La formación como palanca de la productividad

Incrementar los niveles de productividad en las empresas colombianas es una necesidad clara. El informe emitido por el Consejo Privado de Productividad para el 2019, muestra que el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) en Colombia, para el 2018 fue de 0,2%, frente a un 0,6% de crecimiento reflejado por la economía chilena para el mismo periodo, esta última cifra la más alta alcanzada para los países de la región. Este hecho, además de generar una alerta, es una invitación para pensar en aquellos factores que afectan el desempeño de las empresas y que, gestionados adecuadamente, pueden convertirse en habilitadores del crecimiento empresarial.

Según investigaciones de Eslava & Haltiwanger, más del 65% del crecimiento en la productividad se respalda en los factores internos, como la adopción de soluciones tecnológicas, optimización de los consumos energéticos, promoción de la innovación y la formación de talento humano, por mencionar algunos. Todos ellos están bajo el control del empresario, es decir, son susceptibles de ser gestionados efectivamente a través de estrategias que impulsen su adopción, fortalecimiento y sostenimiento. De manera particular, la formación, es quizá una de las aristas menos usuales al momento de fundamentar las acciones de cara a mejorar los niveles de productividad y entre las más relevantes para lograr mejores desempeños.



De acuerdo con estudios dirigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, la capacidad productiva de la empresa mejora a medida que se destinan recursos para la formación de los colaboradores. Las empresas que invierten en la formación de sus trabajadores, que por lo general son firmas grandes, obtienen más ganancias en productividad que las empresas pequeñas; de lo anterior deriva que las empresas que logran ser más productivas ofrecen mejores condiciones laborales a sus empleados, salarios más estables y beneficios de protección social que aquellas que no logran niveles de productividad para ser competitivas. De este modo, la calidad, pertinencia y continuidad en la formación que reciba el capital humano de una empresa va a impactar positivamente en sus niveles de productividad.



Por esto, la Cámara de Comercio de Cali se ha sumado a la apuesta nacional por mejorar los niveles de productividad y rentabilidad de las empresas, como aliados regionales del programa Fábricas de Productividad. Con esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, a través de asesoría técnica a empresas que busquen mejorar su desempeño desde la gestión comercial, incrementar el uso de herramientas tecnológicas, gestionar el talento humano y optimizar el uso energético en sus procesos, por mencionar algunas. Hemos realizado 480 acompañamientos desde el 2019. Este año se cierra el tercer ciclo con 175 empresas, y se iniciará el próximo en el primer trimestre del 2022 generando un incremento promedio de 28,5% en la productividad de las empresas. “Es un programa 100% a la medida […] se hace un diagnóstico y un plan de trabajo que se adapta a la dinámica y cultura de la organización. Otro de los beneficios claros es el ahorro que logran generar las empresas, clave para la competitividad de las organizaciones”, explica María Alejandra Díaz, coordinadora del programa en la CCC.



A su vez, contamos con una oferta de formación orientada a fortalecer las capacidades de los equipos, en relación con sus competencias digitales, empresariales y habilidades blandas, que permitan crear entornos de trabajo productivos y sanas relaciones de equipo. A través del Centro de Transformación Digital hemos acompañado, desde el 2018, 2.566 empresas a mejorar su competitividad, reconociendo que al invertir en procesos de transformación digital mejoran en un 26% sus niveles de rentabilidad y en un 9% su productividad (MinTIC). Es importante tener en cuenta que para iniciar la transformación digital las empresas no requieren realizar una gran inversión, pues el primer paso no es adquirir las herramientas más sofisticadas, sino definir el objetivo que busca la empresa y poner las herramientas a su servicio. Al ser este un proceso, cada punto de partida y tiempos de implementación son diferentes de acuerdo con el modelo de negocio o las capacidades.



Reconociendo la importancia del capital humano para esta y cualquier proceso de transformación, crecimiento y sostenibilidad, contamos con contenidos actualizados y pertinentes para abordar los retos que afrontan las empresas a través de la plataforma educativa Campus Virtual en la cual se comparten herramientas y conocimiento en diferentes formatos virtuales para impulsar a las empresas. En el año en curso hemos tenido 27.353 asistentes, en una coyuntura de creciente demanda de transformación digital y de creación de capacidades para liderar esta cuarta revolución industrial.



Nanno Mulder, experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, sugiere que para mejorar la productividad no basta con fijar la mirada exclusivamente en la automatización de procesos a través de la incorporación de soluciones tecnológicas, vale la pena “mejorar la educación y la experiencia de los trabajadores” (Nuso, 2018), pensando que su capacitación y la automatización irán de la mano para hacer más eficiente la realización de sus tareas.



