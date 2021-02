La Alcaldía de Medellín apoya la recuperación económica empresarial

Mientras varios países cerraban sus fronteras y cientos de empresas clausuraban sus operaciones, Brian Zapata tuvo la posibilidad de exportar a Centroamérica y Estados Unidos. Su empresa, Cidenet, que desarrolla software a la medida desde la Comuna 11 de Medellín, encontró en la pandemia una oportunidad de oro para llegar a nuevos mercados y expandirse.

Si bien Brian tiene una mentalidad global, dice que estos logros no serían posibles sin su participación en el programa de Aceleración Empresarial, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín con el apoyo de Créame Incubadora de Empresas. “El contexto cambió para todos, ha sido una época atípica pero no significa que no podamos hacer planes”, dice el gerente de Cidenet, luego de contar que, gracias a este acompañamiento, ahora cuenta con un norte de todas las acciones que piensa ejecutar su compañía hasta 2023.



A un kilómetro de distancia de las oficinas de Cidenet se encuentra el centro de operaciones de Cassab Ingeniería, una empresa familiar que apoya todo lo relacionado con las obras civiles y de construcción. A pesar de que 2020 fue un año complejo para su sector, esta compañía cerró con un panorama positivo. ¿Por qué? “Participamos en el programa de Alistamiento Financiero de la Alcaldía de Medellín y eso nos cambió el chip. Se centraron en nuestras cifras y el estado actual del negocio, y nos permitieron transformar lo que veníamos haciendo para ser más sostenibles”, aseguró Juan Gabriel Narváez, gerente de esta empresa.

Como Cassab Ingeniería y Cidenet, otras 46 empresas recibieron mentoría y apoyo en temas de escalamiento y acceso a nuevos mercados, gestión financiera y contable por parte de la Alcaldía de Medellín.



De acuerdo con cifras de la Administración Municipal, la capital de Antioquia perdió más de 250.000 puestos de trabajo en el peor momento de la emergencia sanitaria pero, gracias al esfuerzo de todos los sectores, ya recuperó cuatro de cada cinco empleos.



Teniendo esa información como base, la Administración Municipal trabajó en estrategias enfocadas a fortalecer y mejorar las condiciones de las empresas participantes, incluida su capacidad de generar empleo.



Según lo informan voceros de la Alcaldía de Medellín, con el programa de ‘Aceleración Empresarial’, las sociedades participantes aumentaron su posicionamiento en el mercado a partir de nuevas estrategias comerciales y financieras, al tiempo que recibieron capacitación en análisis de mercados, transformación digital, innovación y mercadeo.



De las 48 empresas, 19 de las beneficiadas alcanzaron ventas por más de 821 millones, captaron 1.362 nuevos clientes, generaron 36 empleos directos, más de 10 indirectos y conexiones con 13 entidades financieras.

Mientras que, gracias a la propuesta de ‘Alistamiento Financiero’, se logró la orientación a 29 negocios en fundamentos de planeación tributaria e información contable, así como de análisis de liquidez, sistema de costos, evaluación financiera de proyectos, planeación financiera y acceso a fuentes de financiación, lo que generó 400 nuevos clientes y más de 60 empleos.



Para el subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial, Mauricio Valencia Escobar, estos programas cuentan con herramientas, conocimientos e incluso paquetes económicos que permiten que las empresas participantes puedan materializar todo el potencial que tienen para la reactivación de la ciudad.



De la misma manera, los 48 participantes accedieron a incentivos económicos por $347.900.000 para el desarrollo de nuevos productos y servicios, el mantenimiento y la operación de software, los gastos de normalización, certificación y registro, entre otros.



Así las cosas, y de la mano de esta clase de estrategias, la Administración Municipal de Medellín sigue consolidando la ruta para que 2021 sea el año de la recuperación económica.