La prosperidad de JFK Cooperativa Financiera se debe a sus comunidades

Si bien la pandemia, las cuarentenas y la problemática social que ha atravesado el país en el primer semestre del año han golpeado fuertemente a las organizaciones, JFK Cooperativa Financiera cuenta con cifras positivas al cierre del 31 de mayo.

“Hemos tenido crecimientos de cartera similares a años en los que no había pandemia ni crisis, acumulando excedentes por unos 44.300 millones de pesos aproximadamente, con un índice de cartera morosa que venía bastante alto y hemos podido disminuir al 8.7 por ciento, recuperando, además, la cobertura de cartera morosa al 217 por ciento. Hoy tenemos una solvencia del 70 por ciento, lo que nos da una estabilidad financiera importante”, afirma Víctor Hugo Romero Correa, gerente general de JFK Cooperativa Financiera.



El apoyo permanente a las comunidades, el fortalecimiento del talento humano y el respaldo permanente a sus deudores, le han ratificado a la cooperativa la preferencia de los clientes en las tres zonas donde tiene operación: Medellín y su Área Metropolitana, Oriente Antioqueño y Bogotá.



“Hemos venido acompañando a las comunidades a través de actividades sociales y solidarias en estos tiempos difíciles. Un esfuerzo que ha sido valorado al ser una entidad financiera que no ha retirado sus beneficios, sino que, por el contrario, los ha robustecido. Eso, de una u otra forma, nos retribuye en aspectos financieros y humanos”, agrega Romero Correa.



Al inicio de la pandemia, en 2020, la cooperativa dispuso 24.000 millones de pesos del Fondo de Solidaridad para ayudarles a sus deudores, sumado a alivios en cuanto a plazos, tasas de interés y periodos de gracia. Y, desde mayo de 2021, destina 6.000 millones de pesos adicionales para alivianar el pago de las deudas por medio de un Periodo de Gracia Subsidiado a quienes cumplen con las condiciones.



“La cooperativa tiene una serie de beneficios, como JFK Te Acompaña, que consiste en brindar asistencias gratuitas en telemedicina y médico en casa, atención a mascotas, problemas mecánicos con el vehículo y acompañamiento académico para la familia”, dice el alto directivo.



Lo anterior, sumado a la preponderancia que se les ha dado a los empleados de JFK Cooperativa Financiera, son estrategias exitosas que hoy rinden frutos. Como asegura el gerente general de la entidad: “Creemos que los empleados altamente motivados dentro de la organización son quienes ayudan a recuperar a su empresa en momentos difíciles y esa apuesta ha sido correspondida con creces por los resultados obtenidos. También por la disciplina que hemos tenido como organización para afrontar estas circunstancias y brindar a los deudores alivios con empatía”.







En tiempos difíciles la cooperativa ha incrementado la inversión social, destinando a la fecha cerca de 30.000 millones para alivios a sus deudores.



Proyecciones para cierre de 2021



Aunque el ambiente en Colombia, en general, sigue siendo de gran incertidumbre al no saberse a ciencia cierta qué pasará con la pandemia, la vacunación y la crisis social, en JFK Cooperativa Financiera son optimistas desde el anhelo y el trabajo continuo por seguir reforzando e incrementando los beneficios a las comunidades, una apuesta continua.



“Esperamos que en el tercer trimestre del año podamos tener herramientas más actualizadas para continuar compitiendo en el mercado, entre ellos la tarjeta débito, el pagaré inmaterializado y un portal web transaccional”, señala Romero.



No obstante, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, la organización ha presentado importantes avances en materia de transformación digital. Por un lado, desde el fortalecimiento de canales como el Whatsapp Business para darle mayor movilidad a sus asesores comerciales, mejorando la experiencia del asociado; y también abriendo la posibilidad de hacer pagos electrónicos a través de botón PSE y de convenios de pago con Baloto y Efecty. Hoy en día, la transaccionalidad en oficinas es del 60 por ciento, y en la virtualidad del 40 por ciento, ganando una participación relevante.



“Tenemos claro que como cooperativa no podemos dejar de lado nuestra filosofía solidaria, más aún cuando financieramente somos cada vez más sólidos. Creemos firmemente que las comunidades valoran los esfuerzos que hacemos y apoyarlas es un compromiso estratégico”, comenta el gerente general de JFK Cooperativa Financiera.



Frente al futuro reconoce que no puede sentirse tranquilo, pero es bastante optimista. Como líder de la entidad ve oportunidades en medio de la crisis y envía un mensaje igualmente positivo a los asociados, ahorradores y comunidad en general: “Pueden tener la certeza de que tienen una cooperativa que los apoya, los respalda y les puede prestar diferentes servicios para que hagan realidad todos sus sueños”.



El próximo 3 de julio, JFK celebra su aniversario 57, que festeja en el marco de un nuevo direccionamiento estratégico que ubica al talento humano como punto de partida de las estrategias empresariales, con miras a construir experiencias positivas para sus asociados a partir de procesos apalancados en tecnología, afianzando su compromiso con la transformación social y económica.