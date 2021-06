La formación académica para el correcto gerenciamiento de proyectos

Para los profesionales, la administración de tiempos, recursos, presupuestos y riesgos se convierte en un reto que los obliga a contar con la mejor preparación académica. Esta debe desarrollar, al mismo tiempo, las habilidades y herramientas que les permitan ser rigurosos, aunque flexibles, cada vez que se enfrente a eventualidades propias de su labor.

Según la décima edición de la “Encuesta de salarios del PMI”, los gerentes de proyectos con estudios especializados pueden acceder a mejores incrementos salariales en hasta un 22 por ciento más que sus colegas o compañeros que no son titulares de una certificación.



Buscando responder a esa exigente realidad, EAFIT ofrece en Bogotá, y dentro de su portafolio de posgrados, la Maestría en Gerencia de proyectos, creada para que sus estudiantes logren mejores niveles de desempeño en la gestión de proyectos, a lo que se suma una orientación estratégica que asegure el éxito de las organizaciones.



De ahí que administradores, economistas, contadores, ingenieros en general y profesionales de otras áreas del conocimiento y que tengan experiencia en el manejo de proyectos encuentre en esta Maestría los fundamentos necesarios para el gerenciamiento.



Entonces, el programa tiene como objetivo la formación de sus estudiantes en la concepción, el análisis y la dirección de proyectos que cuenten con restricciones de tiempo y costo, comprometiendo, debido a eso, recursos escasos, pero asegurando una posición competitiva de las diferentes compañías en sus respectivos sectores productivos.



Así mismo, la Maestría complementa los 24 años de existencia y experiencia de la Especialización en Gerencia de proyectos de EAFIT y enseña, no solamente las habilidades técnicas, sino también el pensamiento estratégico que la realidad actual requiere para la sostenibilidad empresarial.



Educación superior efectiva



El proceso de formación posgradual de esta universidad en Bogotá asegura tanto la proyección como la diferenciación profesional, permitiendo que los estudiantes adquieran competencias en todo el ciclo de vida de los proyectos, manifiestas en habilidades para la formulación, la evaluación, la gestión y, especialmente, la gerencia estratégica.



Con respecto a su núcleo de estudios, la Maestría en Gerencia de Proyectos de EAFIT integra metodologías y estándares internacionales, como PMI y ONUDI,



y cuenta con una pasantía internacional que fortalece las capacidades de cada alumno en la gestión de proyectos, al tiempo que estimula el intercambio de conocimientos, permitiéndoles adquirir una visión global en esta materia.



El programa forma parte de la Escuela de Administración de EAFIT, que recientemente recibió las acreditaciones de la Association of MBAs (AMBA) y de la Business Graduates Association (BGA), dos de las principales autoridades mundiales en educación empresarial.



A eso hay que agregar que la universidad es Registered Education Provider (REP) por el PMI, que avala su efectividad en el proceso educativo encaminado a la gerencia estratégica de proyectos.



La calidad de EAFIT está también asegurada por entidades como el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que le expidió en 2003 a la universidad la Acreditación Institucional de Alta Calidad, renovada en 2010.



Con este nuevo programa en Bogotá, EAFIT reafirma su compromiso de ofrecer conocimiento aplicado y ajustado a las necesidades del sector productivo y empresarial al inspirar vidas e irradiar conocimiento para formar humanidad y sociedad.



La gestión de proyectos es un diferencial que genera valor agregado a los profesionales, optimiza procesos, mejora la posición de las empresas en el mercado y consolida las ventajas competitivas de cualquier organización.



Para más información acerca de este programa de posgrado de EAFIT visite el sitio web https://www.eafit.edu.co/maestria-gerencia-proyectos