Líderes en gestión del riesgo en transporte de carga por Latinoamérica

Esta compañía ofrece una nueva propuesta para la industria logística, la cual consolida sus operaciones internacionales bajo una premisa: conectar personas. Hace parte del grupo FEMSA ofreciendo soluciones logísticas integrales de clase mundial en Latinonoamérica y Estados Unidos.

Solistica nace en el 2017 al unir la tradición y experiencia de más de 50 años de éxito de grandes compañías: Open Market en Colombia, Expresso Jundiaí y Atlas en Brasil, Zimag en México, y Femsa Logística, que opera bajo una filosofía que no solo busca el cumplimiento, sino la excelencia y la generación de valor en cada punto de contacto con sus clientes, distinguiéndose por la atención al detalle, flexibilidad e innovación.



Brasil y Colombia, un caso de éxito en seguridad



El principal factor de riesgo en la operación de Solistica a nivel Brasil es la inseguridad que afecta al país. Entendiendo ese inconveniente, la compañía ha hecho fuertes inversiones en materia tecnológica para garantizar que los productos, vehículos, empleados y el cliente final tengan la tranquilidad de que la mercancía no va a tener ningún riesgo.



Hay una apuesta constante en materia de prevención por cuenta de los grupos que se dedican al robo de carga, los cuales están en las principales regiones del país. A eso se le suman aquellos delincuentes que optan por la invasión de los depósitos y bodegas, hecho que también se debe combatir. Para contrarrestar esa situación, todos los vehículos de carga están equipados con rastreadores, sensores, accionadores, además de un moderno y robusto software de gestión de riesgos con comunicación híbrida (satelital y celular).



En el caso de las bodegas, el uso de la tecnología ha sido vital, ya que desde una central nacional, se vigilan todas las bodegas del país con un circuito cerrado. Las porterías están blindadas y la apertura de puertas se hace de forma remota. Es decir, hay un equipo de guardias, unos afuera y otros en el puesto de vigilancia, pero en caso de querer abrir o permitir el ingreso de un camión, todo se hace de forma remota con solo revisar la pantalla de determinada cámara.



Solistica en Colombia



Evoluciona día a día desarrollando soluciones logísticas integrales que permiten a sus clientes cubrir cada detalle en su cadena logística y así tener una visión más amplia de los procesos, para que quienes contratan a la compañía puedan sentirse tranquilos de que sus productos serán manejados y transportados de forma óptima e impecable a su destino, con seguridad y precisión.



Su filosofía consiste –una vez hay un cliente potencial– en adelantar un proceso teniendo en cuenta un sistema de gestión de la seguridad que se busca mejorar de forma permanente, el cual, sumado a la tecnología y el conocimiento del cliente, ha permitido asegurar la cadena de suministro, el proceso logístico y la entrega de más de 21 millones de cajas movilizadas en el 2018.



Además, se tienen en cuenta todos los componentes de la compañía interesada en trabajar con ellos, ya que el lavado de activos es un riesgo que puede afectar no solo la imagen propia, sino todo lo que se resguarda al interior de la organización.



José Manuel Juárez, director global de Almacenaje y Carga Fraccionada de Solistica, indicó que, a partir de la política de seguridad de la organización, se establece un plan maestro de seguridad, el cual tiene muchas facetas en donde la dirección de la compañía determina los riesgos específicos que pueden afectar la organización, entre ellos el hurto, saqueo de productos, bloqueo de vías, entre otros.



En ese análisis permanente se tienen en cuenta todos los elementos que puedan generar algún peligro, los cuales son tratados desde el Centro de Gestión de Riesgos con la participación en diferentes grupos de trabajo buscando establecer las mejores políticas y respuestas para minimizar los riesgos.



Gestión de seguridad y mejora permanente



A partir de los hechos que generan peligro y los controles establecidos, viene el seguimiento permanente, en cumplimiento a la Gestión de la Seguridad de la cadena de suministro ISO 28000, bajo la cual está certificada la compañía, así como la atención de eventos cuando se presentan.



Este proceso es permanente y nunca para, el área de seguridad trabaja 24 horas del día, los siete días de la semana. “Para garantizar del cumplimiento de los objetivos, se evalúan permanentemente los resultados del proceso. Unos de los más importantes son los relacionados con transporte, prueba de la eficiencia y efectividad de la Gestión de Riesgos en Colombia, se evidencia que, de las 170 mil rutas con más de 21 millones de cajas movilizadas al año, no se presentó ningún evento ni incidencia de hurtos o robos vehiculares durante el 2018”, contó Juárez.



Sin embargo, en caso de que se presente un hurto, la empresa posee una gran capacidad de reacción por cuenta de su gestión en seguridad, contando con el apoyo de las autoridades competentes, lo que permite una respuesta rápida a fin de recuperar los vehículos involucrados en el posible robo, sin dejar a un lado que la empresa cuenta con un Departamento de Seguridad, legalmente constituido y certificado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.



La verificación de los procedimientos es tan esencial, que, de acuerdo con el director global de Almacenaje y Carga Fraccionada de la empresa, es un factor que los hace diferentes. En la actualidad tienen 18 procedimientos de seguridad, los cuales han sido verificados y auditados por varias entidades; además la Asociación de Empresas Seguras, les otorgó la certificación como un proveedor seguro, esto apoya todos los procesos en los que están involucrados los clientes como operador económico autorizado. Los reconocimientos vienen de manos de la DIAN, la Policía Antinarcóticos, ICA e Invima.



Para apoyar este proceso, la empresa cuenta con un equipo de escoltas. Juárez indicó que Solistica Colombia funciona como departamento de seguridad, lo que les permite manejar un equipo de 25 escoltas a nivel nacional, que generan un apoyo clave y brindan tranquilidad a los clientes.