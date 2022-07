LiquidezYa, la plataforma que le apuesta al fututo del factoring

Es común para todas las empresas tener períodos en los que se presentan problemas de flujo de caja, típicamente por la cantidad de obligaciones que suelen unirse. Irónicamente, en muchos casos dichas empresas han facturado lo suficiente para cumplir sus obligaciones pero esta facturación está en la partida de cuentas por cobrar.



Muchas de las grandes empresas cuentan con cupos de crédito que les permiten financiar estos ciclos manteniendo estable su caja y su capital de trabajo, sin embargo para las Pymes la historia es muy diferente. En algunos casos no tienen suficiente experiencia crediticia o sus resultados no son tan virtuosos como quisieran.



Entre las opciones de financiación que tiene una empresa para estos casos está el factoring, una modalidad que ha tomado más fuerza en los últimos años y que resuelve los problemas de flujo de caja, entregando liquidez anticipada.



Diferente a un crédito con una entidad financiera, en el modelo de factoring no se pide un monto específico de dinero prestado, sino que se adelanta la entrada de dinero por concepto de una factura de venta a crédito.



Esto significa que una empresa que tiene un dinero por cobrar asegurado con una factura de venta no estaría recurriendo a un crédito sino a un anticipo de ingresos, sin que represente una afectación en su calificación crediticia y se fundamenta en un producto o servicio ya entregado, haciéndola una operación menos riesgosa tanto para la empresa como para el financiador o Factor.



Entre los beneficios que el factoring aporta a las empresas están:



1. Obtener liquidez inmediata por sus facturas por cobrar. Sin tener que esperar al plazo de pago en caso de necesitar su dinero con mayor rapidez.

2. Reducir operación en áreas financieras como cartera.

3. Realizar un proceso más rápido y sencillo que la financiación tradicional.

4. En ocasiones, no es necesario que su empresa pase por un estudio de crédito. Si sus clientes tienen modelos de confirming estructurados, puedes acceder a la compra de las facturas de ese cliente sin necesidad del análisis crediticio de su empresa, pues ya se lo hicieron a él.



Para ayudar a las empresas a realizar Factoring, sin necesidad de dirigirse al banco, hace un año Carvajal T&S lanzó LiquidezYa.com, una plataforma digital que conecta a las empresas que necesitan liquidez anticipada con aliados financieros interesados en comprarles sus facturas por cobrar.



Las empresas colombianas consiguen, en un único registro, conectar con más de 10 financiadores para negociar sus facturas de forma fácil, en una plataforma segura. En LiquidezYa, las empresas logran exponer las facturas electrónicas que escojan a múltiples financiadores con un solo clic.



Solo deben registrarse, cargar algunos documentos financieros y publicar las facturas que quieren vender. Lo mejor, las empresas reciben diferentes propuestas de financiación y eligen la mejor para su negocio.



En un año, LiquidezYa.com ha conseguido ser un salvavidas financiero, devolviendo la confianza en el futuro a las PYMES del país con:



• Más de 1.000 empresas registradas

• Alrededor de 84% de solicitudes de financiación con ofertas recibidas



LiquidezYa.com busca masificar el acceso al factoring entre las empresas colombianas, dando especial oportunidad a aquellas PYMES que no consiguen financiación por otros medios debido a una posible cartera de alto riesgo o baja capacidad de endeudamiento.

Si quiere conocer más sobre el futuro del factoring visite www.liquidezya.com