La Haus, reconocida como un lugar ideal para trabajar en Latinoamérica

La misión de hacer que las personas accedan a compra de vivienda digna, su cultura basada en la orientación a resultados y construcción de confianza han sentado las bases de la gestión humana en La Haus, empresa que ha sido reconocida en la más reciente versión del ranking Great Place To Work® por su compromiso con los colaboradores.

“Cada colaborador es una persona única, especial y diferente. Decidimos participar este año porque para nosotros las personas son la estrategia. Son ellas quienes nos ayudan a cumplir objetivos organizacionales que nos permiten seguir creciendo en Latinoamérica”, asegura Gisela López, vicepresidente de talento.



Para La Haus es, a través del talento humano, como se constituye una compañía, es por eso que el compromiso con sus colaboradores es completo desde un enfoque de cuidado integral, mediante condiciones laborales no solo dignas sino además muy competitivas que los hacen un referente en el mercado latinoamericano.



Como explica López, uno de los propósitos es que las personas se sientan retadas, escuchadas e incluidas, con acceso a beneficios relacionados con su bienestar físico, emocional y mental.



“En La Haus encuentran una empresa con desafíos, comunicación clara, abierta, transparente y accesible sin una estructura jerárquica cerrada, en la que no puedan dar pauta a la innovación y la creatividad”, dice.



Para ella, hacer parte del ranking Great Place To Work 2021 es una confirmación de que todos los esfuerzos que han realizado a lo largo de los años, en pro de las personas y su bienestar, son realmente vivenciados por ellas. Es una manera de medirse para seguir mejorando.



Cultura con calidez humana

​

La vicepresidente de talento de La Haus afirma que quienes trabajan en la compañía encuentran desde el primer día oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente. A diferencia de los esquemas de empresa más tradicionales, en esta compañía el plan de carrera no tarda años en concretarse.



“Somos una empresa dinámica que te permite ser autónomo, es decir, no trabajamos con un horario en el que vigilamos a las personas de manera constante, sino que se les empodera para que cumplan sus objetivos. Cada persona es dueña de su tiempo y la creatividad es un atributo que se fomenta para el logro de las metas”, explica López.



Su cultura organizacional está basada en valores sólidos como la autonomía, el respeto, la empatía y el sentido humano, que les permite tratar a cada colaborador en la medida de sus necesidades. Un ejemplo de esto es el portafolio de beneficios, el cual es flexible para que cada persona pueda elegir lo que mejor se le acomode.



Y desde el punto de vista laboral, en la cotidianidad del día a día, La Haus es una compañía que busca tener un liderazgo abierto donde las personas accedan a retroalimentación constante para seguir mejorando en su trabajo. Mediante diferentes espacios los colaboradores pueden, sin importar el cargo, acceder incluso a hablar con el CEO; esto hace parte de una cultura transparente en la que la información viaja de manera bidireccional.



La Haus La Haus

Equidad y diversidad, tópicos clave

​

Hacer parte del ranking Great Place To Work® habla de que La Haus es una empresa que apuesta por la equidad de género y que dentro de sus políticas la diversidad en todo sentido es apreciada.



“Este es otro factor importante para nosotros. Hoy tenemos un 56 % de mujeres trabajando a nivel global, y un 44 % de hombres. Hemos tratado de equilibrar las condiciones para ambos, lo que se refleja en el tema salarial que es equiparable. De otra parte, está la diversidad, entendida no solo desde el género, sino también siendo abiertos a personas que tienen diferentes características en distintos países, trabajando de forma remota desde Argentina, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. Esto nos enriquece mucho”, asegura la vicepresidente de talento de La Haus.



Este interés es evidente desde los mismos procesos de selección, que se caracterizan por ser inclusivos y diversos, y por brindar a los candidatos la posibilidad de participar de forma bilateral, pues no se trata de ser solo elegidos sino también de elegir. Dice López: “Así como nosotros hacemos entrevistas para conocerlos, permitimos que ellos puedan seleccionar una persona de la compañía para resolver sus inquietudes sobre la compañía”.



Otro ingrediente importante es el trabajo en equipo, una competencia que se preocupan por promover para alcanzar una mayor ventaja competitiva, gracias a la agilidad que esta permite en la construcción de resultados. “Somos una organización integral en la que todos sabemos para dónde vamos y desde cada cargo contribuimos de manera contundente al logro de las metas organizacionales”, agrega.



Una habilidad además que fue puesta a prueba en el último año, cuando el trabajo remoto se convirtió en la constante. Desde la perspectiva del talento humano, la capacitación fue importante para superar este reto, sobre todo para acompañar a aquellas personas que necesitaron pulir sus competencias digitales.



“También nos desafía desde el liderazgo porque debemos gestionar equipos a distancia y al mismo tiempo hacerlos sentir muy cercanos, cada líder tiene que esforzarse para que cada Hauser se sienta incluido”, comenta López.



Uno de los valores agregados de ser reconocidos por Great Place To Work® es el sello de seriedad y compromiso que esto imprime en el ADN empresarial de cara a sus clientes, pues como argumenta López, “el servicio de talla mundial y de alta calidad que brindamos es reflejo de la satisfacción de nuestros colaboradores”.



Para más información haga clic aquí