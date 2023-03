La evolución del compliance corporativo en Colombia

En el contexto empresarial, el concepto de compliance corporativo suele tener diversas formas de interpretación. Tras el auge regulatorio que hemos vivido en Colombia en la última década, este ha venido tomando una connotación cuyo eje central se basa en el cumplimiento normativo y de las obligaciones aplicables a una organización en virtud de su actividad económica, la industria en la que opera, las autoridades administrativas que sobre ella ejercen funciones de supervisión, sus activos e ingresos brutos, entre otros. Ello se hace particularmente plausible en la prevención y gestión integral de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), corrupción y soborno transnacional (C/ST).

Aunque es entendible que una de las principales preocupaciones de las empresas sea evitar sanciones por incumplimiento a obligaciones legales a través del compliance, este no se debería limitar al lleno de requisitos regulatorios limitado a dicho propósito, como si se tratara de un checkbox (o lista de verificación), que en efecto es lo que estamos empezando a ver cada vez con más frecuencia.



El compliance, visto como una herramienta de gestión tendiente a prevenir, detectar y remediar diferentes riesgos corporativos (fraude, privacidad y protección de datos personales, ciberseguridad, competencia, medio ambiente, etc.) a los cuales está expuesta una organización, además de evitar o reducir sanciones, puede representar:



- Mayor eficiencia y armonización en procesos internos clave en el relacionamiento con grupos de interés (proveedores, clientes, empleados, Estado) así como un aumento en la generación de confianza con estos



- Mejoras en la administración integral de riesgos, algunos de los cuales pueden derivar en una afectación del riesgo reputacional. Bien lo dijo Warren E. Buffet en el memorando a sus accionistas el 19 de diciembre del 2014: “Podemos darnos el lujo de perder dinero, incluso mucho dinero. Pero no podemos darnos el lujo de perder reputación, ni siquiera una pizca de reputación.”



- Aumento en las posibilidades de recibir fuentes de financiación provenientes de bancas multilaterales. Y, en general, en el acceso a productos financieros (crédito y aseguramiento)



Una de las ventajas en las que más creemos desde OlarteMoure, es en el compliance como un facilitador en el posicionamiento de la cultura ética y de los valores corporativos, lo cual sólo se puede lograr bajo un entendimiento total del modelo de negocio de la organización. Es decir, cuando el concepto está inmerso dentro de la estrategia.



Por último, el Compliance correctamente entendido implica también la puesta en marcha de acciones y mecanismos de comunicación innovadores, como a los que hoy en día se puede llegar por medio del Legal Design, lo cual se enfoca en utilizar herramientas visuales para presentar información de manera clara y fácil de comprender, siendo accesible para los grupos de interés en tiempo real, teniendo más efectividad a la hora de generar cambios conductuales y una verdadera adherencia a las políticas y procedimientos empresariales creados para la eficiente gestión de los riesgos corporativos.



