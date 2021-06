Los seis pasos de VILIV para vender en línea de verdad

Laura Granada es una joven empresaria de moda artesanal. Su negocio está radicado a las afueras de Bogotá. Durante el primer año de la pandemia, Laura entendió la importancia de tener un canal de ventas en línea para facturar durante las semanas en las que la ciudad se cerraba por el alto nivel de contagios.

Una vez creada su plataforma de ventas, Laura tuvo que enfrentar retos inesperados. En primer lugar, fue necesaria la creación de una estrategia de comunicación y marketing que le permitiera plasmar y comunicar la imagen de su marca naciente de una forma adecuada. Por ejemplo, aunque tenía redes sociales, Granada ignoraba la mejor manera de anunciar, pautar y comunicar su producto a un precio razonable que no afectara su rentabilidad.



Luego vinieron retos de servicio al cliente y logística: la distribución y manipulación de los productos que vendía no era la adecuada. Antes de la pandemia, Laura exhibía sus productos en tiendas de moda. Ahora, debía atender decenas de pedidos personales. Muchas veces tuvo que perder ventas por demoras en la entrega. La comunicación con sus clientes no era oportuna.



Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en 2020, las ventas a través de comercio electrónico en el país crecieron un 30,6 por ciento. Pero para quienes vendieron en línea no todo fue color de rosa. Al igual que muchos empresarios que trataron de sumarse a la revolución digital, Laura descubrió que para vender en línea se necesita mucho más que un canal de ventas en línea.



“Durante la pandemia nos quedó claro que es esencial para cualquier negocio tener una presencia digital que le permita llegar a públicos digitales”, afirma Andrés Villegas, CEO de VILIV. “Sin embargo, también es importante pensar que para vender en línea es necesario mucho más que un portal en la web o la presencia en redes sociales. El mercado digital necesita una infraestructura que garantice ventas”, agrega el directivo.



¿Qué se necesita entonces para vender en línea con éxito? VILIV, la plataforma que acompaña y guía a los empresarios para que alcancen todo su potencial, desarrolló una solución de seis pasos, diseñada para que su empresa pueda ingresar con pie derecho al mercado digital y así cumplir los objetivos de su negocio.



¿Cuáles son los seis pasos para vender en línea de VILIV?



1. Plan de negocio digital: en este paso, usted podrá entender cuál es el canal digital indicado para su negocio, de acuerdo con sus metas y las características del mismo. Además, en este primer momento, VILIV le ayudará a crear una estrategia única, a la medida de su empresa y metas.

2. Diseño y creación de e-commerce: en este segundo momento, su empresa tendrá a disposición expertos que lo guiarán para escoger la interfaz que mejor se adapte a sus necesidades de venta. Además, recibirá una guía personalizada para construir un comercio electrónico a la medida de sus expectativas y las de sus clientes.

3. Comunicación y marketing digital: una vez creada la plataforma y entendida la estrategia, es hora de comunicar las bondades de su marca y las historias que le dan valor a sus productos. En este paso, su empresa recibirá capacitación para desarrollar una comunicación de marca sólida, sostenible en términos de inversión y efectiva.

4. Analítica Web: la gran oportunidad del mercado digital es la data, es decir, la información que nos permite entender a nuestros usuarios para venderles productos que suplan sus necesidades. La data es el nuevo oro y entenderla es necesario para vender en la nube. En esta etapa, usted y su empresa entenderán cómo medir y leer la data que arrojan sus usuarios y clientes en el mundo digital.

5. Servicio al cliente: todos los pasos anteriores están enfocados en la consecución de nuevos usuarios y clientes. Una vez encontrada esa audiencia, es hora de mantenerla enamorada de sus servicios y marca. Este paso le permitirá crear una estrategia de servicio al cliente con canales de comunicación, gestión de PQRS y servicios de postventa.

6. Redacción de términos y condiciones: este paso será vital para darle un soporte legal a la relación con sus clientes. Se trata de darle un marco a los términos en los cuales se debe basar la relación entre su negocio y sus usuarios.



“Durante los últimos dos años, y en constante diálogo con los empresarios colombianos, VILIV ha desarrollado esta solución cuyo fin es acompañar a los empresarios colombianos en su proceso de crecimiento. Hoy sentimos que tenemos en las manos una solución de organización y crecimiento digital que acorta las distancias entre las metas de los empresarios y su situación actual”, señala Andrés Villegas.