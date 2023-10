La primera cárcel del país con Asociación Público Privada

Recientemente se anunció que Medellín será la primera ciudad del país en la que se construya y opere un centro carcelario mediante el modelo de Asociación Público Privada (APP), cuya estructuración al completo estuvo a cargo de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, o Agencia APP, de la Alcaldía de Medellín.

La cárcel estará ubicada en el corregimiento San Cristóbal y tendrá una capacidad para albergar a 1.339 personas sindicadas y privadas de la libertad. Su construcción, con un estimado aproximado de duración de 2 años, se llevará a cabo con altos estándares técnicos y de seguridad de última generación.



Rodrigo Foronda Morales, director de la Agencia APP, destaca que este anuncio, que marca un hito en materia de contratación de infraestructura en Colombia, trae consigo múltiples soluciones para la capital antioqueña y, también, para el país. “Primero, soluciona el problema en las estaciones de Policía y URI relacionado con el hacinamiento. Segundo, responde a la sentencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema acerca del estado inconstitucional de cosas por el personal privado de la libertad en Medellín. Y tercero, se le muestra al país que existe una entidad, en este caso descentralizada y adscrita a la Alcaldía de Medellín, especializada en la estructuración de proyectos de factibilidad de concesiones vía APP”, explica el ejecutivo.



EFICIENCIA EN CADA UNO DE LOS PROCESOS

La inversión de la Cárcel Metropolitana de Sindicados tiene un capex de 134.457 millones de pesos y un opex anual de 299.366 millones de pesos. La inversión inicial en el edificio asciende a 136.000 millones de pesos, desembolsados 100% por el operador privado.



Los estudios de factibilidad se tasaron en 2.717 millones de pesos, mientras que en el mercado una consultoría similar puede costar más de 4.500 millones, lo que se tradujo en una eficiencia del 66%.

La cárcel, además, ofrece una expectativa de reducción del hacinamiento que se registra en lugares de paso, que incluyen estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Esa sobrepoblación se calcula en la actualidad, según datos de la Personería de Medellín, en un 218%.



“Lo que buscamos con esta iniciativa se dignificar las condiciones de la población sindicada privada de la libertad, brindarles atención y acompañamiento psicosocial, y descongestionar el sistema carcelario, dando así cumplimiento a los fallos de las Corte Suprema de Justicia y Constitucional que obligan a los epicentros metropolitanos a tener un reclusorio de estas características para acatar la Ley”, destaca el director de la Agencia APP.



Por otra parte, el modelo, que hace posible por primera vez en Colombia una obra de infraestructura de este tipo, es también la primera Asociación Público Privada que se ejecuta en la historia del Distrito de Medellín y el departamento de Antioquia.

Además, demuestra que es posible concretar proyectos de gran envergadura bajo el liderazgo estructurador de una entidad como la Agencia APP y llevar del papel a la realidad las obras que la región y el país requieren para su mejor funcionamiento y el beneficio de los antioqueños, en particular, y de los colombianos, en general.



UNA MEJOR CIUDAD CON OBRAS CONCRETAS

Foronda Morales explica que la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas es una unidad administrativa especial distrital, con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonial que forma parte del Presupuesto General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 006 de 1998.



“En otras palabras, nos encargamos de dos cosas muy importantes para la ciudad de Medellín: la cualificación del paisaje urbano y el espacio público. Es decir, tenemos a nuestro cargo embellecerla y operar los mecanismos de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial”, explica el director de la entidad.

Su segunda tarea fundamental es estructurar, cuando es iniciativa pública, evaluar, cuando se trata de iniciativa privada, y ejecutar contratos de concesión elaborados mediante el mecanismo de Asociaciones Público Privadas.



A cargo de esta agencia estuvieron, entre otros, el segundo muro verde más grande de Latinoamérica construido en edificación, ubicado en la fachada oriental del Centro Administrativo Distrital; la iluminación del Hotel Nutibara, uno de los más emblemáticos de Medellín; ‘Constelaciones’, el mural más grande de la ciudad, en la comuna 14 – El Poblado, y la intervención del Parque Lleras, importante referente para los medellinenses y atractivo turístico y de ocio para los visitantes de la capital antioqueña.



“Si bien las Asociaciones Publico Privadas no son el camino más fácil para conseguir todo lo que la ciudad necesita en obras, sí reduce el riesgo de ‘elefantes blancos’ y de corrupción. Pero, que no sea la ruta más fácil conlleva también una mayor eficacia en los procesos y una altísima eficiencia en su desarrollo y concreción”, destaca Rodrigo Foronda Morales.