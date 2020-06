La producción nacional crece con los gases industriales de Almagas

Los gases industriales presentan cada vez mayor demanda en Colombia debido al reciente crecimiento de la oferta nacional. En lo anterior, Almagas está desempeñando un papel fundamental gracias a una innovación que le permite ser la primera y única empresa colombiana que desarrolla gases industriales, en lugar de importarlos de otros países.

Esto es crucial, pues los gases industriales funcionan como materias primas con grandes ventajas para distintos sectores. ¿Pero qué son exactamente?



Hay dos tipos de hidrocarburos: los que presentan un enlace sencillo de hidrógenos y carbonos, y los que presentan uno doble. Los primeros se caracterizan por terminar con el sufijo “–ano”: etano, metano, pentano, propano, butano, entre otros.



Estos generan distintos productos. Del etano y el metano, por ejemplo, proviene el gas natural. Más elaborados son los propanos y los butanos, cuya combinación produce el gas licuado de petróleo (GLP), que no es un gas industrial, pero que también es muy importante para el país, como se verá más adelante.



Por su parte, los gases industriales se obtienen de la mezcla controlada de propanos y butanos para generar materias primas que se emplean en distintas industrias como la cosmética, la farmacéutica y la alimentaria, donde se usan para la fabricación de aerosoles. Los gases industriales son superiores a otras alternativas para este fin, como las bombas mecánicas, que se utilizan en espráis manuales, pero que por su poca penetración no impiden que el olor escape en el caso de un desodorante, por ejemplo.



Otra materia prima con la que compiten los gases industriales es el dimetiléter, que tiene la desventaja de ser mucho más costoso.



Así mismo, los gases industriales tienen grandes ventajas para fabricar poliestireno (comúnmente llamado “icopor”) y para industrias como la del oxicorte, en las que el propano puro se usa para crear la denominada “llama azul”.



Sobre la base anterior, se puede entender la importancia de la innovación de Almagas, que ha desarrollado la unidad de negocio de gases industriales alcanzando tres objetivos: “Hemos sido los únicos en Colombia en lograr, primero, que los butanos y los propanos estén perfectamente separados; segundo, que no haya contaminación en color ni olor a lo largo del proceso; y tercero, que las mezclas controladas que hacemos sean perfectas y se ajusten exactamente a las necesidades de nuestros clientes”, explica Hugo Betancourt, gerente general de Almagas.



A esta importante innovación la respaldan años de experiencia, pues Almagas nació a principios de la década de los ochenta como mayorista de GLP. Desde el 2012, empezó a innovar con la unidad de negocio de los gases industriales, convirtiéndose en la única empresa colombiana que los suministra en el país con una producción 100% nacional.



Calidad a lo largo de toda la cadena



Almagas cuenta con las certificaciones y los procesos necesarios para garantizar un producto inodoro e incoloro que se ajusta a las necesidades de sus clientes. Esto se debe al control total de cada etapa de la cadena, desde la fuente hasta la entrega final.



La empresa contrata proveedores con pozos de extracción en los que el gas está en condiciones óptimas. Posteriormente, en el proceso de secado, se separan el propano y el butano para ser decantados y transportados hasta la planta ubicada en Facatativá. “Para transportar el gas hasta nuestra planta, tenemos una flota propia con un tratamiento especial que evita cualquier contaminación. Ya en Facatativá, el producto pasa por varios procesos y se hacen las mezclas controladas que se ajustan a los requerimientos de cada cliente”, anota Betancourt.



El despacho a los clientes se hace en vehículos también esterilizados. Pero el proceso no termina ahí. “Si los clientes no tienen facilidades de infraestructura para recibir el producto porque apenas están abriendo su planta, nosotros se las construimos y lo asesoramos para que no haya contaminación. Instalamos, por ejemplo, un filtro adicional que garantiza una entrega en perfectas condiciones. Además, si hay una contingencia en la planta del cliente, le ayudamos a resolverla por medio de nuestra Área de Ingeniería”, resalta el gerente general de Almagas.



A este proceso hay que añadir que Almagas cuenta con un laboratorio propio que toma distintos tipos de muestras para asegurar la trazabilidad del producto despachado y certificarlo acorde a los requerimientos de cada mezcla.



Una empresa que se la juega por la energía



A la unidad de negocio de gases industriales, se suman otras tres en las que Almagas también tiene una trayectoria destacada. En la unidad de suministro de GLP, por ejemplo, la empresa lideró un consorcio con otras compañías para inaugurar en 2017 un puerto en Cartagena para la importación de este producto. “Esto permite que el suministro no dependa de las contingencias de la producción nacional, que puede ser muy variable. A la fecha, han entrado por el puerto más de 160 mil toneladas de GLP. De hecho, el 10% del suministro nacional es nuestro”, anota Betancourt.



En la unidad de generación de energía, Almagas aprovecha las ventajas para uso industrial y domiciliario que tiene el GLP, actualmente más económico que otras materias primas, como el gas natural y la energía eléctrica, y productor de menos emisiones contaminantes que la leña y el carbón. Sumando todos sus proyectos de generación de energía, Almagas ha logrado ya una cifra superior a los 50 megavatios.



Con respecto a la unidad de negocio en eficiencia energética, la empresa evalúa los costos de operación de sus clientes para ayudarles a lograr un mayor ahorro.



Por último, la unidad de gases industriales de la que se ha hablado a lo largo del artículo muestra ya resultados muy importantes: “Una de cada tres unidades de aerosoles en Colombia proviene de nuestra empresa, lo que representa unas 20 millones de unidades anuales. Esta cifra puede crecer mucho, pues en nuestro país el consumo de este tipo de productos per cápita es inferior al de otros países, justamente porque antes no había oferta nacional. Ahora que la hay de la mano de Almagas, estamos asistiendo a un aumento importante. Se trata, sin duda, de un mercado en crecimiento para Colombia”, concluye Hugo Betancourt, gerente general de Almagas.