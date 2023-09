Logística sostenible, un negocio de alto valor y largo aliento

Revaluados están los modelos de sostenibilidad construidos sobre campañas de reciclaje o la siembra de bosques corporativos. Al revisar el concepto en escenarios globales como la ONU, los 17 ODS abordan los ecosistemas y la protección de la naturaleza, así como el fin de la pobreza y la equidad de género, que también hacen parte de la sostenibilidad.

Lo anterior plantea interrogantes a la hora de entenderla y aplicarla, sobre todo en un sector donde orbitan los indicadores de emisiones contaminantes, huella de carbono y una percepción de que las empresas tratan de resolver de buena fe algo que no comprenden en toda su dimensión.



“Sostenibilidad no es solo proteger el medio ambiente, también hay que cuidar a las comunidades y a nuestra gente; por eso, debemos involucrar empresas, gobierno, entidades nacionales y multilaterales, clientes y consumidores finales, para trabajar unidos y generar sinergias. De esta forma capitalizaremos economías de escala que integren procesos eficientes y maximicen el uso de recursos”, asegura Juan Carlos Castro, director general de Solistica para Colombia y Centro América.



El alto ejecutivo del integrador regional de soluciones logísticas 3PL agrega que “sostenibles también son los impactos positivos en la sociedad y los buenos resultados económicos. Así mismo, las cadenas de suministro no son sistemas cuadriculados de producción, transporte, almacenamiento y distribución; involucran lo local, nacional e internacional, con altos niveles de especialización en transporte, acondicionamiento y logística de reversa”.



Los réditos de la sostenibilidad

Trabajo colaborativo y procesos de mejora continua son dos palabras que resumen los esfuerzos por lograr una logística sostenible real, que en casos como el de Solistica se pueden ver en ejemplos palpables con algunos de sus clientes más relevantes de los sectores farmacéutico y de alimentos.



Por ejemplo, con Coca Cola FEMSA no solo implementaron una flota de transporte dedicada, que funciona con vehículos impulsados por la tecnología limpia del gas natural, sino que desarrollaron en su planta embotelladora de Tocancipá, la más grande instalada en Colombia, una maquila semi automatizada para integrarla a su línea de envasado, reduciendo drásticamente los desperdicios y elevando la productividad en el armado de ofertas, que antes debían tercerizarse fuera de sus instalaciones, con el consecuente empleo de recursos adicionales de transporte, reacondicionamiento y empaque, antes de ser retornadas nuevamente a la planta para ser distribuidas por todo el país.



La innovación no solo les ahorró en el primer año cerca de un millón de dólares en materiales de empaque, sino que elevó su capacidad de producción en 55% para la línea de botellas y 300% en la de empaques Tetra, recuperando en ocho meses la inversión hecha en la maquila y cambiando la tecnología de empaque con materiales 100% recuperables.



A su vez, con multinacionales del sector Farma, a las que proveen almacenamiento en cadena de frío, han desarrollado embalajes ecológicos para transportar medicamentos, con capacidad para 30 litros, elaborados con materiales reutilizables de alta resistencia, que soportan por más de cinco años las exigencias de la distribución y que en su interior cuentan con una tecnología de geles refrigerantes que al expirar se convierten en abono orgánico para la agricultura.



De esta forma iniciaron un proceso para reemplazar todas las neveras de icopor de un solo uso que los clientes públicos y privados del sector salud recibían y desechaban tras extraer los productos. Una vez más, un problema de la cadena de suministro que producía desechos, se convirtió en una solución real y sostenible en el tiempo, que mitiga los impactos ambientales y dispara los indicadores de eficiencia y sostenibilidad, tanto de Solistica como de su cliente.

También han incursionado con éxito en el uso de vehículos eléctricos para recorridos urbanos y bicicletas eléctricas para consolidar las entregas de última milla, así como exploran alternativas como la implementación de drones con capacidad de carga de hasta un kilo para garantizar el entrega de medicamentos vitales y suministros médicos urgentes en regiones apartadas, donde la logística tradicional ralentiza los procesos de distribución exitosa.



“En la medida en que el operador logístico y su cliente trabajen colaborativamente y el segundo le cuente sus necesidades al primero, será posible desarrollar innovaciones que apunten, no solo a la sostenibilidad, sino a la eficiencia de los procesos y el aumento de la productividad. Otro concepto que hay que aplicar, aunque no esté en los 17 ODS ni en la Agenda 2030, es arriesgarse, porque quien lo hace se reta y alcanza sus objetivos, entrega resultados, es más eficiente y se vuelve más competitivo”, culmina diciendo Juan Carlos Castro, director general de Solistica para Colombia y Centro América.



Actualmente, la compañía se encuentra inmersa en un proceso continuo de convertir datos en información y modelos de gestión que le permitan anticiparse a las volatilidades del mercado, invirtiendo fuertemente en herramientas de procesamiento y análisis, predicción de resultados y desarrollo de talento hacia el diseño y la reingeniería de procesos propios y de los clientes.



