La marca alemana que mejora la calidad de vida de sus pacientes

Más de 100 años de historia y una cultura corporativa en la que el paciente es el centro de todo para garantizarle calidad de vida, sumados a otros ingredientes como innovación, tecnología y pasión por lo que hacen, constituyen gran parte de la ‘receta de éxito’ que ha podido ofrecer Ottobock durante su historia.

No en vano esta empresa familiar, líder en el mercado protésico mundial y que inicia operaciones en Alemania –en 1919– sostiene que la mejor medición o estudio de mercado se refleja en la sonrisa de satisfacción de sus usuarios, producto de esa misma cultura y una filosofía de trabajo orientada a las personas que atienden.



“Otros de los pilares donde nos apoyamos para poder entregar calidad de vida, radican en la innovación tecnológica, pero a su vez en la educación profesional. Parte de la cultura de Ottobock es educar constantemente a las nuevas generaciones de técnicos ortoprotésicos, para poder desarrollar la tarea con conocimiento absoluto de lo que se hace y siempre estando con las últimas tendencias y conocimiento”, destaca Marcelo Cuscuna, CEO Ottobock Latino America.



Con presencia en más de 56 países con subsidiarias propias (en Latinoamérica tienen oficinas en Colombia, Cuba, Argentina, México, Chile, Uruguay y Brasil), esta compañía cuenta con un portafolio de productos muy variado, en el que se les brindan a los pacientes todo tipo de soluciones de movilidad (desde las más básicas con la menor tecnología hasta las más complejas y avanzadas, según las patologías), tanto para personas amputadas como con problemas neurológicos e inclusive sillas de ruedas, con lo cual les pueden entregar nuevamente libertad de movimiento e independencia.



“Obviamente, si vamos a nuestro core business, a la columna vertebral de nuestro negocio, somos una empresa que nació entregando soluciones protésicas, o sea a pacientes amputados. Con el tiempo fuimos evolucionando y creciendo nuestro portafolio, y avanzamos hacia la ortésica (todas las ayudas que tienen que ver con el exoesqueleto o soluciones adicionales de movilidad), a personas con problemas vasculares, neurológicos, secuelas de poliomielitis e innumerables patologías que son atendidas a través de la ortesis”, añade el directivo.





Igualmente, indica que el negocio ‘más nuevo’ que tienen son las sillas de ruedas (que ya lleva más de 30 años). Así completan su oferta de movilidad. Dentro de esas opciones, cuentan con las sillas de ruedas más básicas de traslado interno y de hospital hasta las motorizadas con control cefálico, y con control por medio de soplido.



Para Cuscuna, más allá de devolverle la sonrisa a la persona, lo que en realidad genera alegría en el paciente es la inclusión, por lo que considera que la libertad de movimiento de alguien que ha sufrido cualquiera de las patologías y recuperar su movilidad, su independencia y por ello ser incluido nuevamente en la sociedad, es la verdadera solución y la calidad de vida que Ottobock quiere entregar con sus productos y servicios.



Trayectoria en el país

Esta marca está en Colombia desde hace 18 años, cuando establecieron su subsidiaria el 17 de septiembre de 2002, en donde comenzaron no solo a abastecer de componentes a todas las ortopedias y servicios de salud, sino también ortoprotésicos para la conformación de prótesis a EPS y otros sistemas de este sector.



En esa línea, la empresa ha logrado estrechar lazos y vínculos muy fuertes con el sector salud y con otros como el Hospital Militar y la Policía Nacional. “A través de los años hemos podido conseguir una sociedad estratégica con ellos y hemos colaborado con la instalación y el equipamiento de un taller ortoprotésico dentro del Hospital Militar, que es un lujo y un ejemplo de sociedad estratégica en un país que realmente necesita que podamos llevar la salud a otro nivel”, precisa el directivo.



Con esas dos entidades realizan trabajos de investigación y con las brigadas, que permiten brindar atención descentralizada a lo largo del territorio nacional, cubriendo las más vastas y lejanas zonas desde Bogotá, y que se hace con el mismo profesionalismo y la tecnología con la que cuentan en cualquier país de Europa.



Deporte adaptado

​

Por otra parte, desde mediados de los años 80, en los Juegos de Seúl en 1988, Ottobock comenzó una relación con el Comité Olímpico Internacional (COI) y Paralímpico Internacional, además de ser el ‘Main Sponsor’ de los paralímpicos.



De esa manera, en lo que hace referencia al deporte adaptado, la compañía busca, investiga y encuentra nuevas soluciones para estos atletas que no dejan de maravillar al mundo por su coraje, la pasión y la energía que le ponen a superar constantemente sus propias metas.



“Nosotros apoyamos y colaboramos con el desarrollo de nuevos productos, que tienen que estar a la altura de atletas de semejante talla. Además, montamos un taller muy grande, con toda la maquinaria de última generación con más de cien técnicos de todo el mundo, donde brindamos servicios a cada atleta paralímpico, no solo a los usuarios de productos Ottobock”, explica Cuscuna.



Así, cualquier atleta paralímpico que tenga problemas con su prótesis o con su silla de ruedas, ellos le brindan la atención, ya sea reparar los componentes o reemplazarlos, al igual que con las sillas de ruedas, todo en tiempo récord, gracias a la habilidad de su personal técnico.



Por último, Marcelo Cuscuna resalta que la empresa apoya a los nuevos atletas, no buscando talentos, sino colaborando con aquellas personas que quieren mejorar su calidad de vida a través del deporte, pero que, si en ese camino para buscar la solución a su problemática se encuentra en ese paciente a un futuro atleta, lo ayudan y para eso usan los denominados ‘Running Clinics’, una actividad deportiva para gente que no hace deporte.



Mas información https://www.ottobock.com.co/