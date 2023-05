Lafayette ha transformado el equivalente de 8 millones de botellas PET

Contribuir con el medioambiente es solo cuestión de tomar decisiones que, con el tiempo, impactarán en la sostenibilidad del mundo. Acciones que aportan en la generación de una conciencia ambiental, empezando por darle un segundo uso a plásticos que en la actualidad son un desafío para la protección del ambiente y el ecosistema marino.



La apuesta de Lafayette Uni For Me está orientada en hacer realidad el compromiso ambiental de sus clientes y aliados, facilitando la fabricación de uniformes elaborados con telas sostenibles que aportan al cuidado del planeta. Con esta iniciativa ya se han transformado el equivalente de 8 millones de botellas PET, reconociendo con esto la importancia de la inclusión de materiales reciclados en los insumos que demandan las empresas.



Según un estudio realizado en el 2019 por la WWF, la mayor organización internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza y el medioambiente, reveló que solo el 9% del plástico generado se recicla. Además, arrojó que los vertederos, rellenos sanitarios y la incineración, son las formas más comunes de disponer los residuos plásticos, dando como resultado, que un tercio de toda la basura plástica, 100 millones de toneladas métricas en 2016, terminarán en la naturaleza.



DECISIONES SIGNIFICATIVAS

​

Las empresas que están dispuestas a realizar cambios significativos para mitigar la huella ambiental, podrán hacerlo con inversiones asequibles, promoviendo el consumo de materias primas de origen reciclado a la hora de utilizar uniformes elaborados con textiles sostenibles certificados. Estos sellos son muy importantes ya que, a simple vista, las cualidades de las telas son las mismas que con poliéster estándar, es decir, contribuir con el planeta no sacrificará ni la calidad ni la duración de las prendas.



El sello RCS (Recycled Claim Standard), certifica que las telas de Lafayette elaboradas con chip de poliéster reciclado se producen bajo un sistema de verificación y custodia, que va desde la recepción de la materia prima, hasta la entrega al cliente. Así mismo, el sello GRS (Global Recycled Standard), certifica que sus hilos son elaborados con poliéster 100% reciclado, provenientes de la reutilización de botellas PET, certificando esta materia prima reciclada, la trazabilidad de la misma y su producción con prácticas sociales, ambientales y químicas.



Entre más uniformes se produzcan con estos textiles, más botellas serán recicladas.



Es así como Lafayette está contribuyendo con la sostenibilidad para que, en conjunto con sus clientes, logren realizar acciones significativas para la conservación del planeta y el futuro de las próximas generaciones.



Conoce más en https://contenidos.uniformelafayette.com/sostenibilidad-portafolio