Las ventajas de la automatización completa en la industria cannábica

La tecnificación y la especialización tocan las puertas de la industria de extractos de cannabis medicinal. Hoy, más que nunca, los productores más reconocidos recurren a equipos de precisión para lograr la excelencia en todos los aspectos de este producto líquido.

Y es que, hasta hace no muchos años, el proceso de producción de estos derivados cannábicos no tenía muy en cuenta el aspecto regulatorio; no obstante, hoy las certificaciones se han vuelto indispensables para todo productor.



Pero, ¿cuál es la mejor forma de garantizar ante los entes regulatorios la repetibilidad y la trazabilidad al producir extractos? Para Separeco, una firma italiana con más de 25 años de trayectoria en el mercado internacional de equipos de extracción, la respuesta está en la automatización completa.



Innovación en el ciclo de producción

La compañía italiana, representada en Colombia y Latinoamérica exclusivamente por Asemaq Ltda., ha desarrollado un sistema computarizado dentro de sus extractores que no solo automatiza los controles principales (como temperatura y presión), sino que es capaz de ejecutar y controlar todo el proceso a lo largo del ciclo de producción del extracto. Tal y como lo haría un ingeniero de procesos experimentado.



“Nos gusta decir que “ponemos la ciencia” dentro de nuestras máquinas. Controlamos el proceso a través de aplicaciones que llamamos recetas de programa, cada una de las cuales es capaz de realizar una extracción específica”, explica Claudio Colombo, CEO y director ejecutivo de Separeco.



Es importante resaltar que la tecnología introducida por Separeco y Asemaq Ltda. en el mercado internacional de los extractos cannábicos puede cargar un número ilimitado de recetas y programas para adaptarse a cualquier tipo de matriz a extraer.



De acuerdo con el CEO y director ejecutivo de Separeco, el ‘software’ es abierto y cada cliente puede ver y modificar el código de la receta, de tal manera que se adapte a los requerimientos operacionales de cualquier compañía productora.



Máquinas seguras y adaptables

En un contexto donde la industria del cannabis medicinal está creciendo a pasos agigantados, se prevé que el mercado mundial de máquinas supercríticas de extracción de CO2 aumente a buen ritmo.



Los equipos que Separeco provee en todo el mundo se amoldan a los niveles de producción de sus clientes: desde pequeña, mediana y hasta gran escala, la firma italiana cuenta con extractores de CO2 en estado supercrítico que impulsan la producción eficiente de extractos de cannabis.



“Todas nuestras máquinas, desde la extracción de sólidos hasta el fraccionamiento de líquidos, pasando por la producción de polvos atomizados o micronizados y la cromatografía supercrítica, cumplen con las más estrictas normativas europeas y norteamericanas, y están dirigidas al sector del cannabis medicinal”, precisa Claudio Colombo.



De acuerdo con el directivo de Separeco, todos sus equipos están preparados para obtener la certificación GMP (normativa de buenas prácticas agrícolas y de recolección de plantas medicinales, incluida la planta del cannabis) aplicada al sector del cannabis medicinal. Además, la firma italiana proporcionó toda la documentación para el proceso de certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).



“La seguridad es nuestra máxima prioridad. A diferencia de las normativas norteamericanas, las europeas son más exigentes en términos de seguridad. Todas nuestras máquinas están diseñadas y fabricadas siguiendo la MD (Directiva de Máquinas), cuya finalidad es proteger al operador de cualquier riesgo que pudiera ponerlo en una situación peligrosa”, enfatiza el CEO y director ejecutivo de Separeco.



En la misma línea, la seguridad de las máquinas está garantizada por un segundo computador industrial que controla todos los puntos más importantes del sistema, garantizando la seguridad del operador sin posibilidad de avería.



Adicional a lo anterior, las tuberías de todos sus equipos van acompañadas de un certificado de materiales y han sido probadas en pruebas de resistencia. Igualmente, todos los sistemas han sido completamente probados y certificados antes del envío al comprador y todos los accesorios incluyen un certificado de conformidad y materiales.



Separeco, lista para el futuro



En el futuro próximo, la capacidad de realizar extracciones de cannabis sin el uso de disolventes orgánicos se convertirá en un factor determinante de esta industria. Separeco, como compañía comprometida con el medioambiente, liderará la transición hacia una industria más sostenible. El mercado del cannabis medicinal en Europa, por ejemplo, ya ha destinado más de $2.000 millones de euros para facilitar esta transformación.



Finalmente, la extracción con fluidos supercríticos también será seguida por la micronización de extractos que serán especialmente diseñados caso por caso, para así entregar los ingredientes activos de los cannabinoides de una manera más eficiente y menos invasiva para el cuerpo humano.



“Las partículas gastrorresistentesa de liberación lenta y multicapa serán el futuro del sector del cannabis medicinal, lo cual permitirá el uso de nuevos vehículos como parches de liberación de ingredientes activos, aerosoles nasales o tabletas”, concluye Claudio Colombo.



Hace 25 años, Separeco se convirtió en pionero de la utilización de tecnología de fluidos supercríticos en Italia, y luego innovó en la extracción de principios activos del cannabis en un momento en el que Europa iniciaba los primeros estudios de los efectos de los cannabinoides en humanos.



Hoy, la compañía italiana es un proveedor de maquinaria líder en la industria farmacéutica, de complementos alimenticios, nueva alimentación y fragancias. Desde el año 2018, Asemaq es el representante exclusivo de Separeco en Latinoamérica. Gracias a su experiencia de más de 15 años representando marcas extranjeras.



Conozca más del portafolio de equipos de Separeco ingresando a www.asemaq.com.



