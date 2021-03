La hora de la firma digital en Colombia: Valid toma la delantera

Hoy en día, llama la atención cómo líderes de empresas se refieren a la firma digital y la firma electrónica como si fueran sinónimos. Nada más alejado de la realidad.



Desde tiempos inmemorables, la firma ha sido utilizada para garantizar que un documento no ha sido falsificado y es emitido por el verdadero titular de este. No obstante, con la masificación de correos electrónicos, archivos digitales y trámites en línea, entre otros ejemplos de la virtualidad en la que ha entrado el mundo empresarial, la frontera de lo que es y no es fidedigno se ha difuminado, especialmente en materia de flujo documental.

En un primer momento, la respuesta a esta preocupación fue la firma electrónica. Como solo un equivalente virtual de la manuscrita, en caso de presentarse un conflicto legal era necesario que un perito experto demostrara la confiabilidad y autenticidad de la firma.



Por otro lado, “al firmar documentos digitalmente, tanto personas como empresas tienen la garantía de que el documento es íntegro, es decir, que su contenido no ha sido modificado o alterado desde su creación hasta su envío al receptor, así como este último tampoco lo ha modificado. Además, esta herramienta permite que dicho documento incluya propiedades de “no repudio” (no hay cabida para dudar de su autenticidad)”, explica Germán Martínez González, vicepresidente para Latinoamérica de Valid.



En Colombia, precisamente, esta labor de certificación digital es brindada por compañías como Valid, multinacional líder en tecnología e innovación, la cual cuenta con altos estándares de acreditación y seguridad que garantizan el cumplimiento de todas las normas vigentes que respaldan la certificación digital.



Firma digital y su adopción en el país



Desde el año 2008, el Gobierno Nacional, a través de la iniciativa de ‘Gobierno en línea’, el servicio de Carpeta Ciudadana y la Ley Antitrámites del 2012, se ha promovido la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) como la firma digital para su pronta masificación en Colombia.



Y es que el interés por las tecnologías de gestión de identidad e integridad de documentos se ha incrementado en el último año por cuenta de las restricciones causadas por la pandemia de Covid-19; una coyuntura sin precedentes donde la virtualidad fue, en muchas ocasiones, la única vía para dar continuidad a procesos de toda naturaleza.



Por tanto, ciudadanía y organizaciones vieron durante este tiempo la necesidad de empezar a usar mecanismos digitales que faciliten los flujos documentales y los protejan de intentos de falsificación o suplantación. Hoy, cuando muchas personas jurídicas y naturales requieren apoyo para sus iniciativas de negocio, sepa que compañías como Valid están ahí para apoyarlo, impulsar su evolución y transformar su flujo documental.



“Somos una empresa con más de 60 años de experiencia, tiempo que nos ha permitido especializarnos en todos los ámbitos de la verificación de identidad de personas, procesos y objetos. En Colombia, Valid ha implementado las más avanzadas herramientas de verificación de identidad y cuenta con las alianzas necesarias para consultar los antecedentes judiciales de los usuarios, entre muchas otras ventajas”, señala Germán Martínez González.



Valid y su promesa de valor



En el país, la empresa se ha consolidado como líder en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, razón por la cual ha conformado un Centro de Innovación en Bogotá que hoy cuenta con más de 180 colaboradores.



“Desde este Centro de Innovación atendemos proyectos de alta demanda como DaviPlata, Metro de Medellín, TUYA, Colsubsidio, Davivienda o Redeban, por mencionar algunos”, indica el vicepresidente.



Valid comenzó a fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano desde el año 1957, cuando la impresión de papel moneda era su vertical de negocio principal. Posteriormente, la multinacional creció con la fabricación de tarjetas bancarias y ‘sim cards’.



En la actualidad, la compañía cuenta con una experiencia de más de 12 años en temas de certificación digital, emitiendo certificados para personas naturales y jurídicas con los requerimientos que ambos necesitan para operar su negocio de manera eficaz en un mercado tan competitivo y globalizado como el actual.



El cumplimiento más allá de lo esperado es una constante en Valid. Como muestra de ello, en términos de infraestructura la multinacional cuenta con Centros de Datos (‘data centers’) “que exceden las condiciones exigidas por las diferentes entidades regulatorias locales e internacionales para la emisión de certificados y almacenamiento de datos personales”, puntualiza el vicepresidente Martínez.



Cabe resaltar que esta es una compañía certificada en ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013, lo cual garantiza que sus procesos cumplan con estándares de calidad y de seguridad de la información. En la misma línea, fue acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) con el registro 20-ECD-001, CEA 4.1-10.



Los modelos de negocio de Valid son tan atractivos y disruptivos como la tecnología de firma digital. Por todo lo anterior, esta compañía se convierte en la mejor aliada para acelerar el proceso de transformación de su empresa de manera segura con las mejores prácticas.