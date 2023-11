Legis Xperta: evolucionando el mundo legal con inteligencia artificial

Los avances tecnológicos en inteligencia artificial han tenido un impacto positivo en diversos sectores de la sociedad. Desde la automatización de tareas hasta la investigación de contenido legal y normativo, este campo de la informática ha mejorado la eficiencia, precisión y capacidad de análisis a través de una serie de aplicaciones que proporcionan diversas ventajas.

Según el informe 'Una mirada desde América Latina al uso responsable de las nuevas tecnologías' de Salesforce y SmC+ Digital Public Affairs, el 64 por ciento de los colombianos opina que los productos y servicios que utilizan inteligencia artificial tienen más beneficios que desventajas.



Consciente de estos avances, Legis, una compañía con 71 años en el mercado, ha direccionado sus esfuerzos hacia el mundo digital, representando hoy más del 60 por ciento de su negocio en dicho campo. Su oferta de contenido aparte de ser jurídico, también es contable, tributario, de comercio exterior, de construcción y de talento humano, entre otros. Además, ofrece soluciones que reflejan su constante evolución tecnológica, pues desde su fundación, se ha consolidado como la marca líder y confiable en información y soluciones legales.

Avances con inteligencia artificial

Respaldada por el análisis de expertos y contenido actualizado, Legis ha integrado en el desarrollo de su portafolio soluciones fundamentales para los profesionales del sector jurídico en Colombia. Un ejemplo destacado es Legis Xperta, una plataforma que opera bajo un modelo de suscripción y está diseñada para empresas, abogados, contadores y otros profesionales. A través de esta plataforma, los usuarios pueden obtener información y análisis de documentos jurídicos, respaldados por ayudas prácticas.



Según José Antonio Currea, COO de Legis, la plataforma tiene como propósito mejorar el desempeño de funciones jurídicas, contables, tributarias y de comercio exterior, entre otras. “La misión de Legis Xperta es potenciar el ejercicio de los profesionales utilizando contenido curado de alta calidad y confiable, mediante el uso de una plataforma moderna de legaltech con información relevante”, dice.



Currea destaca dos componentes importantes en términos de inteligencia artificial en Legis. Uno de ellos es el resumen de sentencias, donde emplean un algoritmo propio para condensar sentencias de documentos extensos en resúmenes más manejables, sin perder la esencia jurídica.



Según el directivo, Legis Xperta brinda a los abogados la oportunidad de liberarse de tareas rutinarias y centrarse en la creación de estrategias jurídicas. La plataforma les permite ser más asertivos al proporcionar datos verídicos de la normativa y jurisprudencia colombiana. Currea menciona que la introducción de funciones de inteligencia artificial en la plataforma fue bien recibida por la comunidad jurídica. Aunque inicialmente se lanzaron durante un periodo de prueba, el éxito se confirmó a través de los comentarios positivos de la comunidad que experimentó las capacidades de la inteligencia artificial ofrecidas por Legis Xperta.

Contenido siempre actualizado

Para el profesional moderno y en particular para los profesionales en Derecho, es clave de éxito disponer de una herramienta potente y siempre actualizada. Por ello, un equipo de Legis se encarga de monitorear la información, incluyendo los proyectos de ley del país y siguiendo de cerca su evolución. Una vez que la ley y la jurisprudencia son publicadas, se lleva a cabo un análisis exhaustivo y detallado.



Es importante destacar que Legis realiza un análisis tanto de derogatorias tácitas como explícitas y se complementa con tres plataformas hermanas: LegisOffice (parte del mundo legaltech, que maneja casos jurídicos), Legis Analítica (ofrece un análisis profundo de líneas jurisprudenciales) y el reconocido medio del sector jurídico www.ambitojuridico.com, con más de un millón de usuarios. Asimismo, con un equipo de 70 personas dedicadas al monitoreo de diversas ramas, no solo del derecho, sino también en el ámbito general, Legis utiliza la inteligencia artificial como parte integral de este proceso. Según el COO de Legis, este aprendizaje continuo con la inteligencia artificial ha permitido su incorporación en otras plataformas dentro de la organización. Cada día, se sorprenden más con las diversas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el ámbito legal.

Planes a futuro

Finalmente, los planes a futuro en el desarrollo y mejora de Legis Xperta se centran en ampliar las opciones que ofrece la inteligencia artificial supervisada e incorporar tecnología de vanguardia.



"Aunque algunos planes no pueden mencionarse por motivos de confidencialidad, lo que podemos afirmar es que continuamos capacitando a la plataforma en inteligencia artificial supervisada, con contenido relevante y actualizado. Este proceso no es una tarea puntual, sino más bien una labor permanente, que use las últimas capacidades de la tecnología de información al servicio de la comunidad jurídica", concluye José Antonio Currea, COO de Legis.



