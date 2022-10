La conectividad con propósito está transformando Tumaco

En medio de la espesa selva del pacífico nariñense, a dos horas de Tumaco, el Internet de alta velocidad llegó por primera vez para conectar a cerca de 600 familias de la vereda San Luis Robles. Tres centros digitales, acondicionados por la alianza entre Microsoft y El Efecto Cacao -programa de la Fundación Luker y financiado por (USAID) e implementado por Anditel, congregan a niños desde los 5 años, a jóvenes y a los más adultos de la comunidad para aprender, acceder a programas de asistencia social del Estado, cursar carreras técnicas y profesionales, y explorar nuevos mercados con emprendimientos a base de un cacao único, que sólo se da en estos suelos.

Niños, jóvenes y adultos han adquirido nuevas habilidades tecnológicas para acceder a la universidad, emprender con el cultivo de cacao y soñar con un futuro a través del fútbol. Microsoft

La Iniciativa Airband de Microsoft busca cerrar la brecha digital estableciendo conexión de Internet de alta velocidad en las zonas más remotas del país y acompaña esta conexión con proyectos de empoderamiento de las comunidades rurales, gracias a programas de habilidades digitales, educación, salud e impulso a proyectos productivos. Gracias a Airband, hoy la comunidad afro de San Luis Robles está accediendo a nuevas oportunidades desde sus territorios, preservando sus saberes y costumbres, lejos de la violencia que ha golpeado a esta región del extremo sur del país, limítrofe con Ecuador.



“Gracias al Internet, las comunidades están cambiando su forma de ver la realidad. Cuando estás en zonas rurales suelen tener una mirada desde lo local, desde lo más cercano, entonces la conectividad lo que ha logrado es que empiecen a tener una mirada más global de cómo funcionan las dinámicas de mercados, por ejemplo. Les permite a las mujeres, a las emprendedoras o a las asociaciones, acercarse a otras experiencias que podrían replicar”, destaca Diana Angulo, profesional social de El Efecto Cacao, quien agrega que “lo que se le enseña a un joven o a una mujer de la zona rural respecto a conectividad es algo que sí o sí va a servir para la vida”.



Para los pobladores de San Luis Robles esta es, sin duda, una transformación positiva y una oportunidad de la cual carecen muchos territorios apartados. Cifras del Dane indican que, para 2021, solo el 23,8% de los hogares en zonas rurales de Colombia podía acceder a Internet, lo que evidencia la complejidad de llevar estos servicios a zonas tan distantes.



Amanda Quiñones es la dinamizadora de uno de los centros digitales: Corpoteva. Lleva la alegría y la calidez de quienes nacen en el Pacífico. Viste siempre un turbante en su cabeza y habla con orgullo de sus raíces africanas. A diario recibe usuarios de todas las edades, interesados en consultar sobre ingreso solidario, acceder a los registros únicos de víctimas o conectar con las plataformas de formación del Sena.



Amanda cuenta que antes de que llegara el internet, quienes requerían de este servicio debían trasladarse a Tumaco o hacer recargas celulares que resultaban insuficientes. “Si recargaba siete días eran tres megas, que eso dura un ratico, y se gastaba uno entre 20 mil y 35 mil pesos. En últimas, tocaba ir hasta Tumaco a una sala de sistemas o a un café internet. Ahora ya es todo más fácil, pueden ingresar a los centros, utilizar los equipos que tenemos o traen los propios, porque también tenemos zona wifi”, señala.



Una de las visitantes frecuentes a este centro digital es Lizeth Casero, una joven de la comunidad que inició sus estudios de educación superior y participó en capacitaciones de Microsoft para adquirir nuevas habilidades tecnológicas. “Estoy cursando el primer semestre en la UNAD, es 100% a distancia, y gracias al programa Bam Academy, de Microsoft, he aprendido más de tecnología y conectividad; saber dirigirse a las páginas y explorar aplicaciones que me han servido mucho en mi carrera universitaria”.



La conectividad con propósito es uno de los grandes pilares de Microsoft y el que ha impulsado Airband con inversiones cercanas a los 10 mil millones de pesos colombianos. El objetivo del programa es llegar a 2 millones de personas conectadas para finales de 2022. Además de este proyecto en Tumaco, el programa Airband está activo en 8 departamentos de Colombia, donde las comunidades remotas de Ovejas (Sucre), de Arauquita (Arauca) o de Mesetas (Meta) se han beneficiado de las alianzas con actores s como la Fundación Alcaraván (Ecopetrol y Sierra Col), la Fundación Lavazza (con Alo&Partners y Makaia), o la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Luker, para llevar conectividad con propósito y oportunidades de educación y de proyectos productivos a más de 180 escuelas y 38 centros comunitarios del país. La más reciente de estas implementaciones es el programa en el Golfo de Urabá, y se ha desarrollado en colaboración con Nutresa, Fundación Ideas para la Paz y USAID.

​

Una herramienta para el empoderamiento femenino

Quienes lideran la transformación de San Luis Robles son las Afromuvaras, un grupo de más de 500 mujeres que, bajo un modelo asociativo, ha logrado un empoderamiento digital sin precedentes. Ellas inspiran a la comunidad a sacar provecho de la tecnología para crecer. “El empoderamiento femenino digital nos hace creer más en nosotras, saber que sí podemos, que somos capaces y que podemos hacer realidad lo que antes creíamos imposible”, señala Quiñones.



Gracias a la conectividad, estas mujeres vienen accediendo a procesos educativos que antes eran impensados en su territorio. La llegada del Internet les está generando experiencias y oportunidades en nuevos oficios, ha despertado su interés en emprender, las ha llevado a explorar nuevas plataformas de comunicación, y ha dejado de marginarlas en labores de hogar.



“El empoderamiento que se está viendo a través de la tecnología es muestra también de un mayor interés por la educación; las mujeres están viendo que hay otras formas de relacionarse, de vivir, de liderar, de participar. Hoy tienen muchas más herramientas y pueden hacer uso de ellas para participar y ayudar a la transformación de sus territorios y comunidades”, complementa Angulo.



“Normalmente, las mujeres tienen muchas cosas que asumir y eso limita el acceso a oportunidades de educación, principalmente. Entonces poder acercarse a la tecnología, hacerlo de forma virtual desde donde estás, sin tener que desplazarte, es algo que definitivamente ayuda para la reducción de brechas y para el acceso a derechos por parte de las mujeres. En el futuro cercano lo que va a pasar es que ellas empezarán a hacer mayor uso de esas tecnologías y así sus emprendimientos se empezarán a proyectar afuera, sus productos se venderán en otras partes de Colombia, por ejemplo”, señala Angulo.

​

El programa “Mujer Rural, Agente de Transformación Digital”, es ejecutado por Andintel con fondos de USAID y de Microsoft para hacerle frente a la brecha de conectividad rural. Microsoft

“Normalmente las mujeres tienen muchas cosas que asumir y eso limita el acceso a oportunidades de educación, principalmente. Entonces poder acercarse a la tecnología, hacerlo de forma virtual desde donde estás, sin tener que desplazarte, es algo que definitivamente ayuda para la reducción de brechas y para el acceso a derechos por parte de las mujeres. En el futuro cercano lo que va a pasar es que ellas empezarán a hacer mayor uso de esas tecnologías y así sus emprendimientos se empezarán a proyectar afuera, sus productos se venderán en otras partes de Colombia, por ejemplo”, señala Angulo.

​

El sabor del cacao y la pasión por el fútbol, conectados con el mundo

​

En esta tierra el cacao y el fútbol son motivo de orgullo. Justamente uno de los principales aliados de esta iniciativa es El Efecto Cacao, que se ha unido con Microsoft para reducir brechas del acceso a educación e impulsar nuevas habilidades tecnológicas con el propósito de potenciar emprendimientos de cacao y conquistar nuevos mercados.



“El cacao para nosotros, la comunidad tumaqueña representa mucho: significa riqueza, porque no en todas partes se da el cacao que tenemos acá en Tumaco. Y así nos ha abierto puertas. Estuvimos en el Salón de París, por ejemplo, y allá en el 'stand' que teníamos yo le decía a la gente: ‘este es el mejor cacao de Colombia’ y ellos me respondían que era de Tumaco” resalta Quiñones.



Esa riqueza de los suelos de la región es tan especial como el talento de sus futbolistas. Cuna de grandes glorias del balompié colombiano, en Tumaco sigue intacto el sueño de niños, niñas y jóvenes por llegar a ser profesionales. Y acá la tecnología también hace su magia, con emprendimientos sociales como Gol2Soul, que, en voz de su CEO, Julián López, “busca cambiar realidades a través del fútbol, amplificar posibilidades dentro de un modelo protector para que el fútbol sea más humano, más transparente y con más oportunidades”.



Apoyado en tecnología Microsoft, Julián creó una app con servicios en la nube de Azure para visibilizar el talento de niños, niñas y jóvenes en las regiones más apartadas. Así ha llegado al archipiélago de San Bernardo, Chocó, Tumaco y San José del Guaviare. “Esta poderosa mezcla entre la tecnología y el fútbol nos va a permitir no solamente darle visibilidad a esta niñez y esta juventud, sino también formación, capacitaciones, educación, para que encuentren tres caminos: el fútbol profesional; el fútbol universitario, y para aquellos que seguramente van a tener posibilidades fuera de la cancha, conectarse con alguna de las múltiples disciplinas que el fútbol contiene: ser periodistas deportivos, árbitros, entrenadores, administradores del fútbol, abogados”, añade López.



Para Camila Ortiz, una joven estudiante de San Luis Robles y amante del fútbol, esta es la oportunidad para que conozcan el talento que hay en estas veredas. “Nosotros las mujeres nunca hemos tenido la oportunidad de que nos demos a conocer, acá de Robles nunca ha salido una niña, una mujer que digan ‘esa muchacha es futbolista profesional y es de San Luis Robles, zona rural de Tumaco”, apunta.



Historias como estas evidencian el enorme impacto que tiene la conectividad y las múltiples formas en la que puede generar desarrollo, oportunidades y transformaciones hasta en los lugares más remotos. “La conectividad con propósito busca poner la tecnología a funcionar para generar valor para las comunidades, para multiplicar las oportunidades, crear nuevas carreras, nuevas habilidades, conectar cadenas productivas, generar bienestar. Cuando se acompaña de estos programas, llevar internet de alta velocidad a las zonas más remotas del país es realmente transformador. Eso sería imposible sin nuestros aliados, con quienes vamos empoderando comunidades, una persona a la vez”, dijo Germán Otálora, director de Airband para América Latina.



“Pensar en Microsoft trae a la mente computadores o el logo que sale cuando uno abre alguna aplicación, y por eso ver cómo en territorios como el nuestro hay una contribución desinteresada por el crecimiento de las comunidades es una experiencia única. Ver cómo con la conectividad y con sus plataformas aportan a reducir las brechas y que más personas accedan a la tecnología es una acción con mucho éxito, que además que tiene muchas posibilidades de sostenibilidad”, concluye Angulo, de Efecto Cacao.