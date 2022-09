Llegó la oportunidad que estaba esperando para migrar a Canadá

Actualmente muchos colombianos consideran la posibilidad de trasladar su vida a otro país y van tras el objetivo de conseguir sus sueños entre esos una mejor calidad de vida. En ese sentido, países como Canadá les brindan grandes oportunidades de estudio, trabajo y migración.

Por ello, Lifeducation, empresa reclutadora de estudiantes de America Latina para instituciones educativas públicas y privadas de Canadá ofrecerá dos conferencias gratuitas en Bogotá y una en Medellín con la participación de servidores públicos canadienses con el fin de que los interesados en migrar a través de la ruta académica, puedan tener todos los detalles y las ventajas que esta modalidad brinda.



El primer encuentro será en Bogotá el próximo jueves 15 de septiembre en el Hotel Lancaster a las 6:30 p.m. Además, habrá otro segundo encuentro en el mismo hotel y a la misma hora el día martes 20 de septiembre. De igual manera tendrán una conferencia en Medellín que se llevará a cabo el día 22 de septiembre en el Hotel Tryp a las 6:30 p.m. Para asitir deberá registrarse y reservar su cupo en este link https://bit.ly/ConferenciasColombiaSep



En general, Canadá fue elegido como número uno en calidad de vida del mundo en el 2021, se destaca por su excelencia en educación con reconocimiento internacional. Además, sus costos educativos son los más bajos comparados entre los países de habla inglesa y es posible obtener el permiso de trabajo como estudiante de educación superior.



De acuerdo con las experiencias vividas por los usuarios de la compañía, hay un gran potencial de ingresos a los posgraduados y la posibilidad de acceder a la residencia. Es un país acogedor que abarca la diversidad multicultural y también tiene opción de residencia una vez se graduen y cumplan los requisitos como estudiantes internacionales.



“En los programas que nosotros representamos, los usuarios pueden estudiar, trabajar y posteriormente aplicar a la residencia. Para ello, el estudiante debe hacer como minimo una carrera de 2 dos años o dos posgrados de un año en instituciones públicas ó privadas elegibles para que aplique al Post Graduation Work Permit de hasta tres años y una vez complete un año con un empleador canadiense podrá aplicar a la residencia”, explicó Ángela Gutiérrez, directora de reclutamiento de Lifeducation.



“Otra de las ventajas es que los estudiantes casados pueden llevar a sus parejas con permiso de trabajo abierto y sus hijos entre cuatro y diecisiete años podrán ingresar a los colegios públicos de manera gratuita”, añadió.



La directora de Lifeducation agregó que “la tasa de aceptación en las instituciones luego de realizar el proceso con nosotros es del 100%. Para acceder a estos programas, en el caso de inglés, se necesita un resultado del Toelf de más del 80% y en caso de no cumplir con este requisito la posiblidad de lograrlo a través de programas canadienses en vivo y en linea que ellos tienen es muy alta ”.



Respaldo y experiencia



Lifeducation es una empresa con 18 años de experiencia en procesos de movilidad académica internacional de jóvenes estudiantes, familias, colegios, universidades y empresas públicas o privadas en Colombia y en Latinoamérica. Están convencidos de que el conocimiento de otras culturas, la aprensión de nuevos idiomas y tener la posibilidad de experimentar otros tipos de educación al que venimos acostumbrados como sociedad, aportan valor no sólo a las personas que lo realizan sino a todo su círculo de influencia y también al país.



La compañía de reclutadores tiene presencia en todas las provincias de Canadá, excepto la provincia de Quebec debido a sus disposiciones legales, esto quiere decir que, hay alianza con más de 80 instituciones públicas y privadas alrededor de las otras provincias que tienen las puertas abiertas a estudiantes de todas partes del mundo.



También, vale la pena recalcar que aquellas personas interesadas en el proceso a través de Lifeducation no pagaran ningún costo extra al que pagan de matrícula en la institución elegida, por el proceso de aplicación y de acompañamiento en el proceso de visa con indices del 99% de aprobación.



Regístrese a las conferencias en https://bit.ly/ConferenciasColombiaSep



Más información: https://lifeducation.com/





