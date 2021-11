‘Línea verde’, la apuesta para ahorrar energía en procesos productivos

El pasado 11 y 12 de noviembre en el marco de Andinapack –la exhibición internacional de productos, equipos y sistemas asociados al envase, empaque, embalaje y tecnologías de punta para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas, farmacéutica, cosmética e higiene personal, agroindustria– la compañía Coditeq presentó todos sus avances en materia tecnológica.

Así, en el centro de convenciones Ágora, durante la realización del evento privado denominado ‘Codipack’, esta empresa expuso su amplia muestra de tecnología y atendió a los clientes para incentivar el desarrollo de nuevos negocios que impulsen el crecimiento industrial del país.



Adicionalmente, hizo el lanzamiento oficial de su nueva ‘Línea verde’ que, dicho sea de paso, la convierte en una de las pocas organizaciones de este segmento con una oferta de esta naturaleza para los industriales, con lo que demuestran su preocupación y apuesta por el ahorro de energía en los procesos productivos.



“Sabemos que día a día la industria a nivel mundial avanza en soluciones amigables con el medio ambiente y en Coditeq somos conscientes de esa importancia, por lo que queremos aportarle al país con soluciones innovadoras”, afirmó Jorge Arias Galeas, gerente general de Coditeq.



Por eso, con el lanzamiento de la ‘Línea verde’ y esta experiencia inmersiva buscaban que sus clientes actuales y los potenciales conocieran la tecnología que puede ser utilizada para disminuir los desperdicios de materiales no reciclables pues, al trabajar con papel autoadhesivo, hay ciertos remanentes que no se pueden reciclar, por lo que la idea es evitar este uso.



“Es una tecnología muy actualizada y moderna que lo que pretende es eliminar estos desperdicios, así como también el uso excesivo de plástico para hacer el paletizado o el estibado de cajas. Tenemos soluciones que reducen o prácticamente eliminan los consumos plásticos y eso fue lo que quisimos presentarles en este evento, para que vieran que sí hay alternativas de mejora sustancial para el medio ambiente, sin que se generen retrasos en las plantas y que impacten las eficiencias”, enfatizó Arias.



Años de experiencia y trayectoria



Coditeq es una empresa colombiana con más de 27 años de experiencia en el mercado de identificación y trazabilidad de productos, y que trabaja con las compañías fabricantes de productos de consumo masivo más representativas del país, a quienes les ofrecen soluciones que mitigen el riesgo y la incertidumbre de los procesos en sus plantas de producción, especialmente aquellos relacionados con codificación (fecha, lote y expiración) y etiquetado (blanca con información variable o la de presentación del producto).



“Nos especializamos en atacar los problemas que presentan nuestros clientes y que hacen que la productividad de su planta se vea comprometida por reprocesos y que al final terminan por perjudicar su buen nombre y hasta su flujo de caja”, explicó el Gerente General, al tiempo que resaltó que los principales sectores que cubren son los de alimentos, bebidas, cuidado personal, químicos, farmacéuticos, logística y servicios, entre otros.



En esa línea, y teniendo en cuenta que atienden a una gama tan amplia de productores y con actividades tan variadas, Coditeq entiende que cada uno de sus clientes tiene sus propias particularidades que deben ser solucionadas, ya sean organizaciones pequeñas, medianas o grandes.



Y por eso se han preocupado por indagar en los detalles y las causas por las cuales estas empresas tienen dificultades al momento de codificar o etiquetar sus productos, lo que los ha motivado a crear soluciones personalizadas y hechas a la medida, para cumplir las expectativas de cada segmento y tamaño de cliente.



“Coditeq no es una compañía que ofrece promesas al aire y por eso contamos con estadísticas de cumplimiento sólidas que respaldan nuestro compromiso por que las eficiencias de nuestros clientes no se vean afectadas. No son palabras sino hechos los que demuestran que podemos ser socios productivos de las compañías e industrias que atendemos”, puntualizó Jorge Arias.