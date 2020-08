Las plataformas digitales, fundamentales para reactivar la economía

El próximo martes 4 de agosto, a las 9 a.m., usted podrá asistir a un nuevo conversatorio de ‘Lecciones Empresariales’. En esta ocasión, se hablará del papel de las plataformas digitales en la reactivación económica.



Y es que es innegable que la pandemia del nuevo coronavirus está planteando desafíos que exigen alternativas innovadoras. Por fortuna, en medio de la crisis, también se vislumbran soluciones como las plataformas digitales.



De hecho, en los últimos años, el mundo ha vivido rápidos cambios gracias a este tipo de plataformas, las cuales han cumplido a cabalidad la tarea de dar paso a nuevos modelos de negocio.



Los emprendimientos y las empresas surgidas de esta transformación tecnológica, además de favorecer el crecimiento de diversos sectores, han logrado generar oportunidades para millones de personas en todo el mundo.



Una muestra de la importancia que han ganado las plataformas digitales es Alianza In, el primer espacio colaborativo creado en América Latina por este gremio.



Son 14 las empresas que actualmente conforman Alianza In: Beat, Cabify, Didi, Domicilios.com, Grin, Gocap, Mensajeros Urbanos, Muvo, Polymath Ventures, Rappi, Uber, Sodexo, Farmalisto y Truora. Todas ellas se caracterizan por tener un gran éxito, a pesar de llevar menos de 10 años en operación.



Además, se calcula que estas plataformas generan alrededor de 200.000 empleos o fuentes de ingresos, y en menos de siete años ya representan entre el 0,2 y el 0,3% del PIB.



Este grupo de empresas ha venido transformando, con un uso creativo de las nuevas tecnologías, actividades muy importantes para la economía y para las personas en sectores como mensajería, domicilios, movilidad, micromovilidad alternativa, desarrollo de software, entre otros, lo que además ha abierto la puerta a la materialización de ciudades inteligentes.



Precisamente, Alianza In se ha propuesto como objetivo plantear soluciones a las autoridades locales y nacionales, con el propósito de hacer más fácil la vida de las personas, crear oportunidades para generar ingresos, ayudar en la protección contra el virus y potenciar sectores afectados por la pandemia.



Todo esto, desde luego, cobra una enorme relevancia en la coyuntura actual. “En la crisis mundial que vivimos por el covid-19, la innovación y la tecnología han sido herramientas vitales para enfrentarla, pues han permitido crear soluciones para el personal médico, conectar ciudadanos, prestar servicios, abastecer los hogares y generar oportunidades de ganancias adicionales para todos aquellos que lo necesitan, contribuyendo a dinamizar la economía”, expresa David Luna, presidente de Alianza In.



Precisamente, Luna, quien también se desempeñó en el pasado como ministro de las TIC, será el invitado especial de la próxima entrega de ‘Lecciones Empresariales’, que también contará con la presencia de Francisco Miranda, director de Portafolio.

Lo invitamos a asistir a este evento organizado por Alianza In, Unandinos Networking y Portafolio para conocer a profundidad las oportunidades que ofrecen las plataformas tecnológicas en la reactivación económica.



Para hacer parte de este encuentro, regístrese en el siguiente enlace: https://crm.uniandinos.org.co/eventos/event/636.