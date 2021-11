Los descuentos de Amarilo en bodegas, locales y oficinas

En sus casi 30 años de labor, el compromiso de Amarilo con el desarrollo de espacios y comunidades sostenibles en Colombia se ha enmarcado en una filosofía que la constructora ha denominado “Ciudades dentro de Ciudades”.

Bajo este concepto, Amarilo ha construido verdaderos macroproyectos que se caracterizan por una amplia oferta de servicios y equipamientos que brindan todo lo necesario para un óptimo desenvolvimiento en estos espacios: por ello, más allá de vivienda, Amarilo impulsa el comercio, la industria, los negocios y, en últimas, el progreso para todos quienes habitan estos espacios.



Portafolio empresarial de Amarilo



Donde hay una “Ciudad dentro de una Ciudad”, Amarilo brinda comercio y lugares para trabajar cómodamente, locales de conveniencia al interior de centros comerciales de ubicación estratégica, o bodegas que contribuyen al óptimo funcionamiento de un negocio o industria.



Es así como el portafolio empresarial de Amarilo está compuesto por bodegas, locales comerciales y oficinas en las principales ciudades del país, tales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Madrid y Villavicencio, junto a municipios de gran valorización como Funza, Madrid y Soacha.



Del 19 de octubre al 30 de noviembre, muchos de estos inmuebles estarán con descuentos imperdibles, planes de pago flexibles, alianzas con entidades financieras y con disponibilidad para entrega inmediata.



A continuación, lo que debe saber de la Feria Empresarial ‘Retomar Sueños’ de Amarilo: una oportunidad para ayudar en el renacer de los negocios y el país.



El renacer de los negocios



En un momento en que Colombia avanza en la reactivación económica y las expectativas de muchos negocios están basadas en este horizonte, Amarilo ha reforzado su gestión para seguir siendo fuente importante de generación de empleo, encadenamientos productivos y calidad de vida para las familias, especialmente después de las secuelas económicas que dejó el covid-19 en el país.



La constructora, decididamente, irá un paso más allá en este propósito contribuyendo a la reapertura de los negocios afectados por el covid-19 a través de la Feria Empresarial ‘Retomar Sueños’.



Se trata de un espacio virtual que estará disponible entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre para todas las personas en Colombia que quieran invertir o retomar su negocio aprovechando las ventajas competitivas del portafolio de inmuebles empresariales de Amarilo.



“Queremos dar a los empresarios y emprendedores las herramientas para volver a empezar, ayudándolos en la reapertura de sus negocios. La Feria será un espacio dirigido a empresarios y emprendedores colombianos que brindará la oportunidad de reabrir sus negocios a través de la compra de locales, bodegas y oficinas disponibles en el portafolio de Amarilo”, afirma Roberto Moreno, presidente de Amarilo.



¿Cómo asistir a la Feria Empresarial?



Ingresando a www.amarilo.com.co/feria-empresarial podrá conocer toda la información (metrajes, ubicaciones, descuentos, etc.) del portafolio empresarial de Amarilo. No olvide registrarse en el enlace para ser contactado y recibir asesoría personalizada sobre el proyecto o inmueble de su interés.



Amarilo lo invita a hacer parte de la reactivación económica de Colombia y a retomar todos los sueños que quedaron en pausa.



Inmuebles que vuelven con fuerza



Una vez superados los momentos más complejos de la pandemia, la asistencia a centros comerciales es una de las actividades que más crece entre los colombianos, lo cual es un buen indicador de que la confianza del público está regresando poco a poco. De ahí que los empresarios y marcas interesadas en alojarse en estos espacios no deben dejar pasar la oportunidad.



Por otro lado, si algo dejó en claro la pandemia es que la sostenibilidad es trasversal a todas las instancias y áreas de una compañía. Precisamente, las bodegas de Amarilo son construcciones robustas que cuentan con certificaciones que aseguran un buen manejo de los recursos, lo que inevitablemente redundará en la reducción de costos de operación y administración.



Igualmente, muchas empresas están empezando a dejar atrás el ‘home office’, instando a sus empleados a volver a la oficina. A medida que la vacunación sigue avanzando y los contagios disminuyen, es momento de que las empresas busquen una infraestructura cómoda para sus colaboradores y acorde con los requerimientos de la “nueva normalidad”.



Cabe destacar que tanto las bodegas como las oficinas de Amarilo se destacan por la calidad de sus dotaciones comunes, entre las que se encuentran salas de reuniones, salones de convenciones, terrazas, áreas de restaurante, gimnasios al aire libre, parques, áreas técnicas de parqueo, básculas propias, entre otras ventajas.



De acuerdo con Roberto Moreno, “al construir proyectos empresariales dentro de grandes urbanismos, en Amarilo garantizamos la generación de empleo y el comercio en la zona de influencia. Al fomentar la actividad económica en el sector y evitar largos desplazamientos, mejoramos la calidad de vida de la ciudadanía”, puntualiza el presidente de Amarilo.