La felicidad como un camino seguro hacia el liderazgo en las empresas

¿El capital humano es el activo más importante de Esenttia?



Sin duda. Las personas están en el corazón de la estrategia corporativa. Estamos convencidos de ello y por esto nos enfocamos en generar felicidad en las personas que la componen, incluyendo su núcleo familiar, por medio de un acompañamiento cercano y personalizado, promoviendo un ambiente laboral feliz, fundamentado en el diálogo y en el relacionamiento genuino.



¿La felicidad laboral es un indicador para medir el éxito en materia social?



No quisiera hablar de la felicidad laboral como un indicador. Así, podría sonar solo a una táctica o un instrumento; quisiera invitar a verlo como un poderoso camino que el liderazgo de las empresas y todos sus colaboradores debemos emprender de forma genuina y apasionada, con mucho compromiso.



La felicidad laboral solo es posible generando conexiones reales con las personas, aportando bienestar a los colaboradores de nuestras empresas, permitiendo que construyan soluciones a partir de herramientas que desde las empresas se brinden y así, efectivamente, se logran transformaciones sociales que trascienden a las comunidades donde nuestros colaboradores residen y para las ciudades donde viven.



¿Qué aspectos hacen parte de la felicidad laboral en Esenttia?

​

La columna vertebral de nuestra filosofía en materia de felicidad en el trabajo es tener al colaborador y sus familias en el centro de todo lo que hacemos. Por años hemos trabajado conscientemente en lo que llamamos familia Esenttia, conociendo profundamente a cada uno de nuestros funcionarios y su núcleo familiar, propiciando espacios de unión y pensando como una familia, donde adicional a los objetivos estratégicos y las metas compartidas, existe una conexión desde lo emocional que ha redundado en mayor compromiso y entrega de todos.



¿Qué acciones destacaría para llevar a cabo esta filosofía que menciona?



Entre los principales aspectos que gestionamos para brindar felicidad a nuestros colaboradores, están numerosos eventos de bienestar en todas las sedes de la organización, caracterización generacional de nuestros funcionarios para conocer sus sueños, aspiraciones y preferencias, planes de gestión de ambiente laboral para cada una de las Vicepresidencias, una estrategia de Cambio y Cultura, alineada a la estrategia de la organización, y que actúa como apalancadora de la misma, programas de fortalecimiento de las competencias de liderazgo de funcionarios con personas a cargo, buscando el logro de objetivos por medio de un relacionamiento que pone a la gente en el centro de la estrategia, consolidación de un modelo de compensación equitativo y competitivo y de un programa de reconocimiento y espacios como gimnasio, sala amiga (sala de lactancia), sala de relajación y de mándalas, entre otros.



¿Cómo transforman la gestión del talento humano desde una mirada sostenible?



Primero, debemos entender que el talento humano de hoy, que en su mayoría está compuesto por las nuevas generaciones, busca no solo un buen lugar para trabajar, sino una empresa donde sienta que vive a plenitud y que está contribuyendo a resolver problemas del mundo. Por ello, las organizaciones deben liderarse desde una estrategia de transformación social basada en la sostenibilidad, donde se declare y se trabaje por un propósito superior real, alcanzable y coherente con las prácticas corporativas del día a día.



Háblenos del enfoque en derechos humanos dentro de la cadena de valor de la compañía



Nuestros Imperativos Estratégicos tienen como eje central el capital humano, la seguridad, los procesos y el ambiente ético, por lo que continuaremos adoptando y reforzando nuestras prácticas tendientes al respeto de los Derechos Humanos, manifestando nuestro compromiso especialmente con los derechos a la vida y a la integridad personal, a la igualdad de trato y de oportunidades y a la no discriminación, a la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, a la realización de actividades dentro de ambientes de trabajo seguros y libres de violencia y a la prevención y atención de cualquier forma de acoso.



Sumado a este ejercicio, basamos nuestra gestión en los principios de Pacto Global de las Naciones Unidas, la Norma ISO 26000/2010, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el 70 Sistema de Gestión de Equidad Laboral.



¿A propósito, cómo está Esenttia en materia de equidad laboral?



Promovemos el crecimiento de todas las personas, independientemente de su género. Hemos hecho realidad nuestra Estrategia de Equidad de Género, por medio de la cual, durante 2019, logramos vincular por primera vez cinco mujeres operadoras de planta en un ambiente tradicionalmente masculino. Adicionalmente, nuestro Comité Directivo cuenta con paridad de género.



¿En inclusión laboral qué logros podemos destacar?



Hemos trabajado al interior de la compañía transformando las percepciones de las discapacidades físicas - cognitivas y este año logramos incorporar a siete colaboradores con las mismas oportunidades y posibilidades de trabajar, aprender y disfrutar de un trabajo digno y acorde con sus competencias. Nos apasiona generar oportunidades a estas personas para contribuir al crecimiento de la compañía y el país.



¿Cuáles son los desafíos laborales para Esenttia?



En materia de felicidad laboral siempre hay oportunidad de superar los logros alcanzados, por eso nos mantenemos en conexión con nuestra gente y con el entorno. La coyuntura de salud mundial por el Covid-19, nos puso a todos ante un reto mayor: cuidar las vidas y unirnos para buscar soluciones. Esta situación nos exige innovar aún más en lo que hacemos y cómo lo hacemos, nos invita a desarrollar nuevas maneras de relacionarnos con las personas, manteniendo el bienestar y la unidad en medio de la distancia, cuidando la cultura e identidad de la compañía, pues un entorno laboral sano y feliz es aquel que logra impactar positivamente a todos.