Kapital, aliado financiero para emprendedores y pymes llegó a Colombia

En 2020, gracias a la unión de tres emprendedores mexicanos preocupados por la situación que se evidenciaba en América Latina donde, según su opinión, imperan los oligopolios y el sistema financiero no está desarrollado, arranca Kapital.

Y es que solo basta una rápida comparación entre los Estados Unidos, donde existen alrededor de unas 8.000 instituciones bancarias, frente a lo que sucede en los países de Latam, que en su mayoría cuentan con 20 o 50 bancos a lo mucho y donde los cinco principales concentran el 95% de los activos.



Fundadores Kapital Kapital

A esto se suma el hecho de que una gran parte de la población y de las empresas de estos destinos no tienen acceso a los servicios financieros, al punto que cerca de un 70% de la pequeña y mediana empresa apenas tiene una cuenta bancaria, y que en realidad pueden llegar a la quiebra no por falta de ventas, sino que no tienen visibilidad de su dinero (que es la cuenta bancaria) para poderse organizar y, además, no cuentan con la flexibilidad para obtener financiamientos y cubrir los gaps de liquidez que se les llegan a originar.



“Esto pasa porque las pymes proveen servicio a los grandes corporativos y estos les pagan a 30 o a 180 días sin previo aviso, lo que las lleva a tener que hacer milagros para seguir operando, buscar capital y continuar creciendo”, explica Fernando Sandoval, CFO de Kapital, quien afirma que estas circunstancias fueron las que más los motivaron a apoyar a la economía latinoamericana, brindando una solución integral, pues considera que esto no solo se trata de prestar dinero o abrir ‘wallets’ sino que hay que proporcionarles a estas empresas un todo en uno que logre simplificar sus finanzas.

Fernando Sandoval CFO Kapital Kapital

Por eso, los creadores de Kapital estimaron necesario devolverles a los propietarios de las pymes el dinero y con él la visibilidad y la flexibilidad necesarias para empoderar a estas compañías, que en la realidad representan el 90% de las economías de la región y así ayudarlas a crecer.



Con respecto a su llegada a Colombia y lo que los impulsó a creer en este mercado, Sandoval manifiesta que la coyuntura nacional es muy parecida a la que se vive en otros países latinoamericanos como México, Perú, Ecuador o Brasil, donde las crisis siempre están presentes, pero así mismo es donde las personas tienen la capacidad de reinventarse para que cada vez les vaya mejor.



“Para nosotros los latinos son las reglas del juego, no estamos acostumbrados a operar en economías perfectas como las Estados Unidos o Europa, sino que sabemos que esto se trata de altas y bajas, que siempre nos debemos preparar para lo peor y no por eso deja de ser una oportunidad. De hecho para nosotros ahora es el momento perfecto de entrada a los mercados, que es cuando están a la baja. Es ahí cuando más se debe apoyar a la empresas y no cuando estás en un boom. Vemos gran oportunidad en Colombia y sabemos que podemos impulsar el crecimiento de muchas empresas”, precisa el directivo, para quien Colombia es un mercado muy receptivo y abierto a las nuevas soluciones.



René Saúl Farro CEO Kapital Kapital

Un portafolio completo

Teniendo en cuenta que los empresarios no tienen el tiempo para operar diferentes plataformas, ni los recursos necesarios, poseen un equipo escaso y siempre deben estar en la calle vendiendo o cobrando, Kapital les ofrece una plataforma bancaria integral, con cuentas corrientes de débito para que los clientes puedan organizar su tesorería, operar ACH, pagar a proveedores y la nómina, sepan dónde está su dinero, cuánto tienen y cómo cobran mejor, etcétera.



Adicionalmente, les entregan una tarjeta de crédito corporativa con el fin de que controlen sus gastos, además de créditos simples para poder pagar facturas a plazos o compra de maquinaria, entre otros, es decir contar con el Kapital All in One.



“Vemos mucho potencial en Colombia, por ello estamos llegando con una propuesta diferente, completa e integrada. En diciembre aperturamos Kapital House, la nombramos la casa del emprendimiento. Será un espacio único, en donde cualquier persona tendrá acceso a instalaciones para trabajar y podrá solicitar productos financieros accesibles y flexibles, en el jardín podrán disfrutar del café y postres de Mercari y nuestros clientes tendrán acceso a salas de reunión, cabinas telefónicas y accesos colaborativos e individuales en el segundo y tercer nivel de la casa”, señala el CFO.



Eder Echeverría CCO Kapital Kapital

Con respecto a la estadística que indica que en el país solo el 54% de las empresas sobreviven en el mercado tras cinco años de operación, Fernando Sandoval asegura que por eso Kapital lo que busca es ser ese aliado para que las compañías tengan un mayor éxito y que esa tasa de quiebra se reduzca al máximo.



Justamente, en esa línea, el ejecutivo anuncia la apertura de Kapital House en Bogotá, con un fuerte enfoque en el emprendedurismo, ya que si algo les encanta a estos empresarios mexicanos de Colombia es la creatividad infinita de su gente y que, según ellos, lo único que necesita es el primer empujón, y que es lo que están dispuestos a brindarles luego de levantar en abril una ronda semilla de US$30 millones y otra más recientemente de US$100 millones.



Así, gracias a esta iniciativa, los bogotanos van a tener un lugar donde podrán trabajar, realizar sus ideas, tener espacios de networking y de paso encontrar allí a sus partners financieros para ayudarles a lograr sus objetivos, sin importar el sector o la industria en la cual se desempeñen.



No obstante, al ser una solución digital, la cobertura de Kapital va a ser en todo el territorio nacional, por lo que los interesados en obtener mayor información solo deben ingresar a la página Web: https://www.kapital.cc/, donde pueden hacer sus solicitudes de usuario y contraseña, para luego ser contactados por sus asesores, quienes les ayudarán a facilitarles todos los procesos.



“La realidad es que si en una institución bancaria la apertura de una cuenta puede llegar a tardarse hasta tres meses o un crédito de seis meses a un año, con nosotros todo esto se simplifica y los clientes tienen la solución completa que necesitan”, enfatiza el ejecutivo, quien además indica que dentro del plan de expansión de Kapital por América Latina también les interesan países como Perú, Chile y Ecuador.



De otro lado, en lo que respecta a los desafíos de cara al futuro, Sandoval afirma que uno de los principales es ‘expandirse con pies de plomo’, aparte de seguir creciendo de manera acelerada pero con consolidación y nunca perder de vista la atención hacia el cliente, a quien por principio siempre se le debe escuchar, atender e intentar otorgarle la mejor solución a su problema.