La Universidad de los Andes le apuesta a la educación

En junio de 2019 se llevó a cabo en el Country Club de Bogotá la cuarta edición de la Cena por Quiero Estudiar de la Universidad de los Andes, un espacio en el que los filántropos se reúnen para ver el impacto de las donaciones al programa, mientras tienen la oportunidad de conocer a algunos beneficiarios y compartir las experiencias con otros donantes.

La Cena contó con 360 asistentes y recaudó más de 2.500 millones de pesos para financiar a más jóvenes brillantes y talentosos y cubrir la matrícula de la Universidad.



Eduardo Pacheco, presidente del Consejo Superior de la Universidad de los Andes, agradeció a los participantes en el evento filantrópico: “Con la solidaridad y la generosidad de ustedes, de grano de arena en grano de arena, lo vamos haciendo. Les vamos dando nuevas oportunidades a personas que se lo merecen y así también le vamos dando nuevas oportunidades al país”.



El vicerrector de Desarrollo y Egresados, Eduardo Behrentz, también destacó la importancia de la filantropía para avanzar en la cultura de la solidaridad en Colombia. “Como también lo dijo tantas veces en las ceremonias de grado el rector Pablo Navas, para ayudar no esperen a ser ricos o viejos, o ricos y viejos, pueden ayudar ya. En suma, una estrategia para ayudar a ubicarnos en la senda del progreso que tanto anhelamos es fortalecer la cultura de la solidaridad, la caridad y la filantropía como parte de nuestra responsabilidad ciudadana”, afirmó.



Beneficiarios de Quiero Estudiar y de Pa’lante Pacífico asistieron a la Cena y compartieron con los donantes. “Estoy segura de que muchos jóvenes de mi región y las demás regiones del país tienen las capacidades para estudiar en la Universidad de los Andes y conseguir excelentes resultados… Saber que estoy estudiando en la mejor Universidad de nuestro país y que mis esfuerzos están dando frutos me motiva a seguir adelante y dar lo mejor de mí. Me gusta ser un ejemplo a seguir para las generaciones que vienen detrás de mí”, dijo Catalina Barrios, estudiante de Los Andes de Quibdó (Chocó) y beneficiaria de Pa’lante Pacífico.



Para conocer más de la Cena y del programa Quiero Estudiar de la Universidad de los Andes haga clic aquí.