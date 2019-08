La “Guía Juega bien” para apuestas deportivas responsables

Todo el proceso se hace a través de una la plataforma Online, en este caso de BetPlay.com.co, sitio en el que se deben registrar quienes deseen incursionar en el mundo de las apuestas. Una vez se ha creado la cuenta, el primer paso es recargar, en BetPlay se puede desde $2.000 en cualquier punto físico SURED o SUPERGIROS o con tarjeta de crédito y débito desde $30.000 por medio de la página. Además, se pueden realizar apuestas desde $500.



Ya con saldo en la cuenta solo debe ingresar a su cuenta en la página de BetPlay, hacer clic en la pestaña “Apuestas” y explorar toda la oferta de eventos deportivos y tipos de deporte. Las posibilidades son inmensas, ya que la plataforma cuenta con más de 300.000 eventos deportivos al año y más de 90.000 en vivo.



Es importante resaltar que las apuestas deportivas son una oferta disponible solo para mayores de edad.

¿Qué hay que saber para poder apostar en línea?

Para apostar lo primero que se debe tener claro es cómo funcionan las apuestas, pues en la plataforma se pueden encontrar cientos de modalidades distintas en un solo evento deportivo. La más común es apostar al 1X2, donde 1 es victoria del equipo local, 2 es victoria del equipo visitante y la X es el empate entre el equipo local y visitante en un partido.



Otra cosa muy importante es entender la función y definición de las cuotas. Estos son los indicadores que permiten saber cuánto se va a ganar en una apuesta. Por ejemplo, si apuesta por la victoria de un equipo con una cuota de 2.50, al ganar recibirá el valor apostado multiplicado por 2.50.



Las cuotas varían según el encuentro, tipo de apuesta, la probabilidad de los sucesos y situaciones inesperadas durante los eventos involucrados en la apuesta. Igualmente, otro factor a tener en cuenta es que se puede apostar en vivo o antes de que inicie un evento.



Por último, se debe tener claro que:

-El juego es entretenimiento. Si no se juega con moderación puede causar adicción.

-No se deben realizar apuestas a deportes o modalidades de apuesta que no entienda o no conozca.

-Antes de hacer una apuesta asegúrese que entiende cómo funcionan las cuotas y revise bien cuál sería su ganancia potencial antes de cerrarla.

- Las apuestas deportivas legales hacen aporte a la salud de los colombianos, por lo que es muy importante jugar en una casa de apuestas deportivas legal.



¿Qué programas de juego responsable tienen la empresas de apuestas deportivas?

Hacemos parte de la iniciativa “Juega bien” que promueve Coljuegos. Como sector, las 17 empresas legalmente constituidas y que operamos en Colombia estamos comprometidas con principios básicos:

1. De ninguna forma tener publicidad que contenga contenidos dirigidos a menores de edad.

2. Tampoco permitimos la participación de menores de edad en las campañas que tenemos en los diferentes medios.

3. Debemos advertir sobre los riesgos de adicción al juego y ser enfáticos en que nuestras plataformas son dirigidas a mayores de edad.

4. Las cuentas son individuales y se puede abrir una cuenta por número de identificación, exclusivamente con cedula de ciudadanía. Al momento de reclamar los premios se debe presentar la persona registrada con su documento. Así controlamos que menores de edad ingresen a la plataforma.



¿En qué momento consideran que un jugador está apostando irresponsablemente y qué estrategias tienen para impedirlo?

Lo hacemos a través de la definición de los límites. Cuando una persona se registra debe poner unos límites de depósito diarios, semanales y mensuales, es decir, que la cuenta no le permitirá superar los límites asignados en cada período.



Normalmente la página en el momento del registro indica un parámetro en los límites para comenzar a apostar.



Ya después de haber iniciado el juego en la plataforma, si el usuario desea aumentar sus límites debe hacer una solicitud. El equipo de BetPlay entra a analizar su comportamiento de juego, pérdidas, ganancias, depósitos y demás. Según esto se aprueba o se desaprueba el aumento de límites.



Ofrecemos un test que le ayuda a saber a los jugadores cuándo están entrando en comportamientos adictivos y recordamos que la plataforma es una manera de entretenimiento, no una forma de ganar dinero.



Todo este proceso es parte del servicio y acompañamiento que brindamos al usuario, que para nosotros es vital.





Llegaron los juegos de mesa al Casino online BetPlay

Foto: BetPlay

Baccarat y Blackjack fueron incluidos en la plataforma de BetPlay. La mecánica para jugar es la misma que el usuario encuentra en un casino, ofreciendo la experiencia más realista y entretenida a los jugadores y accediendo desde cualquier computador o a través de la app.



Estos dos juegos se unen a las más de 40 opciones que ofrece la página, donde también se pueden encontrar los tradicionales juegos de Slots: frutas, números y más.



Los juegos se incluyeron por las peticiones de usuarios que querían acceder a este tipo de entretenimiento desde cualquier parte, sin tener que visitar un casino.



BetPlay busca constantemente ampliar su portafolio, atendiendo las demandas de los usuarios constantes. A través de la app BetPlay, que ha tenido más de 100.000 descargas, se accede fácilmente a las nuevas formas de entretenimiento que incluyen apuestas deportivas, Slots y ahora Baccarat y Blackjack.