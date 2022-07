La cultura innovadora de Redeban destaca en el sector financiero

La cultura de innovación se ha convertido en el nuevo ADN de muchas compañías que se han preparado para adoptar y promover nuevas filosofías de diversidad, creando así mejores competencias organizacionales que empoderan al talento humano que forma parte de cada una de ellas.

Visualizar la diversidad más allá de un tema de género ha sido la clave para que Redeban, compañía líder en el procesamiento de transferencias monetarias en Colombia se destaque como un referente de cultura innovadora, alcanzando un impacto positivo en su estrategia de negocio y muy especialmente, en los clientes y empleados.



Juan Pablo Álvarez García, gerente senior de desarrollo corporativo en Redeban, manifestó que además de promover la diversidad por razones de género, “promovemos la diversidad desde las siguientes dimensiones: identidad étnica, edad, área de conocimiento, antigüedad, preferencia sexual, identidad de género, opinión políticas o religiosas y buscamos empoderar el talento basado en su desempeño y méritos, no para cumplir una cuota, sino para lograr una diversidad real y efectiva”.



En adición a ello, su trabajo diario va enlazado entre un calificado Equipo de Liderazgo y Líderes Movilizadores para elevar el nivel de conciencia frente a la importancia que tienen en la generación de la cultura en Redeban. No obstante, en sus ejes de desarrollo es claro que la gestión de dicha cultura no es una tarea exclusiva de las áreas de talento humano, sino que es impactada en más de un 70% por parte de los líderes de la organización.



“Desde nuestra aspiración declaramos el lineamiento estratégico de innovación y con ello hemos generado la alineación entre la estrategia y las competencias organizacionales que son ejecutadas en cada una de las acciones y comportamientos del equipo”, señala el gerente. Así las cosas, han dejado un sello innovador, robusteciendo sus capacidades como un objeto diferenciador dentro del sector financiero; y, además, han diseñado modelos de trabajo donde la creatividad y el aprendizaje les permite una transformación constante, en la que se proponen e implementar herramientas, procesos, experiencias o productos para generar valor compartido.



Resultados



Los beneficios de promover esa importante cultura innovadora han sido grandes para la compañía, sobre todo a la hora de conseguir materializar acciones tangibles que se ven aterrizadas, por ejemplo, en el lanzamiento de múltiples productos y servicios para continuar siendo el procesador número uno de Colombia.



“Procesador multifranquicia – multiriel, Rompefilas, Self checkout, Tokenización, 3D Secure 2.0, Pagos inmediatos y muchos otros que vienen en camino han sido parte de esas estrategias”, detalla Álvarez García.



Innovación y reconocimiento

Según la más reciente medición del Great Culture To Innovate - GCTI®, Redeban logró calificación “excelente” en el pilar de intención, donde sobresalen los atributos de estructura y oportunidad; y otra calificación “muy alta” en el pilar de: liderazgo, por sus atributos de reto y conquista al cambio, y en el pilar de interacción, por su atributo de diversidad de pensamiento.



“Este reconocimiento de GCTI® nos inspira como Equipo a continuar trabajando con el corazón, para cumplir nuestro propósito superior. La cultura de innovación debe generar un impacto real y tangible a la estrategia de la organización y crear valor a los clientes”, señala el gerente de desarrollo corporativo.



A largo plazo, la compañía desea seguir construyendo país, transformando la industria de pagos electrónicos en Colombia, teniendo como esencia la cultura innovadora como atributo que nunca debe finalizar.