‘Legaltech’: la nueva forma de ejercer el Derecho

El concepto del ‘Legaltech’, visto como la transformación digital para los servicios jurídicos y contado desde la práctica jurídica (en combinación de la tecnología, la ingeniería de computación y los sistemas de información), permite comprender cómo los abogados de una firma, de un equipo jurídico corporativo o en el Estado mismo pueden aumentar la eficiencia, reducir los costos y, mejor aún, obtener una ventaja competitiva, mientras proporcionan una mejor experiencia para sus clientes y usuarios.

En todas las industrias, se ha venido acuñando el término “transformación digital” que, de forma genérica, no es más que la suma de tres elementos en uno: (1) la adopción de nuevas tecnologías (2) para lograr ventaja competitiva (3); si falta uno de ellos, dé por sentado que no está yendo en la dirección que conlleva este cambio.



En relación con la aplicación de la tecnología en el Derecho, hoy se ofrecen soluciones novedosas para los servicios jurídicos, las cuales están en el marco de las denominadas tecnologías legales que, por su denominación en inglés, se abrevian como ‘Legaltech’.

Si bien para The Law Society de Inglaterra -la asociación profesional que agremia a los abogados en este país- solo existe ‘Lawtech’ y no ‘Legaltech’, este último concepto (proveniente de Norteamérica) es más que suficiente para las necesidades actuales de nuestro entorno y sistema jurídico.



Entre tanto, cabe resaltar que la transformación digital es hoy por hoy una práctica en todo tipo de industrias y mercados gracias al aumento exponencial de la capacidad de cómputo, las velocidades de transmisión de datos a través de fibra óptica o desde el celular y las nuevas herramientas tecnológicas, lo cual provee una oportunidad sinigual para la forma en que se prestan y consumen los servicios del ámbito jurídico en el mundo, y Colombia no se queda atrás.



Sin embargo, hay que reconocer que la práctica cotidiana del Derecho incorpora poca tecnología y aún depende de una gran cantidad de tareas mecánicas, ofimáticas o manuales que ocupan hasta el 60 por ciento de la jornada de un abogado.



Eficiencia y productividad



Bajo esa sombrilla denominada ‘Legaltech’ se engloban soluciones que van desde el manejo documental de una oficina, la elaboración de contratos sobre la base de modelos o estándares que se diligencian electrónicamente y la firma digital de los mismos, ‘contract management’, control y seguimiento de procesos jurídicos e información analizada, confiable y veraz que permite construir conceptos jurídicos, entre muchas otras ventajas que, en últimas, acercan a la tecnología y las personas para facilitar la prestación de servicios legales.



José Antonio Currea, gerente general de Legis Información y Soluciones, señala que la transformación digital del Derecho, al igual que la transformación digital de las organizaciones, debe ser mucho más que implementar soluciones tecno-lógicas. “Esto va más allá, ya que implica adoptar soluciones innovadoras pero con un diseño centrado en el usuario, que mezcla tecnología con innovación y diseño, así como se caracteriza por tener una adecuada gestión del cambio cuando de adoptar o implementar tecnología se trata”, acota el experto.



Precisamente, el aislamiento durante esta pandemia por la Covid-19 no solo nos ha mostrado cómo se puede trabajar de forma colaborativa y basados en la nube, sino que existen diversas alternativas para usar tecnologías comunes en el ejercicio profesional y que están al alcance de nuestros teléfonos móviles.



En la misma línea, elevar el nivel de la práctica jurídica durante esta contingencia solo posible mediante el trabajo conjunto Estado-academia-empresa. Por estas fechas, las organizaciones están evolucionando y el Estado también está haciendo lo propio; muestra de ello es la expedición del Decreto 806 del 4 de junio de 2020: ‘Justicia digital y Covid-19’, disposición a través de la cual el Gobierno nacional pretende agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, contribuyendo a una pronta reac-tivación de las actividades económicas.



Aunque lo anterior es un gran paso para la superación de la pandemia, es claro que las firmas de abogados y equipos jurídicos corporativos tienen todo el potencial para contribuir con el acceso a los servicios de justicia desde sus avances tecnológicos.



Herramientas para el día a día



Legis, compañía de más de 67 años en el mercado y cuyo ADN de negocio es la tecnología de punta, se propuso aportar a la trasformación digital en el servicio de los profesionales del Derecho; para ello creó Legis Xperta, una herramienta que pone a disposición de los abogados todo tipo de contenidos jurídicos basados en información normativa actualizada y curada por expertos, los cuales apoyan los procesos de análisis que realizan estos profesionales.



Hacia un abogado integral



Las firmas legales o departamentos jurídicos corporativos que le apuesten a la transformación digital en búsqueda de sostenibilidad en el futuro y/o una ventaja competitiva, deberán abordarla de forma oportuna y profesional, de la mano de aliados integrales y experimentados como Legis.



Además, la formación holística del profesional en Derecho será fundamental para poder adoptar y asimilar esos retos que traen las nuevas tecnologías.