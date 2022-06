Los peajes en Colombia corren en la nube Microsoft

Apoyado en tecnología y computación en la nube de Microsoft Azure, el Ministerio de Transporte inició la operación, en febrero de 2022, del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV). Bajo la marca ‘Colpass’, la entidad habilitó el cobro electrónico de los peajes en todo el territorio nacional mediante un único dispositivo (TAG), marcando así un hito en el uso de la tecnología, para dar soluciones a desafíos en movilidad y transporte por carretera.

Teniendo en cuenta que el alto flujo vehicular en fechas especiales, fines de semana y festivos genera enormes congestiones en los peajes, para los transportadores de carga y los ciudadanos las demoras podían resultar en atrasos de varias horas, Colpass sitúa a Colombia al nivel de los países más desarrollados en políticas viales, y establece una transformación tecnológica que beneficia a los conductores, generando ahorro de tiempo y mayor fluidez en el tránsito por las vías del país.



Además, la necesidad de llevar efectivo no solo es inconveniente, sino que expone a los conductores al peligro de convertirse en el objetivo de los delincuentes. Para los concesionarios viales, encargados del cobro, también es importante reducir el manejo de efectivo para mejorar la seguridad de los operadores en las casetas de cobro.

Una solución unificada e interoperable

Para dar respuesta a esas problemáticas, los peajes electrónicos son la solución, y aunque en algunos corredores viales del país ya existían, su implementación y adopción generalizada no había ocurrido a la velocidad esperada. Una de las razones era que cada concesionario había desarrollado su propio sistema, con su dispositivo o TAG, lo cual hacía que un transportador requiriera de múltiples dispositivos para realizar un solo recorrido.

ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Flickr

“Colpass es un logro más del Gobierno del presidente Iván Duque para el sector transporte. Es con hechos que cumplimos el objetivo de habilitar un sistema que les permitiera a los colombianos transitar por todos los peajes del país con un único dispositivo en sus vehículos, asociado a una única cuenta de usuario y tiquete, sin importar el responsable del peaje”, señaló la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Así mismo, la jefe de la cartera Transporte destacó que, “este sistema genera ahorro de costos operativos en el largo plazo, tanto en infraestructura como en tecnología. Además, permite una operación más ágil y segura, ayuda a reducir el consumo de combustible y la huella ambiental que generan las congestiones. Es tiempo de creer que este sistema optimiza los procesos administrativos y mejora la supervisión de las condiciones acordadas en los contratos de concesión de vías”.



Vale la pena mencionar que los sistemas desarrollados por los diferentes peajes de manera aislada no eran interoperables y no permitían una integración de la información nacional en materia de tráfico y de recaudo. Debido a esto, el Ministerio de Transporte no contaba con una sola fuente de información que le permitiera hacer análisis de estos datos para tomar decisiones y diseñar mejores políticas públicas.



“Colpass nos entrega información importante de recaudo, como cuántos vehículos pasan por determinado peaje, e incorpora servicios inteligentes de transporte como data del vehículo y de la persona que lo conduce. Su implementación se está realizando de manera gradual, hasta el 30 de octubre de este año, pero durante todo 2022 se irán habilitando nuevos intermediarios (empresas proveedoras de TAG) y operadores (estaciones de peajes) para alcanzar el 100% de interoperabilidad”, afirmó el coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Transporte, José Ricardo Acevedo.



Gracias a la implementación de Colpass, una solución tecnológica unificada, segura y escalable en la nube, la entidad obtiene, en tiempo real, la información de cada vehículo que utiliza la modalidad de peaje electrónico, como el cobro efectuado, la vía transitada, la frecuencia y la identificación del vehículo.



Utilizando servicios de Microsoft Azure como ‘Cosmos, Data Factory y Power BI’, esta información llega directamente del operador, que puede ser una entidad adscrita del sector, un concesionario o un ente territorial (municipio o departamento), al Ministerio de Transporte. Ahí se integra a una sola fuente de información, con los más altos estándares de seguridad informática.



Esto permite al ente rector del sector transporte conocer con mayor precisión el recaudo generado en cada vía y también construir, con información muy detallada, políticas públicas apalancadas en una operación real y tomar decisiones mejor informadas.

Un paso clave en la integración con vías inteligentes

Con una base de datos centralizada que procesa la información, disponibilidad 24/7 para garantizar el servicio, que es escalable para soportar la operación de todos los peajes del país y la construcción de los conectores para que cualquier concesión pueda utilizarlo, el sistema brinda la posibilidad a todas las empresas de entrar en el modelo de tags electrónicos.



Ya son varias las que se han habilitado ante el Ministerio: los peajes de Mondoñedo, La Tebaida, Siberia, Caiquero y Bicentenario, en Cundinamarca; Galapa y Juan Mina, en Atlántico; las casetas del Túnel de La Línea, en Quindío y Tolima, quienes adoptaron rápidamente el sistema Colpass. A ellos se sumarán los del resto del país para octubre de este año, según lo estima el Ministerio de Transporte.



Los colombianos pueden adquirir este servicio a través de distintos operadores, instalar el dispositivo en su parabrisas. Así, podrán irse olvidando del efectivo y de los trancones en los peajes, pues existen carriles especiales de paso rápido para el pago digital.



Para asegurarse de servir mejor a los ciudadanos, la implementación de este sistema no elimina la posibilidad de hacer pagos en efectivo. Aun así, como ha sucedido en otros lugares del mundo, la tendencia va hacia la reducción de casetas de recaudo manual para dar prioridad al pago electrónico, todo en beneficio de los usuarios y de un tránsito más fluido, seguro y controlado.



Se trata, además, de sentar la base para la consolidación de vías inteligentes, el desafío al que apuntan todos los países, incluido Colombia. “Es un paso más para agilizar, tener control y desplegar sistemas de vías inteligentes, con cámaras en las carreteras, que mejorarán el control del tráfico, la prevención de accidentes y que permitirán conocer mejor las necesidades de los usuarios de las vías”, concluye la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



En esa línea, convencidos del poder de la información para mejorar los servicios del Estado, el Ministerio ha desarrollado, de manera complementaria, un proyecto de vías inteligentes para monitorear el transporte y, a su vez, conocer en tiempo real las condiciones de tráfico, estado de la infraestructura y seguridad de las vías nacionales. Este proyecto, que fue reconocido con el Intertraffic Award Latin America, busca cubrir 6.000 kilómetros con más de 300 puntos de monitoreo para que los usuarios puedan reaccionar con suficiente antelación ante cualquier incidente que pueda ocurrir en la vía.



Finalmente, “con el sistema unificado de recaudo electrónico de peajes, el Ministerio de Transporte pone la tecnología al servicio de los ciudadanos y sienta las bases para crear políticas públicas más pertinentes, basadas en data y de la construcción de sistemas de transporte más inteligentes. Este es un ejemplo de cómo la transformación digital es un gana-gana para todos: no solo los usuarios ahorran tiempo, sino que la operación de los concesionarios se simplifica y se hace más eficiente, y el Estado mejora el recaudo”, añade Silvana Lara, directora de Sector Público de Microsoft para Colombia.