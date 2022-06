Los servicios públicos son el pilar para generar equidad en el país

“Queremos contarles a los colombianos que día a día les cumplimos aportando a su calidad de vida a través de la energía, el gas, el agua, la gestión de residuos, las TIC y la TV, y al mismo tiempo estamos generando más de 600 mil empleos entre directos e indirectos y aportamos el 7% del PIB”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Durante su intervención, Sánchez Ortega también resaltó que a través de estos cuatro años se construyó una política sólida con ayuda del presidente Iván Duque y gracias a ello, hoy se tiene un país distinto con índices en crecimiento ya que este sector es ejemplo a nivel Latinoamérica, “hoy el sector productivo entendió que teníamos que poner todos. Entendimos que era fundamental cerrar la brecha y demostrarles a los colombianos que los servicios públicos son fundamentales. Gracias a los ciudadanos porque también han aprendido a respetar y cuidar los servicios”



El presidente Iván Duque, dijo que es muy importante tener en cuenta que, “los servicios públicos no pueden ser manejados nunca bajo criterios que no sean técnicos y que no tengan soporte tarifario porque es lo que da la viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, así que este sector no es un tema ideológico y debe estar acompañado por un esquema de tarifa y pertenencia que sean sostenibles, estos sectores tienen el rostro de la justicia social, pero bajo un modelo de negocio que no puede ponerse en riesgo.



Duque finalizó su discurso resaltando el trabajo realizado por Andesco durante la coyuntura de la pandemia y expresó que se ha demostrado trabajando en equipo que es posible dar un salto al éxito con un modelo eficaz y eficiente de ingresos y con subsidios focalizados.





Andesco Andesco

Andesco también enfatizó en los retos que se deberán asumir de cara al nuevo gobierno:



- Se necesita avanzar rápidamente en la implementación de medidas de eficiencia energética y desarrollar infraestructura de medición avanzada (AMI).

- Ajustar normativamente la tasa retributiva que se ha convertido en algo contraproducente para las empresas.

- Seguir promoviendo la gestión del cambio climático.

- Reglamentar urgentemente la consulta previa.

- Transitar hacia ciudades inteligentes y eliminar las barreras para el despliegue de Infraestructura de telecomunicaciones.

- Garantizar la seguridad jurídica de las empresas.

- Propender por la cosecha del agua.

- Desarrollar más proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos.