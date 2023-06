La Ascensión, una empresa sólida en asistencia exequial

De acuerdo con datos del Comité de Funerarios, del cual hace parte la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 62 por ciento de los colombianos cuenta con una póliza exequial. Dicho porcentaje, se ha venido incrementando, debido a que la población cada vez es más consciente de la importancia de contar con un plan que cubra los gastos funerarios.



En línea con ello, en el país y desde hace 22 años, fue creada La Ascensión, una empresa comprometida con brindarle a las familias y compañías que requieran un plan de previsión exequial, un servicio de alta calidad.



“Quisiera comentar que en Colombia es importante que se fomente la cultura de contar con un plan de previsión exequial, así como se tiene la cultura de tener un seguro para el carro o de vida. Si bien la previsión exequial no es un seguro, sí es esencial obtener este beneficio por cuanto le da mucha tranquilidad a las familias cuando se presenta un evento como lo es el fallecimiento”, afirma Guillermo Chaves Ocaña, gerente general de La Ascensión S.A., agregando que “la muerte es un hecho cierto, pero indeterminado, es decir, todos nos vamos a morir y para todos los humanos llegará el día final, lo que no sabemos es cuándo, por ello debemos adelantarnos y planear muy bien cómo debe ser el destino final para nosotros y nuestros seres queridos”.



Continuando con el directivo, el portafolio de planes de previsión exequial de La Ascensión se divide en protección tradicional, superior y protección VIP, cada uno de ellos con los mismos componentes que normalmente se ponen a disposición de los clientes, es decir, recogida de la persona que ha fallecido, tanatopraxia si es necesaria, cofre fúnebre, sala de velación, misa de exequias, inhumación y/o cremación, pero con unas diferencias particulares, dependiendo del plan que mejor se ajuste a las necesidades de quienes lo soliciten.



“La diferencia entre cada uno de nuestros planes de previsión exequial tanto para personas individuales como para empresas no solamente es el costo, sino aspectos como elegir una sala de velación más amplia, un parque cementerio específico y un mejor cofre fúnebre, todo depende de la capacidad del cliente. Pero eso no lo es todo, en el caso de las compañías que están vinculadas con nosotros, les damos la posibilidad de, a través de nuestra red de previsión exequial a nivel nacional, crearles un plan que se acomode a sus necesidades. Y es que no en vano nos han contratado 163 mil clientes y protegemos a 1’243.000 colombianos, pues cada plan de previsión exequial cubre hasta nueve beneficiarios más el contratante”, explica Chaves Ocaña.



A lo anterior, se suma la calidez y tranquilidad que el equipo de La Ascensión le otorga a sus clientes y el desarrollo tecnológico que pone a disposición de los mismos para recibir una atención personalizada. La Ascensión acaba de inaugurar un contact center con tecnología de punta y se destaca por ser, dentro de las 42 empresas grandes y organizadas del sector funerario que hay en el país, la que mayor desarrollo tecnológico tiene para atender a sus clientes, es más, ya ejecuta procesos con inteligencia artificial y cuenta con robots para el manejo de sus procesos.



“Sabemos que el fallecimiento de un ser querido es un momento de tribulación, pena y angustia, por eso nos esmeramos en brindarle a los clientes una excelente atención. Una vez firman el contrato de previsión exequial y llega la necesidad de hacer uso del servicio, lo único que deben hacer es contactarnos, presentar el certificado de defunción y despreocuparse del tema operativo”, dice Chaves Ocaña.



Por otro lado, en lo que respecta a ayudas financieras, La Ascensión les da la oportunidad de acceder a formas de pago flexibles y algunos descuentos.





Otros servicios agregados

La filosofía de La Ascensión radica en que las personas no compren un plan de previsión exequial solo para estar preparados ante su propio fallecimiento o cuando se presente el deceso de un ser querido, sino que además de ser previsivos, puedan disfrutar en vida como valor agregado a su plan, de asistencias como la de hogar, vial y médica telefónica, entre otras.



“Cuando los clientes nos contratan, además del plan propiamente de previsión, también pueden disfrutar de asistencias como el manejo del duelo a través de profesionales especializados que nos ayudan a hacer un tratamiento como lo requieren las circunstancias, es decir, de manera cuidadosa, sensible y con calidez”, puntualiza Chaves Ocaña.



Por otro lado, está el plan de previsión exequial gratitud que aplica especialmente para aquellos usuarios cuyas edades sobrepasan las edades de vinculación y el plan de previsión exequial para mascotas con atención veterinaria, inclusive a domicilio, con spa, lavado de dientes y orejas, arreglo de uñas y cremación en caso de fallecimiento.



“Sin temor a equivocarnos, es uno de los mejores planes para mascotas que hay en Colombia, por ello, La Ascensión tiene este servicio para apoyar a las personas cuando quieren prestarle una atención a sus mascotas en vida, pero también cuando parten y deben recibir un trato digno. Somos aliados de una red de veterinarios a nivel nacional y nos parece muy interesante prestar este servicio para quienes tienen mascotas”, finaliza Chaves Ocaña.





Si desea más información, ingrese a www.laascension.com.