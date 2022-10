Llene su verano de historias inolvidables en The Palm Beaches

The Palm Beaches

The Palm Beaches, una región turística ubicada en el estado de la Florida, es ampliamente reconocida por sus más de 75 kilómetros de playas con arenas vírgenes y aguas cálidas. Sin embargo, se trata de un destino que lo tiene todo, ya que su oferta se completa con una gran variedad de hoteles, restaurantes, bares y centros comerciales, en los cuales usted podrá vivir historias inolvidables.

Hoteles de primera clase



The Palm Beaches cuenta con una larga historia de más de 125 años durante los cuales se ha convertido en el primer destino de resort en Estados Unidos. Esto se manifiesta en su excelente oferta de resorts y hoteles, con hermosas playas, elegantes piscinas, lujosos spas y restaurantes gourmet que brindan experiencias memorables a turistas de todos los gustos.



Sumérjase en el glamour del histórico y modernizado resort The Boca Raton o en el resort The Breakers Palm Beach, que ha hospedado a varios presidentes de Estados Unidos y a miembros de la nobleza. Cuenta con una prístina playa privada, un spa palaciego y lujosas habitaciones con balcón.



The Palm Beaches

Otra gran opción es una estadía de lujo de cuatro diamantes en el Opal Grand Oceanfront Resort de Delray Beach. Si usted es un amante del golf, puede alojarse en el PGA National Resort, un complejo completamente remodelado que tiene seis campos de golf para campeonatos, un spa de renombre mundial y una oferta culinaria de primer nivel.



También hay marcas hoteleras de renombre, como Hilton West Palm Beach o Palm Beach Marriott Singer Island Beach Resort & Spa, que permiten a los turistas experimentar la legendaria hospitalidad de The Palm Beaches con un estilo más asequible.



The Ray Hotel Delray Beach ofrece una arquitectura icónica y una moderna decoración tropical, mientras que el The Ben West Palm Beach Hotel presume un ambiente elegante de estilo boutique como parte de la Autograph Collection de Marriott.

Restaurantes y vida nocturna

​

La experiencia se complementa con una maravillosa oferta de restaurantes y vida nocturna. Y es que cada comida es una ocasión especial en The Palm Beaches, ya que siempre encontrará algo que tentará sus papilas gustativas.

En la calle Love Street podrá deleitarse con una ración de ostras en Love Shuck, un bar de mariscos frescos y cerveza artesanal, o contemplar las vistas desde la azotea con tapas y cócteles en Topside at the Beacon.



Algunos restaurantes famosos, como Buccan, Imoto y Grato del chef Clay Conley, sirven unas ingeniosas preparaciones con un servicio de primera categoría. Algunos tienen una amplia ‘happy hour’, como el Pistache French Bistro del chef Isaac Cerny.



Visite los prestigiosos restaurantes de la finalista de “Top Chef”, Lindsay Autry, como The Regional Kitchen & Public House o el recientemente inaugurado Honeybelle. También puede dirigirse a Worth Avenue, un sendero ideal para cenas elegantes en restaurantes como Renato’s Palm Beach y Pizza Al Fresco.



Por su parte, AllCafe Boulud, del chef Daniel Boulud, tiene cuatro estrellas Michelin y es un orgullo de la cocina francesa, servida en un elegante hotel con terraza al aire libre.

Ahora bien, si prefiere un ambiente más informal, puede cenar frente al mar en el tranquilo pero refinado Breakers Seafood Bar. Para almorzar, puede ir a Boca Ratón y disfrutar de Sadelle’s, una institución neoyorquina que hace los mejores bagels y ensaladas.



En cuanto a la vida nocturna, sobresale la ‘happy hour’ que se celebra todos los jueves en Clematis Street de West Palm Beach, una calle ubicada junto al mar en la que podrá deleitarse con comida, bebida y música en vivo.



También está Atlantic Avenue, donde la música y la diversión son protagonistas gracias a más de 100 bares, cafés y clubes. Delray Beach Market es otro atractivo imperdible. Se trata de un vibrante y colorido salón de comidas con una gran variedad de platos y música. Y los amantes de los videojuegos también encontrarán un espacio único en Silverball Retro Arcade, un lugar ideal para las familias con juegos de arcade y máquinas de pinball.



Y para finalizar… ¡compras!

​

Una gran manera de cerrar su historia en The Palm Beaches es comprando productos y ‘souvenirs’ en los numerosos centros comerciales cubiertos y a cielo a abierto.



A pocos pasos del Océano Atlántico está la famosa Worth Avenue, donde las boutiques de moda de lujo se encuentran entre exuberantes vías y calles bordeadas de palmeras.



Muy recomendables son Palm Beach Outlets, Royal Poinciana Plaza y Antique Row, un encantador distrito comercial en West Palm Beach con más de 40 tiendas de antigüedades.



Sin duda, este paraíso de tiendas tiene algo para todos los gustos, desde tesoros antiguos hasta artículos de lujo de las marcas más reconocidas. Para obtener más información y planificar su viaje, visite ThePalmBeaches.com