Llega un presidente digital a una Big4 que se transforma

Háblenos de la empresa que lidera y su posición en Colombia



KPMG es una compañía de consultoría que presta servicios de auditoría, con presencia desde hace 60 años en Colombia, cerca de 2.000 colaboradores y una operación muy activa en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y el Eje Cafetero.



Ofrecemos reestructuración empresarial, desde la consecución de capitales en el exterior y salvamento de quiebras, hasta creación de plataformas de software para modernizar procesos. Facturamos cerca de $230.000 millones anuales, pero el mayor tesoro es nuestro talento humano integrado en su mayoría (60%) por jóvenes menores de 40 años y la capacidad de migrar al entorno digital.



¿Por qué se decidieron por usted para viabilizar el proyecto?



En mi caso, el éxito empresarial le ganó la carrera al título de la Universidad, sin embargo, me honra representar en Colombia ese cambio generacional que han ejercido grandes nombres como Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg, que demostraron su liderazgo sin un cartón debajo del brazo que avalara sus conocimientos. Soy un CEO de emprendimiento digital, creador de DataiFX, primera compañía que realizó una transacción electrónica en Bolsa de Valores y Canal Clima, primera red meteorológica en tiempo real construida sobre inteligencia de datos y machine learning.



Luego de venderlas al Grupo Santo Domingo en 2014, estuve con Bancolombia y Carvajal en su área de innovación, fui asesor e integrante de la Junta Directiva de Nequi y acompañé al Grupo Argos y Conconcreto en la estructuración de sus fondos de inversión. Hace dos años me convoca KPMG para que aporte como vicepresidente, socio a cargo de consultoría, a implementar su transformación digital disruptiva, enfocada a generar confianza y soluciones en función de la Data, creando alto valor para sus clientes.



¿Qué lo motivó a poner toda su expertice al servicio de KPMG?



Creo firmemente en la dirección dinámica, no sentada en una silla presidencial, sino acompañando, escuchando e identificándose con sus colaboradores en todas las ciudades, sobre todo porque este talento está representado por un background de gente joven con la que me identifico. Vamos a dejar un legado fortalecido para que la compañía sobreviva en el tiempo y en vez de mostrar números altos de facturación, nos establecemos y competimos por la durabilidad, presencia y estabilidad en los mercados. Es un enfoque más holístico, centrado 100% en el cliente para conservarlo y ser su consultor de confianza siempre.



¿Cuál fue la visión para establecerse como Big4 en el país?



Su gran capacidad para generar industria; KPMG siempre llega donde hay expansión económica y eso vio hace 60 años previendo el boom industrial nacional. La presencia de las Big4 en un país es indicador de confianza, muy apreciado por las calificadoras de riesgo, porque demuestra la buena salud empresarial que posee. Creemos en Colombia, su institucionalidad y sus empresarios, en la promesa social que sobrepasa lo político para convertirse en un mensaje de solidez, que nos invita a creer firmemente en lo que los colombianos creen.



KPMG es una compañía presente en 130 países, que en Colombia crece sosteniblemente en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y el Eje Cafetero.

¿Qué tan estratégico es el talento humano para la compañía?



Queremos crear valor con integridad y sostenibilidad y que las nuevas generaciones que nos entregan sus conocimientos forjen su futuro en torno a su estilo de vida. El secreto es que KPMG, una Big4 con 110 años de historia, se está adecuando a sus necesidades, creándoles espacios y capacidades de trabajo a la medida y no al revés, como ocurre en los mega entornos laborales. Mensualmente recibimos unas 400 hojas de vida de jóvenes que quieren trabajar con nosotros y les hemos implementado cargadores para que conecten sus patinetas eléctricas, áreas de innovación y al aire libre para crear libremente, trabajo en casa, teletrabajo, flexibilidad de horarios, espacios para compartir sus experiencias con más de 300.000 profesionales del mundo y a los mejores les ofrecemos la oportunidad de hacer Mobility para trabajar y vivir un par de años en otro país y traer de allí talentos que quieran crear con nosotros.



Implementamos la “Mentoría Inversa”, donde nuestros jóvenes son mentores de los consultores y socios antiguos, para que quienes llevan décadas en la compañía puedan resetear su Mindset con nuevas ideas y con todos hemos creado un puente de entendimiento que nos acerca a su lenguaje joven, informal, de blue jeans, que interpreta sus prioridades de vida y eso es muy importante para KPMG y un CEO como yo.



¿Cuáles son sus cifras de empleabilidad y crecimiento?



Tenemos unos 1.900 colaboradores y en los próximos cinco años doblaremos ese número en Cali, Barranquilla, Medellín y el Eje Cafetero, donde somos la primera Big4 con presencia en Manizales y Armenia. Son más de 250 ingenieros de sistemas que generan soluciones tecnológicas basadas en AI y automatización de procesos y cientos de contadores para auditorías y estudiantes desde octavo semestre en nuestros centros de procesamiento de información.



¿Fortalecieron las inversiones para diversificar el portafolio?



Le apostamos a Colombia y trajimos al país KPMG Law, nuestra firma internacional e independiente de abogados, en la que invertiremos unos 10 millones de dólares en cinco años para encargarla de la estructuración legal de las empresas extranjeras que traen capitales, además de dedicarse al Legal Tech atendiendo compañías digitales en crecimiento y seremos la Big4 de las Startups medianas, acompañándolas hasta que se conviertan en unicornios que coticen en Bolsa de Valores.



KPMG ofrece international desks para clientes extranjeros con sucursales en el país y abriremos oficinas comerciales en Londres para manejar Alemania y en Madrid para abarcar Francia. Creer en ese mercado es uno de nuestros mayores aciertos y consolidará nuestra sostenibilidad a futuro.



¿Son la empresa de moda entre las startups?



Sí, porque con nuestro nuevo modelo de negocio Startups Readiness las hemos acompañado y es el vehículo para consecución de capitales, estructuración interna y posicionamiento bursátil. KPMG está de moda porque somos jóvenes, tenemos un estilo fresco que nos conecta y acerca a los clientes, donde también trabajan jóvenes y estamos abiertos a aprender y escuchar para promover todas las transformaciones con total integridad.