migra a una nueva pasarela de pagos

JFK Cooperativa Financiera continúa dando pasos importantes en el fortalecimiento de su apuesta por la transformación digital, cuyo propósito es cada vez más facilitarle a sus asociados y clientes las distintas operaciones que pueden ser ahora realizadas desde la virtualidad.

Juan Carlos Jaramillo, Subgerente de Operaciones y Gestión Documental de JFK Cooperativa Financiera, comenta que hace dos años la Cooperativa puso a disposición de los usuarios una pasarela de pagos que permitía solo hacer el pago de sus créditos, una necesidad que fue ampliándose a otros productos financieros en este tiempo. “Los requerimientos han cambiado y los usuarios necesitan también realizar otro tipo de transacciones como pagar el ahorro contractual, hacer consignaciones a cuenta de ahorros y pagar los aportes a la Cooperativa”.



Dada esta coyuntura, a partir de enero de 2023 los asociados y clientes de JFK Cooperativa Financiera podrán pagar a través de una nueva pasarela de pagos tanto sus productos provenientes de ahorro como los de crédito, todo en un solo lugar.



“Estos instrumentos de pago les permiten hacer sus transacciones desde la comodidad de su casa u oficina, bien sea a través de su computador o teléfono celular, los 365 días del año. Esta pasarela de pagos tiene la particularidad de que los abonos quedan automáticamente registrados en el producto financiero escogido”, señala Jaramillo.



Cabe mencionar que, si bien el servicio estará siempre disponible, entre las 10 p.m. y las 12 a.m. de cada día habrá corte financiero, por lo que no se podrá utilizar en dicha franja horaria.



Por otra parte, el funcionario explica que la implementación completa de la nueva pasarela de pagos se realizará en varias fases. En principio, el usuario podrá cancelar exclusivamente con cuentas bancarias a través del botón PSE; en una segunda etapa (aproximadamente un mes después del lanzamiento) se le suma la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito; y en la tercer fase, la liquidación del producto se podrá hacer virtual y pago de manera presencial en alguno de los corresponsales no bancarios autorizados por la Cooperativa.



“Adicionalmente, el usuario podrá discriminar el producto, es decir, puede elegir mediante un menú desplegable la factura que desea pagar y hacerlo de manera independiente. El acceso a la pasarela estará disponible ingresando a la web de la Cooperativa, www.jfk.com.co, en el home de la misma”, explica.

​

Una plataforma, múltiples beneficios

El subgerente de operaciones y gestión documental de JFK Cooperativa Financiera asegura que esta nueva implementación le ayudará a los asociados a tener el control del pago mensual de sus productos, con la comodidad de hacerlo desde su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito, esto le ayudará a tener un mejor seguimiento de gastos, a no tener que andar con efectivo para trasladarse presencialmente buscando las agencias de la Cooperativa, además de contar con amplios horarios.



“Los pagos que se hagan a través de la pasarela de pago no tiene costo para el cliente, JFK Cooperativa Financiera asume los costos de intermediación para que no se vean afectadas las finanzas del usuario”, agrega Jaramillo.



Este convenio le brinda además la seguridad esperada al usuario para estar tranquilo al momento de realizar sus pagos, ya que se cuenta con el respaldo de una de las entidades financieras más importantes del país. A esto se le suman los esfuerzos de JFK Cooperativa Financiera por asimismo fortalecer todos sus procesos en materia de ciberseguridad, para brindar plena confianza a sus asociados.



La ciberseguridad es un asunto que la Cooperativa se toma muy en serio, a fin de garantizar la confidencialidad y protección de la información, por esta razón se realiza monitoreo las 24 horas, así los asociados tienen total tranquilidad de hacer sus operaciones; adicionalmente cuentan con doble verificación de identidad al acceder a la Agencia Virtual.



JFK Cooperativa Financiera robustece así su omnicanalidad, brindando la posibilidad de no solo contar con las agencias y oficinas físicas en varias ciudades de Colombia, sino que también asociados y clientes pueden vivir una experiencia virtual pensada para satisfacer sus necesidades, mediante canales digitales para hacer sus operaciones en el día a día.