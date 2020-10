Liquitech, la compañía de factoring que opera de forma digital

Colombia es uno de los países a nivel Latinoamérica que durante los últimos años, ha enfocado sus esfuerzos en proveer herramientas que ayuden a las pymes por medio de la tecnología e innovación, a implementar soluciones financieras que aporten al desarrollo y mejoramiento de sus negocios. Y en ese sentido, surgen las organizaciones que operan bajo la estructura fintech, las cuales tienen como propósito ayudar a las entidades a soportar sus operaciones y economía de manera digital.

Como ejemplo de ello, existe una compañía que lleva más de 15 años manejando operaciones de factoring, se trata de Liquitech, una empresa liderada por capital femenino que basa sus operaciones en una plataforma digital (app.liquitech) con respaldo científico, desarrollada de acuerdo a los requerimientos del mercado, y accesible a todo tipo de clientes para hacer operaciones de factoring 100 por ciento digitales, en la que interactúan emisores, pagadores e inversionistas de forma sencilla, ágil y segura, disminuyendo sus costos de transacción y riesgos asociados.



“Liquitech nace como una iniciativa teniendo en cuenta toda la digitalización que tiene el sistema fintech, y lo que se refiere al tema de facturas, lo cual es con lo que hoy en día trabajamos y lo que se está volcando hacia un tema electrónico. El factoring que tradicionalmente se ha venido haciendo de manera manual con la factura física, tiene muchos procesos, pasos de trámites, documentos con firmas, entre otros, y por eso nosotros vimos la oportunidad de ir avanzando en ir digitalizando las operaciones de factoring para que los emisores de facturas, tuvieran la posibilidad de que todo fuera mucho más fácil y sin tantos costos”, afirma Alexandra Mendoza De Castro, CEO de Liquitech.



A la fecha, Liquitech, próxima a cumplir dos años de constitución ( 23 de octubre), ha negociado más de $35 mil millones en facturas apoyando a más de 200 pymes en todo el territorio nacional, ya que el principal mercado de acción son estas empresas que tienen muy poco o nulo acceso a financiamiento tradicional.



Y es que las soluciones que actualmente Liquitech le está ofreciendo a sus clientes, y el camino que están recorriendo hacia el factoring electrónico, fueron de una u otra forma impulsadas y ratificadas por la situación de la emergencia sanitaria provocada por la aparición del covid-19, donde se mostró que definitivamente estas se necesitan para seguir manejando las operaciones de financiación, e inyectando capital a la cadena de producción.



“Hemos trabajado muy duro en la consolidación de nuestra plataforma, certificándonos en la norma ISO 27001 para estar más fuertes en todos los requerimientos y lo que se nos viene con el tema digital. Aunque en Colombia no existe la resolución o las regulaciones que nos van a guiar en el cómo va a funcionar el factoring electrónico, hemos venido adelantándolo y trabajando en línea todo lo que es factoring mientras esperamos los decretos para empezar”, continúa Mendoza De Castro.



La labor que ha venido realizando Liquitech de la mano de un equipo conocedor y con experiencia en el mercado de factoring, inversiones, microcrédito y libranzas, que además se encuentra certificado según estándares internacionales, se ha orientado hacia los siguientes pilares: educar a los usuarios en temas de tecnologías; lograr una inclusión financiera con todos aquellos proveedores que no pueden negociar sus facturas en una banca tradicional, atendiéndolos con facturas de cualquier tamaño a través de su plataforma; y crear un ecosistema de generación de valor al entorno, siendo generadores de un red de apoyo a causas sociales.



“Por intermediación de las operaciones de factoring, vamos aportando recursos a un fondo que tiene un impacto en los proyectos relacionados con el desarrollo del entorno. Hoy trabajamos con Un Techo para mi País, con los q veníamos adelantando proyectos en la pandemia con suministros de alimentos, y avanzando en construcción de viviendas y dotación de agua potable en lugares donde no llega como debería llegar”, afirma Mendoza De Castro.



En conclusión, a medida que las compañías se van relacionando con el factoring digital – y próximamente factoring electrónico-, los resultados se irán reflejando en la disminución de costos de transacción, agilidad para realizar las operaciones, seguridad de todas las partes involucradas con verificación de procesos, posibilidad de aportar al desarrollo del país con el fondo social, y oportunidad de adquirir liquidez sin endeudamiento. Si desea conocer más información puede ingresar a https://liquitech.co/