La tecnología y la Inteligencia Artificial al servicio del planeta

A medida que se enfrentan a desafíos cada vez más urgentes relacionados con el cambio climático, la escasez de recursos y la degradación ambiental, se ha vuelto imprescindible adoptar enfoques más conscientes y respetuosos con el medio ambiente en todas nuestras acciones. Las organizaciones están reconociendo la necesidad de integrar la sostenibilidad en sus estrategias y operaciones, y están trabajando arduamente para reducir su huella ecológica, promover prácticas responsables y apoyar la conservación de los recursos naturales.

En este contexto, se está produciendo un cambio de paradigma, donde la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo moral y económico. La sociedad está demandando productos, servicios y soluciones que no solo sean eficientes y de calidad, sino también respetuosos con el entorno y socialmente responsables. Esto no sólo está cambiando los paradigmas de producción, sino también ha impulsado la creatividad y el uso de la tecnología para resolver los grandes desafíos climáticos, impulsando la innovación y la adopción de prácticas más éticas y sostenibles en todos los niveles.

Tecnología: cada vez más presente en la sostenibilidad de las empresas

La reducción de la huella ecológica y el uso de tecnología para el progreso y el bienestar han impulsado soluciones innovadoras que permiten a las organizaciones controlar y mejorar su impacto ambiental. Microsoft se ha comprometido a cumplir metas ambientales exigentes en sus operaciones, y a ofrecer su tecnología y experiencia a todas las empresas para que puedan medir su impacto y desarrollar estrategias que contribuyan a combatir el cambio climático.



El enfoque de Microsoft frente a la crisis climática comienza por casa y por ello ha establecido objetivos ambiciosos: para 2030, la compañía se ha comprometido a ser carbono negativa, eliminar toda la huella de carbono que ha generado desde su fundación en 1975, y a ser hídricamente positiva, devolviendo más agua a los ecosistemas de la que consume directamente. Además, tiene como objetivo eliminar el desperdicio de plástico en sus operaciones y productos para 2030. Estos compromisos demuestran la determinación de ser una fuerza impulsora en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental.



Pero en materia de lucha contra los efectos del cambio climático, cuidar las propias acciones no basta. Es necesario pensar colectivamente y de manera urgente. 2022 marcó el sexto año más cálido de la historia y el clima extremo causó sequías devastadoras, incendios forestales, y olas de calor con una frecuencia alarmante. Cada año, la humanidad añade más de 50 mil millones de toneladas métricas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Con el rápido crecimiento de la población y la urbanización, se espera que la generación anual de residuos aumente en un 73% para 2050. Solucionar estos desafíos requiere ir mucho más allá y asumir una responsabilidad más amplia en la sociedad y en el mundo en general.





Poner en común la tecnología para la sostenibilidad

Para sumar en la lucha contra el cambio climático, Microsoft también se ha comprometido con ayudar a sus clientes y socios a lograr sus propios objetivos de sostenibilidad. A través de su Nube para la Sostenibilidad, proporciona herramientas y servicios que permiten a las organizaciones medir, monitorear y reducir su impacto ambiental. La plataforma utiliza todo el potencial y alcance de la nube de Microsoft para apoyar a las empresas en la gestión de sus iniciativas medioambientales, proporcionando un conjunto integral y automatizado de conocimientos que permiten a las organizaciones acelerar cada fase de su camino hacia la sostenibilidad.



El Microsoft Sustainability Manager Unifica la inteligencia de datos, ayuda a construir una infraestructura de TI sostenible, reducir el impacto ambiental de las operaciones y crear cadenas de valor sostenibles. Por ejemplo, El Grupo Bimbo se destaca como un ejemplo notable. Esta compañía utiliza la solución Microsoft Sustainability Manager para recopilar información de diversas fuentes, incluyendo sistemas internos, fuentes externas y sensores de Internet de las Cosas (IoT), en todas sus operaciones y cadena de suministro. Gracias a esta solución, el Grupo Bimbo ha logrado aprovechar al máximo sus datos, al contar con una única ubicación para almacenar toda su información relacionada con la sostenibilidad, abarcando temas como el agua, los residuos, así como datos sobre programas de sostenibilidad social y perfiles nutricionales.



La computadora planetaria de Microsoft es una plataforma que permite a los usuarios aprovechar el poder de la nube para acelerar la sostenibilidad ambiental y las ciencias de la Tierra y busca construir una red ambiental global. Combina un catálogo de varios petabytes de datos ambientales globales con API intuitivas, un entorno científico flexible que permite a los usuarios responder preguntas globales sobre esos datos y aplicaciones que ponen esas respuestas en manos de las partes interesadas en la conservación. La computadora planetaria pone las capacidades de monitoreo ambiental a escala global en manos de científicos, desarrolladores y responsables políticos, lo que permite la toma de decisiones basada en datos.



Microsoft también contribuye a iniciativas globales de sostenibilidad para beneficiar a todas las personas y organizaciones. Esto implica acelerar la disponibilidad de tecnologías climáticas, fortalecer la política climática, desarrollar un sistema de contabilidad de carbono confiable, abogar por programas de capacitación en empleos verdes y facilitar una transición justa para las comunidades vulnerables en el sur global.



En Colombia, Microsoft, de la mano de Rabobank y Solidaridad, desarrollan proyectos para que los pequeños caficultores participen en el mercado global de bonos de carbono. De esta manera, Microsoft viene apoyando a la reducción de carbono en 36 mil hectáreas de fincas cafeteras, a través de la compra de bonos de carbono generado por la plataforma tecnológica ACORN que permite registrar, monitorear y vender CO2 capturado por pequeños productores de café o cacao, que siembran bajo sistemas agroforestales.





María Paula Duque Microsoft

"Microsoft quiere desempeñar un rol importante en el desarrollo y avance de nuevas soluciones climáticas, pero también reconocemos que la crisis climática no puede ser resuelta por una sola empresa, organización o gobierno. La comunidad mundial necesita alianzas, innovaciones, políticas y compromiso mundial para garantizar un futuro saludable para todos” afirmó María Paula Duque, directora de Sostenibilidad para América Latina de Microsoft.





AI y Ambiente

Estamos en medio de un cambio masivo en la computación con IA, similar en magnitud a la computadora personal e Internet. La IA ofrece grandes oportunidades para las personas y las organizaciones, y Microsoft está comprometido en hacer realidad su potencial. Además, se enfoca en garantizar el uso responsable de la tecnología. Microsoft invierte en programas que capacitan a las personas para crear un mundo más sostenible, seguro y accesible, y su IA está ayudando a resolver desafíos sociales como la agricultura sostenible, la protección del medio ambiente y la limpieza de los océanos.



• AI for Good es combina la tecnología y la experiencia de Microsoft en inteligencia artificial y ciencia de datos con el talento y la experiencia de grupos de todo el mundo en campos como la ciencia ambiental, las necesidades de discapacidad y la asistencia humanitaria.



• AI for Earth ha apoyado más de 950 proyectos a nivel global, proporcionando subvenciones, tecnología y acceso a datos para abordar desafíos ambientales. Ha implementado más de 20 soluciones innovadoras en diversas partes del mundo, generando un impacto significativo.



• AI for Health colabora con más de 200 beneficiarios para acelerar la investigación médica, promover una visión amplia de la salud mundial y abordar desigualdades en materia de salud. Proporciona acceso a la IA y experiencia en descubrimientos médicos y equidad sanitaria.



• AI for Accessibility utiliza la inteligencia artificial para promover la inclusión de personas con discapacidad en áreas como tecnología asistencial, hogar, comunidad, educación y empleo. Ejemplo: el trabajo de NWEA para hacer evaluaciones matemáticas accesibles a estudiantes con discapacidad visual.





Uso Responsable de la IA

Microsoft está comprometido a garantizar el uso responsable de la tecnología y la inteligencia artificial (IA). Guiados por principios de equidad, confiabilidad, privacidad, inclusión, transparencia y responsabilidad, implementamos estos principios en toda la empresa. Buscamos desarrollar e implementar IA que tenga un impacto positivo en la sociedad y nos esforzamos por crear una IA responsable desde su diseño. Compartimos nuestras lecciones, innovaciones y mejores prácticas con diversos actores y participamos en conversaciones más amplias sobre el uso adecuado de la IA.





Andrés Rengifo Microsoft

“La integración de la tecnología en la sostenibilidad empresarial es una oportunidad para generar un impacto positivo en el mundo. Las empresas tienen la responsabilidad de adoptar soluciones tecnológicas innovadoras y utilizar la IA de manera consciente, aprovechando su potencial para impulsar el cambio positivo en la sociedad y el medio ambiente.” finaliza Andrés Rengifo, director de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de la región Andino Sur de Microsoft.