“Las mujeres rurales hoy más que nunca, hablamos y somos visibles”

Colombia se está despertando, y ¿para qué decir que muy tarde? No vale la pena, porque el pasado no lo controlamos y lo que cuenta es que ya hablamos de equidad de género movilizando la participación y el liderazgo de la mujer. Organizaciones como la Corporación Colombia Internacional (CCI), aliada con otras, como Women in Connection (WIC), trabajamos arduamente para lograr la visibilidad de la mujer rural, cumplir sus sueños y hacer de nuestro país un lugar mejor.

En mi calidad de presidente y CEO de la CCI reconozco el amor, la tenacidad y las ganas de salir adelante de nuestras mujeres rurales. Ellas solo necesitan una oportunidad para poder, además de su trabajo de cuidado, generar emprendimientos en el campo que les permita tener ingresos, mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.



Es por eso que, en el marco de Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora el 15 de octubre, realizamos junto con Women in Connection la segunda versión de nuestro foro “Invierta en la mujer rural”, en la que se presentaron 10 proyectos con el sabor y la diversidad de nuestro campo colombiano; con iniciativas que hacen parte del programa que impulsa la CCI para transformar a las mujeres rurales en agroempresarias cuya meta es: “500 mil agroempresarias CCI, 2030”.



Es realmente inspirador ver a nuestras mujeres cómo nos muestran sus emprendimientos, depositando en nosotros la confianza para poder alcanzar sus objetivos, trabajando junto con ellas, buscando el apoyo y la financiación de un sueño, contagiado a sus amigas y vecinas, que las llevarán a transformar su vida y las de sus familias de la mano de la CCI.



Hace dos años analizamos las cifras de la mujer rural en Colombia concluyendo que hay mucho por hacer, porque solo 4% del total de 5.8 millones de mujeres son agroempresarias, tema que nos impulsó a trabajar por ellas, a darles oportunidades, a lograr una revolución social y tener como meta 500 mil nuevas historias de vida al 2030.



Y ese 30, se repite, porque estamos cumpliendo en la CCI 30 años de habernos

constituido, 30 años de los cuales desde hace 18 años decidimos que nuestro objetivo es la población vulnerable que no ha sido atendida, que no ha logrado potenciar sus habilidades. Hay ganas de trabajar, de mejorar lo que se tiene por ellos, solo queremos que las cifras de impacto sean siempre verificables, que se puedan visitar sus sueños hechos realidad y que vean en CCI esa entidad en la que, junto con otras, se pueda crecer y dar bienestar.



La CCI cree en las mujeres rurales, es por eso que trabajamos incansablemente por hacer sus sueños realidad, buscando aliados que las apoyen. Por eso los invitamos a ser parte de este proyecto, nos encontramos en la búsqueda de financiación y apalancamiento financiero de los bancos y queremos que muchas empresas, personas naturales, embajadas, bancos de fomento y desarrollo apoyen con recursos a las mujeres.



Tenemos emprendimientos en más de 250 municipios, podemos ofrecerles líneas avícolas, pesqueras, porcícolas, apícolas, cafeteras, cacaoteras, productores de ‘fruver’, iniciativas de turismo de naturaleza, así como viveristas y producción partiendo de principios de economía circular.



Muchas veces no sabemos cómo tener nuestros indicadores ESG, o los informes de sostenibilidad, entre otros; sin embargo, acá la CCI le tiene más de 1.000 oportunidades para que todos se sumen a su apuesta logrando ser parte de los encadenamientos productivos, apropiándose de sus historias junto a de sus hijos, sobrinos, nietos para que tengan oportunidades propias, viendo el legado de esa mujer del campo que se quedó porque una CCI la acompañó e hizo que las cosas fueran posibles.



Creo en lo que hacemos en CCI, sé de mi compromiso por las mujeres rurales y no cesaré hasta ver cómo las mujeres del campo están empoderadas, llenas de entusiasmo y facturando de manera permanente para ver que las realidades existen y no están lejanas porque nunca es tarde. Así que, ¡súbanse en este gran reto para visibilizarlas y ayudarles a que hablen y sean escuchadas!



Adriana Senior Mojica,

Presidente de la CCI.