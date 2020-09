La responsabilidad de certificar seguridad en la nueva normalidad

A mediados de 2019 nace la compañía Versa Expertos en Certificación e ingresa al exclusivo grupo de firmas autorizadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para expedir certificaciones y evaluaciones de conformidad, atendiendo a su propósito superior de acompañar al Estado en la misión y responsabilidad social de garantizar la seguridad de todas las personas.

Desde que recibió la Acreditación ISO 17065, Expertos en Certificación, Versa ha dedicado todos sus recursos, competencia, idoneidad y talento humano, a evaluar la conformidad de las condiciones de seguridad en sectores tan sensibles como los de juguetería, vajillas, instalaciones eléctricas (Retie) y de iluminación y alumbrado público (Retilap), donde es inapelable garantizar que los productos han aprobado todas las evaluaciones y son totalmente confiables para ser usados.



Es así que, en el segmento de juguetería, certifican que cualquier artículo que se comercialice en Colombia para niños menores de 14 años, sea nacional o importado, esté ajustado al reglamento técnico vigente; en el caso de las vajillas, que los productos no desprendan metales tóxicos y para las instalaciones eléctricas y de alumbrado público, que no constituyan riesgo para la vida de los usuarios o afecten el medio ambiente.



Respaldo y confianza



El trabajo de la compañía está respaldado por una red de laboratorios igualmente acreditados en Colombia ante el ONAC; otros en el exterior, avalados por convenios binacionales, y un tercer grupo de los que Versa evalúe y avale bajo la Norma Técnica 17025, para que hagan las pruebas correspondientes. También está en capacidad de aceptar pruebas que los empresarios hayan hecho con anterioridad, siempre que se ajusten a los parámetros de la normatividad vigente. Igualmente se soporta en personal calificado para hacer auditorias de procesos de producción y tomas de muestra en los países de origen de los productos, especialmente en sudeste asiático.



Adicionalmente, han sumado la experiencia conjunta de más de 35 años del ingeniero Camilo Andrés Montaña, director General de Versa Expertos en Certificación y el ingeniero Germán Yair García, director del Área de Proyección, Desarrollo y Mejora de Versa, quienes junto a un grupo de expertos dedicados a la certificación de reglamentos técnicos y productos, han consolidado una exitosa compañía enfocada en los importadores y comercializadores que diseña mecanismos versátiles ajustados a sus necesidades de demostrar que los productos que ofrecen, ostentan la más alta calidad.



Check in certificado



“Ante la parálisis ocasionada por la pandemia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde el Viceministerio de Turismo, expidió la Resolución 0576 de 2020 que permitió en un principio al sector turismo, la opción de acreditar sus protocolos de bioseguridad ante un organismo acreditado y avalado por el ONAC”, comenta Montaña, agregando que finalmente en la misma resolución, lo extendió a todos los sectores de la economía nacional que está en la obligación de garantizarles a las personas que ingresen a un establecimiento, que éste cumple a cabalidad dichos los protocolos.



Es entonces cuando el Gobierno Nacional crea el sello Check In Certificado Covid-19 Bioseguro, que junto con el de Bioseguridad Certificada que expide Versa, una vez le otorgue al establecimiento la respectiva certificación, generan la confianza que es un lugar seguro para la salud y la vida. “Para solicitar el sello, el establecimiento debe anexar los documentos solicitados y una vez surtidos los requisitos, aprobada la visita de los inspectores y finalizada la evaluación con resultado positivo, recibirá la certificación entre una semana y 45 días”, confirma García.



“Es muy importante recalcarle a todo Colombia que se trata de un sello estatal, en cabeza del MinComercio, que únicamente podrá emitir un organismo de certificación acreditado particularmente para esa resolución (0576) tal como lo es Versa Expertos en Certificación, se expide por dos años y está sujeto no solo a una auditoría anual, sino al cumplimiento estricto y diario de los protocolos de bioseguridad vigentes, so pena de perder la certificación”, reitera el director de la firma certificadora.



“Los empresarios y comerciantes pueden anticiparse y gestionar el sello para sus establecimientos, y junto a Versa, ahorrar en costos y tiempos. Este sello aplica para cualquier empresa de cualquier sector de la economía que deba cumplir con protocolos de bioseguridad, tales como: restaurantes, universidades, salones de belleza, universidades, colegios, agencias de viaje y conjuntos residenciales, en general a todos los que ofrezcan atención al público, que actualmente la compañía está en capacidad de atender y certificar”, reitera el director del Área de Proyección, Desarrollo y Mejora de Versa.



DESTACADOS



Versa Expertos en Certificación, ostenta la acreditación 19-CPR-005, otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, para evaluar y certificar productos.



La entidad que se acredita ante el ONAC garantiza que su trabajo es confiable, competente, idóneo y ha superado las evaluaciones más estrictas del ente acreditador.